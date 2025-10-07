Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη

Το «Ozzy: No Escape From Now», το οποίο κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου από την Paramount+, έμελλε να είναι ένα μεταθανάτιο ντοκιμαντέρ που θα έκανε κύκλους γύρω από τα τελευταία χρόνια της ζωής του Όζι Όσμπορν: μετά τον θάνατο του ροκ είδωλου τον Ιούλιο, η ταινία βρισκόταν ακόμα στη φάση του μονταρίσματος.

Η βρετανίδα σκηνοθέτις Τάνια Αλεξάντερ, είχε ξεκινήσει να γυρίζει μια ταινία που εξερευνούσε τις συνέπειες της πτώσης του Όζι το 2019, που άλλαξε τη ζωή του, παράλληλα με τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να επιστρέψει στη σκηνή και την συναισθηματική κατάρρευση που υπέστη που προκάλεσε η ακύρωση της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του.

Το «No Escape From Now» καταφέρνει επίσης να αναδείξει επίσης την αποφασιστικότητά του να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τους θαυμαστές του, με αποκορύφωμα την θριαμβευτική συναυλία αποχαιρετισμού στην πόλη του, το Μπέρμιγχαμ.

Οι απαντήσεις

Στο ντοκιμαντέρ, η κόρη του θρυλικού ροκ σταρ, Έιμι, μίλησε ανοιχτά για την υγεία του πατέρα της σε μια σπάνια συνέντευξη, ενθυμούμενη την πρώτη πτώση του Όζι Όσμπορν τον Φεβρουάριο του 2019, που τον οδήγησε στο νοσοκομείο και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση.

Η Έιμι, λέει ότι ο πατέρας της ήταν ανήμπορος να «ανακάμψει» μετά το αυχενικό κάταγμα, το οποίο επιδείνωσε τους τραυματισμούς που είχε υποστεί το 2003 από ένα ατύχημα με ATV.

«Δεν μπορώ να το κρύβω πια, γιατί είναι σαν να μου τελειώνουν οι δικαιολογίες, καταλαβαίνετε;»

Ωστόσο, η ακύρωση της περιοδείας του στην Βόρεια Αμερική το 2020 ήταν η «μεγαλύτερη απογοήτευσή» του, αποκαλύπτει η Έιμι.

«Έχουμε μεγαλώσει με την πεποίθηση ότι οι γιατροί είναι κατά κάποιον τρόπο υπερήρωες και, παρόλο που είναι πολύ ικανοί — μερικοί από αυτούς — πολλοί από αυτούς δεν έχουν πραγματικά τις απαντήσεις», συμπληρώνει.

«Δεν μπορώ να το κρύβω πια»

Την επόμενη χρονιά, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Good Morning America, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι το 2003 είχε διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον. «Δεν είμαι καλός με τα μυστικά», είπε τότε. «Δεν μπορώ να το κρύβω πια, γιατί είναι σαν να μου τελειώνουν οι δικαιολογίες, καταλαβαίνετε;».

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών, λίγες εβδομάδες μετά την τελευταία συναυλία των Black Sabbath. «Με θλίψη, την οποία δεν βρίσκουμε λόγια για να σας περιγράψουμε, σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όζμπορν απεβίωσε σήμερα το πρωί», δήλωσε η οικογένειά του στο περιοδικό People.

Μια εβδομάδα μετά το θάνατό του, τιμήθηκε στην πόλη καταγωγής του, το Μπέρμιγχαμ, με μια νεκρική πομπή. Χιλιάδες θαυμαστές βρέθηκαν στους δρόμους για να αποτίσουν φόρο τιμής στον frontman των Black Sabbath.

*Με πληροφορίες από: People & Variety