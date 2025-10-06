«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα

Ο θρύλος της metal, Όζι Όσμπορν, αποκάλυψε στο νέο του ντοκιμαντέρ τον εφιάλτη της νευρικής βλάβης μετά από ιατρικό λάθος, δηλώνοντας πως βρέθηκε στην άβυσσο της κατάθλιψης, απέναντι στην απώλεια της κίνησης και την προοπτική του θανάτου.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά το θάνατό του στις 22 Ιουλίου του 2025, σε ηλικία 76 ετών, ο Πρίγκιπας του Σκότους Όζι Όσμπορν «μιλάει» για τελευταία φορά μέσα από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Ozzy: No Escape From Now της πλατφόρμας Paramount+, αποκαλύπτοντας μία από τις πιο τραγικές και άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Η ανατριχιαστική εξομολόγηση του θρυλικού ροκ σταρ αποκαλύπτει πως η κατάρρευση της υγείας του δεν οφειλόταν μόνο στη μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον, την οποία είχε ανακοινώσει το 2020.

Ο πραγματικός Γολγοθάς ξεκίνησε με την πτώση του στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το 2019, η οποία μετατόπισε τις μεταλλικές ράβδους που είχαν τοποθετηθεί στο σώμα του μετά το σοβαρό ατύχημα με τετράτροχη μοτοσικλέτα το 2003, επιδεινώνοντας τους ήδη υπάρχοντες τραυματισμούς του.

Σύμφωνα με όσα λέει στο ντοκιμαντέρ, η αδυναμία να ξαναβγεί στη σκηνή βύθισε τον Όσμπορν σε βαθιά κατάθλιψη. «Η σκέψη ότι δεν θα έκανα πια συναυλίες — με οδήγησε σε πραγματική κατάθλιψη», εξομολογείται. «Είμαι πλέον σε αντικαταθλιπτικά, στην πραγματικότητα. Γιατί ήμουν έτοιμος να “τελειώσω” τον εαυτό μου κάποια στιγμή».

Παρά την απόγνωσή του, ο τραγουδιστής των Black Sabbath διατήρησε το χαρακτηριστικό του μαύρο χιούμορ, δηλώνοντας ότι ο φόβος τού να μην ολοκληρώσει την πράξη τον κράτησε μακριά από μια απόπειρα αυτοκτονίας.

«Δεν το έκανα γιατί με ξέρω, θα το μισοτέλειωνα και θα ήμουν μισοπεθαμένος. Δεν θα πέθαινα, καταλαβαίνετε; Αυτή είναι η τύχη μου, τέτοιος είμαι!»

Στο ντοκιμαντέρ, τόσο η σύζυγός του, Σάρον Όσμπορν, όσο και ο γιος του, Τζακ, επιβεβαιώνουν ότι η επιθετική και τελικά αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα υπήρξε η κύρια αιτία της τραγικής επιδείνωσης της υγείας του, επισκιάζοντας ακόμη και τις συνέπειες του Πάρκινσον.

Η Σάρον Όσμπορν, 72, αποκαλύπτει ότι ένας μεταγενέστερος γιατρός έκρινε την αρχική επέμβαση ως υπερβολικά «επιθετική». Σύμφωνα με την ίδια, χρησιμοποιήθηκαν χειρουργικές βίδες και μεταλλικές πλάκες «που δεν ήταν απαραίτητες», προκαλώντας τελικά «ακόμη μεγαλύτερη ζημιά».

«Αυτός ο καταραμένος γιατρός του αφαίρεσε την ικανότητα να κινείται. Με θυμώνει πολύ αυτό, γιατί αισθάνομαι ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»

Παρόλο που ένας επόμενος γιατρός προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση, η «κύρια ζημιά είχε ήδη γίνει».

Ο γιος του, Τζακ Όσμπορν, 39, είναι ακόμη πιο κατηγορηματικός. «Το Πάρκινσον εξελίσσεται, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η νευρική βλάβη από την κακή επέμβαση στον αυχένα», λέει στο ντοκιμαντέρ.

Παράλληλα η κόρη του, Κέλι Όσμπορν, 40, προσπάθησε να βάλει ένα τέλος στις επίμονες φήμες, που αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο, σχετικά με ένα «σύμφωνο αυτοκτονίας» των γονιών της, το οποίο είχε αναφέρει η Σάρον Όσμπορν το 2007, όταν είχε πει ότι «πιστεύουμε 100% στην ευθανασία» και πως είχαν κάνει σχέδια να καταφύγουν στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην Ελβετία σε περίπτωση σοβαρής εγκεφαλικής ασθένειας, όπως το Αλτσχάιμερ.

«Ήταν μια ανοησία της μητέρας μου για να τραβήξει την προσοχή» ξεκαθάρισε η Κέλι Όσμπορν.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του τον Ιούλιο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την τελευταία του συναυλία με τους Black Sabbath. Η οικογένεια, σε δήλωσή της, ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Το ντοκιμαντέρ Ozzy: No Escape From Now αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Paramount+ στις 7 Οκτωβρίου.