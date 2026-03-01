Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

Η Κέλι Όσμπορν πήρε θέση σχετικά με τα σχόλια που δέχτηκε από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της και την απώλεια βάρους μετά τα Brit Awards του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου.

Λίγες ώρες μετά την παρουσία της στα BRIT Awards 2026 στο Μάντσεστερ, όπου παρέλαβε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του αποθανόντος πατέρα της, Όζι Όσμπορν, η Κέλι απάντησε μέσω των Instagram Stories της στα βάναυσα σχόλια που διαβάζει για τον ευατό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχει μια ιδιαίτερη μορφή σκληρότητας στο να βλάπτεις κάποιον που είναι προφανές ότι περνάει μια δύσκολη φάση [και να τον πυροβολείς]», δήλωσε η Κέλι σε μια ανάρτηση που μοιράστηκε στο Instagram Stories της την Κυριακή 1 Μαρτίου.

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την υποστήριξη και την αγάπη σας. Τίποτα από αυτά δεν αποδεικνύει δύναμη, αποκαλύπτει μόνο μια βαθιά έλλειψη συμπόνιας και χαρακτήρα», πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή περνάω την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Δεν θα έπρεπε καν να χρειαστεί να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Αλλά δεν θα κάτσω εδώ και θα επιτρέψω να μου φέροντια με τέτοιο τρόπο» κατέληξε η Κέλι.

«Και αυτό θα περάσει, αλλά, γαμώτο»

Η δήλωση αυτή ήρθε μόλις πέντε ημέρες αφότου αναγκάστηκε να απαντήσει σε ένα σχόλιο στο Instagram που αναφερόταν στον θάνατο του frontman των Black Sabbath στις 22 Ιουλίου.

«Μοιάζει με πτώμα… Είναι πάρα πολύ αδύνατη… Φαίνεται ότι θα δει σύντομα τον μπαμπά της», έγραψε ένα troll.

Αφού μοιράστηκε ένα screenshot του σχολίου στο Instagram Stories της, η Κέλι έγραψε: «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο αηδιαστικοί είναι πραγματικά μερικοί άνθρωποι! Κανείς δεν αξίζει τέτοια κακοποίηση!».

«Και αυτό θα περάσει, αλλά, γαμώτο», πρόσθεσε.

«Εκείνος»

Τον Νοέμβριο του 2025, η οικογένεια Όσμπορν επέστρεψε με το ομώνυμο podcast της για να τιμήσει τη ζωή και την κληρονομιά του frontman των Black Sabbath.

Σε εκείνο το επεισόδιο, η Κέλι Όσμπορν αναφέρθηκε στον πόνο που της άφησε η απώλεια του πατέρα της.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πριν πόσο φρικτό είναι η θλίψη. Δεν ήξερα ποτέ ότι ήμουν ικανή να αγαπώ κάποιον τόσο πολύ και να μου λείπει κάποιος τόσο πολύ. Απλώς, δεν πίστευα ποτέ ότι θα υπήρχε μια μέρα που εκείνος δεν θα ήταν εδώ», είπε.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 25 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών.

*Με πληροφορίες από: People