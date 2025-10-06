magazin
«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα
The Good Life 06 Οκτωβρίου 2025 | 17:00

«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να ρίξει φως στις πιο σκοτεινές πτυχές των τελευταίων ετών της ζωής του, αποκαλύπτοντας πως ο πόνος από μια αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα τον οδήγησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας το 2021

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Spotlight

Ο θρύλος της metal, Όζι Όσμπορν, αποκάλυψε στο νέο του ντοκιμαντέρ τον εφιάλτη της νευρικής βλάβης μετά από ιατρικό λάθος, δηλώνοντας πως βρέθηκε στην άβυσσο της κατάθλιψης, απέναντι στην απώλεια της κίνησης και την προοπτική του θανάτου.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά το θάνατό του στις 22 Ιουλίου του 2025, σε ηλικία 76 ετών, ο Πρίγκιπας του Σκότους Όζι Όσμπορν «μιλάει» για τελευταία φορά μέσα από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Ozzy: No Escape From Now της πλατφόρμας Paramount+, αποκαλύπτοντας μία από τις πιο τραγικές και άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Η ανατριχιαστική εξομολόγηση του θρυλικού ροκ σταρ αποκαλύπτει πως η κατάρρευση της υγείας του δεν οφειλόταν μόνο στη μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον, την οποία είχε ανακοινώσει το 2020.

Ο πραγματικός Γολγοθάς ξεκίνησε με την πτώση του στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το 2019, η οποία μετατόπισε τις μεταλλικές ράβδους που είχαν τοποθετηθεί στο σώμα του μετά το σοβαρό ατύχημα με τετράτροχη μοτοσικλέτα το 2003, επιδεινώνοντας τους ήδη υπάρχοντες τραυματισμούς του.

Σύμφωνα με όσα λέει στο ντοκιμαντέρ, η αδυναμία να ξαναβγεί στη σκηνή βύθισε τον Όσμπορν σε βαθιά κατάθλιψη. «Η σκέψη ότι δεν θα έκανα πια συναυλίες — με οδήγησε σε πραγματική κατάθλιψη», εξομολογείται. «Είμαι πλέον σε αντικαταθλιπτικά, στην πραγματικότητα. Γιατί ήμουν έτοιμος να “τελειώσω” τον εαυτό μου κάποια στιγμή».

Παρά την απόγνωσή του, ο τραγουδιστής των Black Sabbath διατήρησε το χαρακτηριστικό του μαύρο χιούμορ, δηλώνοντας ότι ο φόβος τού να μην ολοκληρώσει την πράξη τον κράτησε μακριά από μια απόπειρα αυτοκτονίας.

«Δεν το έκανα γιατί με ξέρω, θα το μισοτέλειωνα και θα ήμουν μισοπεθαμένος. Δεν θα πέθαινα, καταλαβαίνετε; Αυτή είναι η τύχη μου, τέτοιος είμαι!»

YouTube thumbnail

«Με ξέρω, θα το μισοτέλειωνα και θα ήμουν μισοπεθαμένος», λέει με κυνισμό. «Δεν θα πέθαινα, καταλαβαίνετε; Αυτή είναι η τύχη μου, τέτοιος είμαι!».

Στο ντοκιμαντέρ, τόσο η σύζυγός του, Σάρον Όσμπορν, όσο και ο γιος του, Τζακ, επιβεβαιώνουν ότι η επιθετική και τελικά αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα υπήρξε η κύρια αιτία της τραγικής επιδείνωσης της υγείας του, επισκιάζοντας ακόμη και τις συνέπειες του Πάρκινσον.

Η Σάρον Όσμπορν, 72, αποκαλύπτει ότι ένας μεταγενέστερος γιατρός έκρινε την αρχική επέμβαση ως υπερβολικά «επιθετική». Σύμφωνα με την ίδια, χρησιμοποιήθηκαν χειρουργικές βίδες και μεταλλικές πλάκες «που δεν ήταν απαραίτητες», προκαλώντας τελικά «ακόμη μεγαλύτερη ζημιά».

«Αυτός ο καταραμένος γιατρός του αφαίρεσε την ικανότητα να κινείται. Με θυμώνει πολύ αυτό, γιατί αισθάνομαι ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»

Παρόλο που ένας επόμενος γιατρός προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση, η «κύρια ζημιά είχε ήδη γίνει».

Ο γιος του, Τζακ Όσμπορν, 39, είναι ακόμη πιο κατηγορηματικός. «Το Πάρκινσον εξελίσσεται, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η νευρική βλάβη από την κακή επέμβαση στον αυχένα», λέει στο ντοκιμαντέρ.

«Αυτός ο καταραμένος γιατρός του αφαίρεσε την ικανότητα να κινείται. Με θυμώνει πολύ αυτό, γιατί αισθάνομαι ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί» λέει εξοργισμένος.

