Ο Όζι Όσμπορν βρίσκεται στα όνειρα των ανθρώπων που αγάπησε – Η κατάθεση ψυχής του γιου του

Σύμφωνα με τον Τζακ Όσμπορν, ο Όζι Όσμπορν, δεν έχει ξεχάσει την οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Δεκέμβριο του 2025 στο πρόγραμμα Influenced του Μπίλι Μόρισον στο Sirius XM, ο Βρετανός δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ο ίδιος, η σύζυγός του Aree Gearhart και οι κόρες του, έχουν παρόμοια όνειρα με πρωταγωνιστή τον αείμνηστο μουσικό.

«Όλοι συνεχίζουμε να βλέπουμε όνειρα [στα οποία εμφανίζεται] εκείνος να γελάει», είπε ο Τζακ. «Και μας λέει: ‘Σταμάτα να κλαις, γαμώτο’. Γελάει κάθε φορά. Εγώ, η γυναίκα μου, οι κόρες μου, όλοι έχουμε δει το ίδιο όμειρο. Συνεχίζουμε να τον βλέπουμε στα όνειρά μας, να γελάει».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής Μπίλι Μόρισον αποκάλυψε ότι είχε δει ένα παρόμοιο όνειρο με τον Όζι.

«Τον έχω δει. Είναι καλά, Τζακ. Δεν πονάει», είπε.

«Θεραπεία»

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Τζάκ και η σύζυγός του, αποκάλυψαν στην εφημερίδα The Sun on Sunday ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους – Ο Τζακ έχει τρία παιδιά — την Pearl, 13 ετών, τον Andy, 10 ετών, και τη Minnie, 7 ετών — με την πρώην σύζυγό του, Lisa Stelly, ενώ πριν τρία χρόνια απέκτησε μια κόρη, την Maple, με την Gearhart.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Θα έλεγα ότι ήταν κάπως προγραμματισμένο. Ίσως ήταν λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αλλά είναι σίγουρα κάτι που θέλαμε να επιδιώξουμε και με κάποιο τρόπο συνέβη, ως εκ θαύματος», είπε.

Ο Τζακ αποκάλυψε επίσης ότι το ζευγάρι πρόλαβε να ανακοινώσει στον Όζι Όσμπορν τα συναρπαστικά νέα πριν από το θάνατό του και σημείωσε ότι η είδηση για το πέμπτο παιδί έχει «θεραπεύσει» την οικογένειά του στη διαδικασία του πένθους.

«Νομίζω ότι ήταν εν μέρει μια υγιής απόσπαση της προσοχής, εν μέρει θεραπευτική, με έναν περίεργο τρόπο», είπε.

«Μας απομάκρυνε σε μεγάλο βαθμό από την θλίψη και μας γέμισε ελπίδα».

Ο Όζι πέθανε στις 25 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών.

*Με πληροφορίες από: People