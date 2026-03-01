Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.
- Παρουσιάστρια στο Ιράν κλαίει με λυγμούς για τον Χαμενεΐ - «Οι διάβολοι όλου του κόσμου θα γιορτάσουν σήμερα»
- Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες στην επιχείρηση κατά του Ιράν – Πέντε τραυματίστηκαν
- Σύρος: Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων
- Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός
Η Κέλι Όσμπορν πήρε θέση σχετικά με τα σχόλια που δέχτηκε από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της και την απώλεια βάρους μετά τα Brit Awards του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου.
Λίγες ώρες μετά την παρουσία της στα BRIT Awards 2026 στο Μάντσεστερ, όπου παρέλαβε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του αποθανόντος πατέρα της, Όζι Όσμπορν, η Κέλι απάντησε μέσω των Instagram Stories της στα βάναυσα σχόλια που διαβάζει για τον ευατό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Υπάρχει μια ιδιαίτερη μορφή σκληρότητας στο να βλάπτεις κάποιον που είναι προφανές ότι περνάει μια δύσκολη φάση [και να τον πυροβολείς]», δήλωσε η Κέλι σε μια ανάρτηση που μοιράστηκε στο Instagram Stories της την Κυριακή 1 Μαρτίου.
«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την υποστήριξη και την αγάπη σας. Τίποτα από αυτά δεν αποδεικνύει δύναμη, αποκαλύπτει μόνο μια βαθιά έλλειψη συμπόνιας και χαρακτήρα», πρόσθεσε.
View this post on Instagram
«Αυτή τη στιγμή περνάω την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Δεν θα έπρεπε καν να χρειαστεί να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Αλλά δεν θα κάτσω εδώ και θα επιτρέψω να μου φέροντια με τέτοιο τρόπο» κατέληξε η Κέλι.
«Και αυτό θα περάσει, αλλά, γαμώτο»
Η δήλωση αυτή ήρθε μόλις πέντε ημέρες αφότου αναγκάστηκε να απαντήσει σε ένα σχόλιο στο Instagram που αναφερόταν στον θάνατο του frontman των Black Sabbath στις 22 Ιουλίου.
«Μοιάζει με πτώμα… Είναι πάρα πολύ αδύνατη… Φαίνεται ότι θα δει σύντομα τον μπαμπά της», έγραψε ένα troll.
Αφού μοιράστηκε ένα screenshot του σχολίου στο Instagram Stories της, η Κέλι έγραψε: «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο αηδιαστικοί είναι πραγματικά μερικοί άνθρωποι! Κανείς δεν αξίζει τέτοια κακοποίηση!».
«Και αυτό θα περάσει, αλλά, γαμώτο», πρόσθεσε.
«Εκείνος»
Τον Νοέμβριο του 2025, η οικογένεια Όσμπορν επέστρεψε με το ομώνυμο podcast της για να τιμήσει τη ζωή και την κληρονομιά του frontman των Black Sabbath.
Σε εκείνο το επεισόδιο, η Κέλι Όσμπορν αναφέρθηκε στον πόνο που της άφησε η απώλεια του πατέρα της.
«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πριν πόσο φρικτό είναι η θλίψη. Δεν ήξερα ποτέ ότι ήμουν ικανή να αγαπώ κάποιον τόσο πολύ και να μου λείπει κάποιος τόσο πολύ. Απλώς, δεν πίστευα ποτέ ότι θα υπήρχε μια μέρα που εκείνος δεν θα ήταν εδώ», είπε.
Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 25 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών.
*Με πληροφορίες από: People
- Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
- Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
- Ξάνθη: Νεκρός 69χρονος μετά από άγριο καυγά με συγχωριανό του – Τον χτύπησε με γκασμά στο κεφάλι
- Το σημαιάκι… τίτλου της Άρσεναλ – Ισοφάρισαν μεγάλο ρεκόρ οι «κανονιέρηδες»
- Παναθηναϊκός-Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα
- Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
- Παναθηναϊκός-‘Αρης: Ο Κοντούρης έκανε το θέατρο της χρονιάς
- Μπέτις – Σεβίλλη 2-2: Χωρίς νικητή το ντέρμπι της Ανδαλουσίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις