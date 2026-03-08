magazin
«Έμοιαζε έτοιμος»: Η στιγμή που ο γιος του Όζι Όσμπορν κατάλαβε ότι ο πατέρας του «αποχωρεί»
Fizz 08 Μαρτίου 2026, 17:00

«Έμοιαζε έτοιμος»: Η στιγμή που ο γιος του Όζι Όσμπορν κατάλαβε ότι ο πατέρας του «αποχωρεί»

«Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν σαν να είχε ήδη συμφιλιωθεί με όλα», είπε μεταξύ άλλων ο γιος του θρύλου της heavy metal Τζακ Όσμπορν

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Όζι Όσμπορν φαίνεται πως είχε ήδη συμβιβαστεί με την ιδέα ότι η μακρά μουσική και προσωπική του διαδρομή έφτανε στο τέλος της. Αυτό τουλάχιστον περιέγραψε ο γιος του, Τζακ Όσμπορν, μιλώντας για μια προσωπική στιγμή που έζησαν μετά την τελευταία συναυλία των Black Sabbath.

Ο θρυλικός τραγουδιστής της heavy metal πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, μόλις 17 ημέρες μετά την τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Για τη συναυλία εκείνη, η οικογένεια είχε ταξιδέψει από το Λος Άντζελες ώστε να βρίσκεται δίπλα του.

Σε εμφάνισή του στο podcast Hate To Break It To Ya, ο Τζακ μίλησε για τις τελευταίες ημέρες του πατέρα του και για μια μικρή, αλλά αποκαλυπτική στιγμή που τον έκανε να καταλάβει πολλά.

YouTube thumbnail

«Δεν είμαι πια ροκ σταρ»

Το βράδυ μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία, ο Τζακ βοηθούσε τον πατέρα του να ετοιμαστεί για ύπνο πριν φύγει για την Καλιφόρνια. Εκείνη τη στιγμή, ο Όζι στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη και έκανε ένα σχόλιο που τον ξάφνιασε.

Όπως είπε, ο πατέρας του παρατηρούσε το είδωλό του και του είπε ότι σκεφτόταν να κόψει τα μαλλιά του.

Όταν ο Τζακ τον ρώτησε τι τον έκανε να το σκέφτεται αυτό, η απάντηση ήταν απλή: «Έχω αποσυρθεί. Δεν είμαι πια ροκ σταρ».

Για τον ίδιο, η φράση αυτή ήταν αποκαλυπτική. Του έδωσε την αίσθηση ότι ο πατέρας του είχε ήδη αφήσει πίσω του τη ζωή που τον έκανε διάσημο και είχε αποδεχτεί ότι η διαδρομή του είχε ολοκληρωθεί.

Ο Τζακ θυμήθηκε επίσης ότι ο Όζι είχε αλλάξει ελάχιστες φορές το χαρακτηριστικό του στυλ. Μάλιστα, είχε ξυρίσει το κεφάλι του μόνο μία φορά τη δεκαετία του ’80 — όπως είπε αστειευόμενος — για να εκνευρίσει τη σύζυγό του, Σάρον.

«Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν σαν να είχε ήδη συμφιλιωθεί με όλα. Έμοιαζε έτοιμος», είπε.

REUTERS/Sachin Ravikumar

Ο θάνατος που ήρθε γρήγορα

Παρότι ο Όζι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, η οικογένεια δεν περίμενε ότι ο θάνατος θα ερχόταν τόσο γρήγορα.

Ο Τζακ περιέγραψε ότι εκείνη την ημέρα ο πατέρας του ακολουθούσε μια κανονική ρουτίνα.

«Ξύπνησε, έκανε τα πράγματά του, έφαγε πρωινό… και μετά απλώς έφυγε», είπε.

Παράλληλα, μοιράστηκε μια πιο φιλοσοφική σκέψη, λέγοντας ότι ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις ο άνθρωπος — σε ένα βαθύτερο επίπεδο — νιώθει πότε είναι έτοιμος να αφήσει τη ζωή.

Η ασθένεια και η επίσημη αιτία θανάτου

Ο Όζι Όσμπορν αντιμετώπιζε για χρόνια μια σπάνια μορφή της νόσου Πάρκινσον, την οποία αποκάλυψε δημόσια το 2020, αν και είχε διαγνωστεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που κατατέθηκε στο Λονδίνο, πέθανε από καρδιακή προσβολή, ενώ έπασχε και από στεφανιαία νόσο.

Η παράξενη σύμπτωση

Ο Τζακ παρατήρησε και μια περίεργη σύμπτωση: ο πατέρας του πέθανε 17 ημέρες μετά την τελευταία του συναυλία, ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα που είχε περάσει ανάμεσα στο τελευταίο live και τον θάνατο του στενού φίλου του, Λέμι Κίλμιστερ των Motörhead, το 2015.

Οι τιμές μετά τον θάνατό του

Μετά τον θάνατό του, ο Όζι Όσμπορν τιμήθηκε σε αρκετές εκδηλώσεις για τη συμβολή του στη μουσική.

Στα BRIT Awards, η σύζυγός του Σάρον και η κόρη τους Κέλι παρέλαβαν το βραβείο Lifetime Achievement που απονεμήθηκε στον θρυλικό μουσικό.

Η Σάρον, εμφανώς συγκινημένη, είπε ότι θα ήθελε να βρίσκεται εκεί ο ίδιος για να το παραλάβει, περιγράφοντάς τον ως «τον πιο ταπεινό εγωμανή που θα μπορούσες να γνωρίσεις».

«Μπορεί να μην είναι εδώ μαζί μας, αλλά άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στη μουσική», είπε.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail 

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Τα δύο σενάρια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Τι δείχνουν οι κρατήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Τα δύο σενάρια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Τι δείχνουν οι κρατήσεις

Επικαιρότητα
Απάντηση της Τεχεράνης στις ΗΠΑ: Yπόθεση του ιρανικού λαού να επιλέξει τον ηγέτη του

Απάντηση της Τεχεράνης στις ΗΠΑ: Yπόθεση του ιρανικού λαού να επιλέξει τον ηγέτη του

inWellness
inTown
O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών
Επίδραση 08.03.26

O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών

Ακόμη και αν δεν δέχεστε συμβουλές από κανέναν για τη ζωή σας, μπορείτε να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως ακριβώς έκανε η Ντέμι Μουρ όταν ήταν έφηβη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων
48 λεπτά πριν 08.03.26

Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων

Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι φύλακας στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Έπσταϊν τον αναζήτησε στο Google λίγα λεπτά πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ δέκα ημέρες νωρίτερα είχε καταθέσει 5.000 δολάρια σε μετρητά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη
Fizz 08.03.26

Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet», μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της και για το πώς η υποκριτική έγινε για εκείνη τρόπος επιβίωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015
Χρόνια πριν τη σύλληψη 08.03.26

Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μυστική έρευνα της DEA το 2015 έθεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη άτομα στο μικροσκόπιο για ύποπτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προμήθειας γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;
Μόλις 16 ετών 07.03.26

Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην εποχή που συμμετείχε στο «Χάρι Πότερ» καθώς ως έφηβη δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον ευατό της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»
Φανερό μυστικό 07.03.26

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Βίντεο 07.03.26

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
18 χρόνια πριν 06.03.26

Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου που έγινε το 2022. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν αισιοδοξεί για το καλοκαίρι και ανεβάζει ηλιόλουστες φωτό στο ίνσταγκραμ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
