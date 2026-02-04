Από τα reality στην πολιτική: Η Σάρον Όσμπορν «γλυκοκοιτάζει» το δημαρχείο του Μπέρμιγχαμ
Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της θέλει να ανοίξει η μάνατζερ, reality περσόνα και σύζυγος του Όζι, Σάρον Όσμπορν: να διεκδικήσει τη δημαρχεία του Μπέρμιγχαμ.
- Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
- Ίλιον: Τροχαίο με ανατροπή ταξί – Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου
- Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
- Πρωτοποριακό κολλύριο υπόσχεται λύση στην πρεσβυωπία - Έλαβε έγκριση από την FDA
Η 22η Ιουλίου 2025 ήταν μια «μαύρη» μέρα για τον κόσμο της μουσικής και όχι μόνο. Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» Όζι Όσμπορν άφηνε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών σκορπίζοντας τη θλίψη σε φίλους, συνεργάτες, θαυμαστές και φυσικά την οικογένειά του.
Σε αυτούς τους μήνες που έχουν ακολουθήσει η Σάρον Όσμπορν μιλάει για τη μεγάλη απώλεια που βίωσε, ωστόσο δείχνει με κάθε τρόπο ότι η ζωή της δεν έχει τελειώσει. Και πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψε ότι «σκέφτεται σοβαρά» να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η μάνατζερ μουσικών, τηλεοπτική προσωπικότητα και χήρα του ειδώλου της heavy metal, Όζι Όσμπορν αναφέρθηκε στις προθέσεις της σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφο στο κόκκινο χαλί των φετινών βραβείων Grammy.
Η δημοσιογράφος του Billboard είπε στην Σάρον Όσμπορν ότι έλαβε επαίνους για το πόσο καλά μίλησε σε μια από τις εκδηλώσεις για τα Grammy πριν από την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων.
Απαντώντας, η Σάρον Όσμπορν ευχαρίστησε την παρουσιάστρια για το κομπλιμέντο της και άφησε να εννοηθεί ότι η δεξιότητά της μπορεί να της φανεί χρήσιμη σύντομα, καθώς σκέφτεται σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ.
Στη σύντομη συνέντευξη δεν είχε χρόνο να εξηγήσει γιατί θέλει να θέσει υποψηφιότητα ή σε ποιο στάδιο έχει προχωρήσει η διαδικασία.
Sharon Osbourne invited to stand in local election https://t.co/lLQT1IJRXa
— BBC News (UK) (@BBCNews) February 3, 2026
Όπως ανέφερε το GB News ενόψει των βραβείων Grammy, η Όσμπορν είπε ότι σκέφτεται να ασχοληθεί με την πολιτική στην πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού έμαθε ότι κάποιος με καταδίκη για τρομοκρατία φέρεται να επιδίωκε μια θέση στο δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ.
Στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy, η Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά της, Κέλι και Τζακ, ήταν παρόντες στο κοινό όταν μεγάλα ονόματα της μουσικής απέδωσαν συγκινητικό φόρο τιμής στον αρχηγό των Black Sabbath διασκευάζοντας τη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος War Pigs.
- Οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι σε κίνδυνο υποκλοπών από τη Ρωσία
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
- Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
- Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
- Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
- Ίντερ – Τορίνο 2-1: Αγχωτική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου για τους Νερατζούρι
- Λουτσέσκου: «Δίκαιο αποτέλεσμα, δεν κρίθηκε τίποτα» – Τι είπε για πιθανή μεταγραφή του ΠΑΟΚ
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 05.02.2026]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις