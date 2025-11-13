magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
«Δεν ήξερα πόσο φρικτή είναι η θλίψη»: Οι Όσμπορν, το πένθος και ο αβάσταχτος πόνος μετά τον θάνατο του Όζι
13 Νοεμβρίου 2025 | 11:10

«Δεν ήξερα πόσο φρικτή είναι η θλίψη»: Οι Όσμπορν, το πένθος και ο αβάσταχτος πόνος μετά τον θάνατο του Όζι

Σε ένα podcast γεμάτο δάκρυα και ειλικρινή οδύνη, η οικογένεια Όσμπορν μοιράστηκε τη νέα αλήθεια της μετά την απώλεια του Όζι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σε ένα βαθιά συναισθηματικά φορτισμένο επεισόδιο, η οικογένεια Όσμπορν επέστρεψε με το ομώνυμο podcast της, μετά από περισσότερο από έναν χρόνο, για να τιμήσει τη ζωή και την κληρονομιά του θρυλικού frontman των Black Sabbath, Όζι Όσμπορν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών.

Η Σάρον, ο Τζακ και η Κέλι Όσμπορν άνοιξαν την καρδιά τους γύρω από ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι γεμάτο περιοδικά που απεικόνιζαν τον αείμνηστο «Πρίγκιπα του Σκότους», μιλώντας ανοιχτά για το πένθος και τη θλίψη που ακολουθεί έναν θάνατο.

Η Κέλι Όσμπορν, η οποία είναι σαράντα ενός ετών, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για την οδύνη της. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πριν πόσο φρικτό είναι η θλίψη. Δεν ήξερα ποτέ ότι ήμουν ικανή να αγαπώ κάποιον τόσο πολύ και να μου λείπει κάποιος τόσο πολύ. Απλώς, δεν πίστευα ποτέ ότι θα υπήρχε μια μέρα που εκείνος δεν θα ήταν εδώ».

«Αλλά πόσο ευλογημένη είσαι που είχες έναν πατέρα σαν αυτόν;» ρώτησε η μητέρα της, Σάρον Όσμπορν, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Όζι για σαράντα τρία χρόνια για να της απαλύνει τον πόνο.

Στη συνέχεια η Κέλι αναφέρθηκε στις πιο δύσκολες στιγμές της μέσα στην ημέρα, τα πρωινά. «Ξυπνάω και για τα πρώτα τρία δευτερόλεπτα νιώθω φυσιολογική. Και μετά θυμάμαι τα πάντα. Τα πρωινά είναι τα πιο δύσκολα για μένα, γιατί τότε συνέβη [ο θάνατος] και περνούσα τον περισσότερο χρόνο μου με τον μπαμπά το πρωί» συνέχισε.

Παραδέχτηκε ότι ο πατέρας της θα «μισούσε» να τη βλέπει να κλαίει, αλλά αυτό είναι «το μόνο που φαίνεται να κάνω αυτές τις μέρες, επειδή μου λείπει τόσο πολύ».

YouTube thumbnail

Η Σάρον, η οποία είναι εβδομήντα τριών ετών, περιέγραψε τους δικούς της προσωπικούς αγώνες ως κύματα που την κατακλύζουν. «Μισώ να πηγαίνω για ύπνο το βράδυ», παραδέχτηκε, σημειώνοντας ότι δυσκολεύεται να κοιμηθεί μόνη. Η Κέλι αποκάλυψε πως κοιμόταν με τη μητέρα της τους πρώτους δύο μήνες για να μην είναι μόνη.

Ωστόσο, η παρουσία των παιδιών προσφέρει μια σωτήρια ανάσα. Η Κέλι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που ο τρίχρονος γιος της, Σίντνεϊ, πρόλαβε να γνωρίσει τον παππού του και είχαν μια «τόσο ιδιαίτερη μικρή σχέση».

«Αν δεν ήταν ο μπέμπης μου…», είπε, με τον αδελφό της, Τζακ Όσμπορν, να συμφωνεί.  Ο Τζακ, 40 και πατέρας τεσσάρων παιδιών επιβεβαίωσε όσα είπε η αδελφή του λέγοντας: «Το να έχεις τα παιδιά ήταν μια τεράστια βοήθεια».

Στη συνέχεια μοιράστηκε το δικό του ταξίδι στη θλίψη, λέγοντας ότι είναι «ταυτόχρονα φρικτό και όμορφο με τον τρόπο που σε αναγκάζει να ξεδιαλύνεις και να εξετάσεις τα πράγματα».

Ο Τζακ παραδέχτηκε ότι η απώλεια του Όζι «είναι χάλια», ενώ πρόσθεσε ότι ο θάνατος του πατέρα του τον οδήγησε σε «ένα τεράστιο αίσθημα ευγνωμοσύνης και αγάπης». «Εκτιμάς πραγματικά στιγμές που εκείνη την εποχή θεωρούσες δεδομένες» είπε ο Τζακ.

Στη συνέχεια η οικογένεια συμφώνησε ομόφωνα ότι η δημόσια εκδήλωση αγάπης και θλίψης γύρω από τον θάνατο του Όζι ήταν συγκινητική και τους βοήθησε να διαχειριστούν την απώλεια.

«Η αγάπη που μας δόθηκε μάς βοήθησε τόσο πολύ», δήλωσε η Κέλι. «Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήταν τόσο βοηθητικό να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στη θλίψη μας και ότι ο υπόλοιπος κόσμος τον αγάπησε όσο κι εμείς… Δεν έχω ξαναδεί τέτοια συμπόνια για απώλεια από τότε που πέθανε η Πριγκίπισσα Νταϊάνα. Δεν το περίμενα».

Η Σάρον τόνισε ότι ο εκλιπών σύζυγός της θα είχε εκπλαγεί από την ανταπόκριση: «Ο Όζι, δεν θα το πίστευε. Δεν συνειδητοποιούσε πόσο αγαπητός ήταν και αυτή ήταν η ομορφιά του, γιατί ποτέ δεν το θεώρησε δεδομένο από κανέναν. Δεν είχε ιδέα».

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε από καρδιακή ανακοπή, αλλά τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αντιμετωπίσει σοβαρές ιατρικές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με νόσο του Πάρκινσον.

