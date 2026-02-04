Από τα reality στην πολιτική: Η Σάρον Όσμπορν «γλυκοκοιτάζει» το δημαρχείο του Μπέρμιγχαμ

Η 22η Ιουλίου 2025 ήταν μια «μαύρη» μέρα για τον κόσμο της μουσικής και όχι μόνο. Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» Όζι Όσμπορν άφηνε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών σκορπίζοντας τη θλίψη σε φίλους, συνεργάτες, θαυμαστές και φυσικά την οικογένειά του.

Σε αυτούς τους μήνες που έχουν ακολουθήσει η Σάρον Όσμπορν μιλάει για τη μεγάλη απώλεια που βίωσε, ωστόσο δείχνει με κάθε τρόπο ότι η ζωή της δεν έχει τελειώσει. Και πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψε ότι «σκέφτεται σοβαρά» να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ.

Η μάνατζερ μουσικών, τηλεοπτική προσωπικότητα και χήρα του ειδώλου της heavy metal, Όζι Όσμπορν αναφέρθηκε στις προθέσεις της σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφο στο κόκκινο χαλί των φετινών βραβείων Grammy.

Η δημοσιογράφος του Billboard είπε στην Σάρον Όσμπορν ότι έλαβε επαίνους για το πόσο καλά μίλησε σε μια από τις εκδηλώσεις για τα Grammy πριν από την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων.

Απαντώντας, η Σάρον Όσμπορν ευχαρίστησε την παρουσιάστρια για το κομπλιμέντο της και άφησε να εννοηθεί ότι η δεξιότητά της μπορεί να της φανεί χρήσιμη σύντομα, καθώς σκέφτεται σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ.

Στη σύντομη συνέντευξη δεν είχε χρόνο να εξηγήσει γιατί θέλει να θέσει υποψηφιότητα ή σε ποιο στάδιο έχει προχωρήσει η διαδικασία.

Όπως ανέφερε το GB News ενόψει των βραβείων Grammy, η Όσμπορν είπε ότι σκέφτεται να ασχοληθεί με την πολιτική στην πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού έμαθε ότι κάποιος με καταδίκη για τρομοκρατία φέρεται να επιδίωκε μια θέση στο δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ.

Στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy, η Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά της, Κέλι και Τζακ, ήταν παρόντες στο κοινό όταν μεγάλα ονόματα της μουσικής απέδωσαν συγκινητικό φόρο τιμής στον αρχηγό των Black Sabbath διασκευάζοντας τη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος War Pigs.