Παράλληλα η κόρη του, Κέλι Όσμπορν, 40, προσπάθησε να βάλει ένα τέλος στις επίμονες φήμες, που αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο, σχετικά με ένα «σύμφωνο αυτοκτονίας» των γονιών της, το οποίο είχε αναφέρει η Σάρον Όσμπορν το 2007, όταν είχε πει ότι «πιστεύουμε 100% στην ευθανασία» και πως είχαν κάνει σχέδια να καταφύγουν στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην Ελβετία σε περίπτωση σοβαρής εγκεφαλικής ασθένειας, όπως το Αλτσχάιμερ.

«Ήταν μια ανοησία της μητέρας μου για να τραβήξει την προσοχή» ξεκαθάρισε η Κέλι Όσμπορν.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του τον Ιούλιο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την τελευταία του συναυλία με τους Black Sabbath. Η οικογένεια, σε δήλωσή της, ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Το ντοκιμαντέρ Ozzy: No Escape From Now αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Paramount+ στις 7 Οκτωβρίου.

googlenews

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Stream magazin
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Gonzo δημοσιογραφία 05.10.25

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Χάντερ Τόμσον, ζήτησε «επανεξέταση» από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο, αφού ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία το 2005.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04.10.25

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση
Δύο χρόνια 04.10.25

Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, βρίσκεται και ο φωτογράφος Shahidul Alam, ο οποίος μίλησε στην The Art Newspaper για την αποστολή τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση
Οι ανακοινώσεις 06.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση

Ο Λούλα είχε εκφράσει αισιοδοξία πως σε μια μελλοντική συνάντηση με τον Τραμπ «όλα θα λυθούν» και «η Βραζιλία και οι ΗΠΑ θα ζήσουν ξανά αρμονικά»

Σύνταξη
Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ

Το Διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον ΟΦΗ για οφειλή στον Θανάση Παπάζογλου και θα αφαιρούνται τρεις βαθμοί από κάθε αγώνα του αν δεν πληρώσει εντός 5 ημερών

Βάιος Μπαλάφας
Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
«Βανδαλισμός» 06.10.25

Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολλοί λάτρεις του 007 υποστήριξαν ότι οι τροποποιημένες εικόνες που κυκλοφόρησε η Amazon, προοικονομούν το δυσοίωνο μέλλον του Τζέιμς Μποντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»
Στην Κομισιόν 06.10.25

Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»

«Την ώρα που ξεσπιτώνονται λαϊκές οικογένειες από τους πλειστηριασμούς, η κυβέρνηση προκαλεί με τα προγράμματα δήθεν αντιμετώπισης του στεγαστικού», υπογραμμίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του
Ελλάδα 06.10.25

Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του

Ο ιερέας είχε χάσει την 52χρονη κόρη του την οποία δολοφόνησε ο εγγονός του ον Μάιο στη Λάρισα, με 25 μαχαιριές - Είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών και μεγάλωνε τα εγγόνια του

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)

Στα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως περιμένει να δει την Εθνική μας ομάδα να επιστρέφει στα γνωστά υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε πριν το ματς με τους Δανούς

Σύνταξη
Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον
Σοφία 06.10.25

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον

Από τη χαρούμενη Γκλόρια Σουάσον μέχρι τους royal του Γουίνδσορ, που φαίνονται φοβισμένοι, ο Ρίτσαρντ Άβεντον πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του φωτογραφίζοντας τον χρόνο που περνάει από τα πρόσωπα των ανθρώπων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!

Το ποσό αναλογεί στα κέρδη των ομάδων των Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1 και υπολογίζεται σε 4,6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι τομείς που αύξησαν τις χορηγίες και όσοι έκαναν πίσω

Βάιος Μπαλάφας
Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Αλβανία 06.10.25

Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Ο δικαστής δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από κατηγορούμενο την ώρα που του ανακοίνωνε την ποινή - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
«Ήταν γνωστός» 06.10.25

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

«Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος» ανέφερε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, η οποία μήνυσε τον φερόμενο ως δράστη, αφού κατάλαβε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Βουλή 06.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ

«Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αιτούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ

Τρόπους ώστε να διατηρήσουν τον Άγγλο επιθετικό στο ρόστερ τους χωρίς όμως να πληρώσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα 30 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται από την οψιόν αγοράς του ψάχνουν οι Καταλανοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»
Black mirror 06.10.25

Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»

Η ραγδαία ανάπτυξη των ιστοσελίδων που προσφέρουν AI ερωμένες έναντι μηνιαίας συνδρομής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κύκλους των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών σημειώνει ο The Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English edition 06.10.25

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Σύνταξη
Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται
Σκεπτόμενος 06.10.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εθεάθη να περπατά στις όχθες του Σηκουάνα, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε δίνη μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σύνταξη
Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Σύνταξη
Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά

Σε μια ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, απονεμήθηκε η υποτροφία της μπίρας Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια, δείχνοντας τους ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στο brand και την πόλη.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη
Πόλο γυναικών 06.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για την 1η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου
Σημείωμα 40 σελίδων 06.10.25

Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου

Στο προεδρείο της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει στα μέσα Ιουνίου ο Γ. Μυλωνάκης. Τι αποκαλύπτει.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
