Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Ο Τζακ Όσμπορν μίλησε για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα του σε εμφάνισή του στο podcast του Τζέιμι Κένεντι Hate to Break It to Ya. Όπως είπε, όταν ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών, τίποτα δεν προμήνυε ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Ο 40χρονος γιος του θρυλικού μουσικού εξήγησε ότι όλα εκείνο το πρωί εξελίχθηκαν κανονικά. Ο Όζι σηκώθηκε από το κρεβάτι, έκανε τις καθημερινές του δραστηριότητες και έφαγε πρωινό.

«Δεν υπήρξε τίποτα δραματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ήταν απλώς μια συνηθισμένη ημέρα».

«Μου έλεγε ότι είτε πέθαινε σε δύο εβδομάδες είτε σε έξι μήνες, το τέλος ήταν αναπόφευκτο. Αυτό που ήθελε ήταν να φύγει όπως ένας ροκ σταρ»

Η αιτία θανάτου

Η επίσημη αιτία θανάτου του τραγουδιστή καταγράφηκε ως καρδιακή ανακοπή. Στην επιδείνωση της κατάστασής του συνέβαλε και η νόσος Πάρκινσον, με την οποία είχε διαγνωστεί ήδη από το 2003.

Παρότι η υγεία του ήταν εύθραυστη τα τελευταία χρόνια, ο Τζακ παραδέχθηκε ότι ο θάνατός του ήρθε πιο γρήγορα απ’ όσο περίμενε η οικογένεια.

Όπως είπε, ο Όζι εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν με ενθουσιασμό για την τελευταία συναυλία των Black Sabbath. Γυμναζόταν και προσπαθούσε να παραμείνει δραστήριος, γεγονός που έκανε την απώλειά του ακόμη πιο απρόσμενη.

Η τελευταία του επιθυμία

Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Όζι Όσμπορν είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του εμφάνιση με τους Black Sabbath στις 5 Ιουλίου.

Η σύζυγός του, Σάρον Όσμπορν, είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξη ότι ο μουσικός γνώριζε πως πλησίαζε το τέλος του, αλλά ήθελε να αποχαιρετήσει το κοινό με τον δικό του τρόπο.

«Μου έλεγε ότι είτε πέθαινε σε δύο εβδομάδες είτε σε έξι μήνες, το τέλος ήταν αναπόφευκτο. Αυτό που ήθελε ήταν να φύγει όπως ένας ροκ σταρ», είχε πει.

Το συγκινητικό αφιέρωμα στα BRIT Awards

Μετά τον θάνατό του, η οικογένειά του —η σύζυγός του Σάρον και τα παιδιά τους, Τζακ και Κέλι— έχουν μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την κληρονομιά που άφησε πίσω του.

Στα BRIT Awards του 2026, η Σάρον και η Κέλι Όσμπορν ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν ένα τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά του στη μουσική.

Η Σάρον, με χιούμορ αλλά και συγκίνηση, είπε ότι ο Όζι πιθανότατα θα σχολίαζε από κάπου ψηλά πως δεν άντεχε τις μεγάλες ομιλίες.

Παρά την απουσία του, τόνισε, το έργο που άφησε πίσω του παραμένει τεράστιο και θα συνεχίσει να επηρεάζει τη μουσική για πολλά χρόνια ακόμη.

