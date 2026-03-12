Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν

Ο Τζακ Όσμπορν ζει μια ιδιαίτερα χαρούμενη περίοδο, καθώς η οικογένειά του μεγάλωσε ξανά. Ο 40χρονος τηλεοπτικός παραγωγός και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ ανακοίνωσαν μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram ότι καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Στην ανάρτηση παρουσίασαν τη νεογέννητη κόρη τους γράφοντας: «Σας γνωρίζουμε την Όζι Ματίλντα Όσμπορν».

Το βίντεο που συνόδευε την ανακοίνωση δείχνει το μωρό να κοιμάται ήρεμα πάνω σε σεντόνια με λουλουδάτο σχέδιο. Σε μια μικρή κάρτα αναφέρεται ότι γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου και ζυγίζει περίπου 3,3 κιλά. Δίπλα της διακρίνεται και ένα λούτρινο παιχνίδι σε σχήμα νυχτερίδας.

Το όνομα της μικρής αποτελεί φόρο τιμής στον παππού της, τον θρύλο της heavy metal Όζι Όσμπορν, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο του 2025 σε ηλικία 76 ετών.

Η μεγάλη οικογένεια του Τζακ Όσμπορν

Η μικρή Όζι είναι το δεύτερο παιδί του ζευγαριού. Η πρώτη τους κόρη, Μέιπλ Άρτεμις, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2022.

Παράλληλα, ο Τζακ είναι ήδη πατέρας τριών κοριτσιών από τον προηγούμενο γάμο του με τη Λίζα Στέλι: την Περλ Κλεμεντάιν Όσμπορν, την Άντι Ρόουζ Όσμπορν και τη Μίνι Θεοδώρα Όσμπορν.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Το ζευγάρι είχε αποκαλύψει ότι περιμένει παιδί τον Δεκέμβριο του 2025 σε συνέντευξη στην εφημερίδα The Sun on Sunday, λίγο μετά την αποχώρηση του Τζακ από το ριάλιτι «I’m a Celebrity».

Ο ίδιος είχε δηλώσει τότε πως η εγκυμοσύνη ήταν κάτι που ήθελαν και οι δύο, ακόμη κι αν ήρθε λίγο νωρίτερα από ό,τι περίμεναν.

«Πηγή ελπίδας» μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πρόλαβαν να μοιραστούν τα ευχάριστα νέα με τον πατέρα του πριν από τον θάνατό του. Όπως ανέφερε ο Τζακ, η άφιξη του μωρού βοήθησε την οικογένεια να διαχειριστεί το πένθος και να κοιτάξει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Ένα ακόμη κοινό στοιχείο ανάμεσα στα παιδιά του είναι η αγάπη τους για την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς όλες δηλώνουν φανατικές θαυμάστριες της τραγουδίστριας και είχαν παρακολουθήσει την περιοδεία Eras Tour όταν πέρασε από το Λος Άντζελες.

*Mε πληροφορίες από: People