Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Η Κέλι Όσμπορν πήρε θέση σχετικά με τα σχόλια που δέχτηκε από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της και την απώλεια βάρους μετά τα Brit Awards του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου.

Λίγες ώρες μετά την παρουσία της στα BRIT Awards 2026 στο Μάντσεστερ, όπου παρέλαβε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του αποθανόντος πατέρα της, Όζι Όσμπορν, η Κέλι απάντησε μέσω των Instagram Stories της στα βάναυσα σχόλια που διαβάζει για τον ευατό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχει μια ιδιαίτερη μορφή σκληρότητας στο να βλάπτεις κάποιον που είναι προφανές ότι περνάει μια δύσκολη φάση [και να τον πυροβολείς]», δήλωσε η Κέλι σε μια ανάρτηση που μοιράστηκε στο Instagram Stories της την Κυριακή 1 Μαρτίου.

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την υποστήριξη και την αγάπη σας. Τίποτα από αυτά δεν αποδεικνύει δύναμη, αποκαλύπτει μόνο μια βαθιά έλλειψη συμπόνιας και χαρακτήρα», πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή περνάω την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Δεν θα έπρεπε καν να χρειαστεί να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Αλλά δεν θα κάτσω εδώ και θα επιτρέψω να μου φέροντια με τέτοιο τρόπο» κατέληξε η Κέλι.

«Και αυτό θα περάσει, αλλά, γαμώτο»

Η δήλωση αυτή ήρθε μόλις πέντε ημέρες αφότου αναγκάστηκε να απαντήσει σε ένα σχόλιο στο Instagram που αναφερόταν στον θάνατο του frontman των Black Sabbath στις 22 Ιουλίου.

«Μοιάζει με πτώμα… Είναι πάρα πολύ αδύνατη… Φαίνεται ότι θα δει σύντομα τον μπαμπά της», έγραψε ένα troll.

Αφού μοιράστηκε ένα screenshot του σχολίου στο Instagram Stories της, η Κέλι έγραψε: «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο αηδιαστικοί είναι πραγματικά μερικοί άνθρωποι! Κανείς δεν αξίζει τέτοια κακοποίηση!».

«Και αυτό θα περάσει, αλλά, γαμώτο», πρόσθεσε.

«Εκείνος»

Τον Νοέμβριο του 2025, η οικογένεια Όσμπορν επέστρεψε με το ομώνυμο podcast της για να τιμήσει τη ζωή και την κληρονομιά του frontman των Black Sabbath.

Σε εκείνο το επεισόδιο, η Κέλι Όσμπορν αναφέρθηκε στον πόνο που της άφησε η απώλεια του πατέρα της.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πριν πόσο φρικτό είναι η θλίψη. Δεν ήξερα ποτέ ότι ήμουν ικανή να αγαπώ κάποιον τόσο πολύ και να μου λείπει κάποιος τόσο πολύ. Απλώς, δεν πίστευα ποτέ ότι θα υπήρχε μια μέρα που εκείνος δεν θα ήταν εδώ», είπε.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 25 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών.

*Με πληροφορίες από: People

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»
O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»

«Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ
Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ

Το 5o επεισόδιο της σειράς «Love Story» περιλαμβάνει έναν σημαντικό -και ίσως γνωστό καβγά- μεταξύ των πραγματικών πρωταγωνιστών, του JFK jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George

«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Παναθηναϊκός-Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα
Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Νέα Αριστερά: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης
ΝΕΑΡ: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει απρόκλητη την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και ζητά η χώρα μας να μην εμπλακεί σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα.

Σκιάθος: Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού
Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού

«Όταν βλέπεις το παιδάκι ή ανθρώπους που έχουν διακομιστεί και περπατούν δίπλα σου, αυτή είναι η πληρωμή ότι μπορείς και προσφέρεις κάτι και σώζεται ένας άνθρωπος. Μικρή είναι η ζωή και πρέπει να βοηθάμε όσο μπορούμε», λέει.

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά
Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες» και ζητά «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

