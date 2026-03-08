«Έμοιαζε έτοιμος»: Η στιγμή που ο γιος του Όζι Όσμπορν κατάλαβε ότι ο πατέρας του «αποχωρεί»

Λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Όζι Όσμπορν φαίνεται πως είχε ήδη συμβιβαστεί με την ιδέα ότι η μακρά μουσική και προσωπική του διαδρομή έφτανε στο τέλος της. Αυτό τουλάχιστον περιέγραψε ο γιος του, Τζακ Όσμπορν, μιλώντας για μια προσωπική στιγμή που έζησαν μετά την τελευταία συναυλία των Black Sabbath.

Ο θρυλικός τραγουδιστής της heavy metal πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, μόλις 17 ημέρες μετά την τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Για τη συναυλία εκείνη, η οικογένεια είχε ταξιδέψει από το Λος Άντζελες ώστε να βρίσκεται δίπλα του.

Σε εμφάνισή του στο podcast Hate To Break It To Ya, ο Τζακ μίλησε για τις τελευταίες ημέρες του πατέρα του και για μια μικρή, αλλά αποκαλυπτική στιγμή που τον έκανε να καταλάβει πολλά.

«Δεν είμαι πια ροκ σταρ»

Το βράδυ μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία, ο Τζακ βοηθούσε τον πατέρα του να ετοιμαστεί για ύπνο πριν φύγει για την Καλιφόρνια. Εκείνη τη στιγμή, ο Όζι στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη και έκανε ένα σχόλιο που τον ξάφνιασε.

Όπως είπε, ο πατέρας του παρατηρούσε το είδωλό του και του είπε ότι σκεφτόταν να κόψει τα μαλλιά του.

Όταν ο Τζακ τον ρώτησε τι τον έκανε να το σκέφτεται αυτό, η απάντηση ήταν απλή: «Έχω αποσυρθεί. Δεν είμαι πια ροκ σταρ».

Για τον ίδιο, η φράση αυτή ήταν αποκαλυπτική. Του έδωσε την αίσθηση ότι ο πατέρας του είχε ήδη αφήσει πίσω του τη ζωή που τον έκανε διάσημο και είχε αποδεχτεί ότι η διαδρομή του είχε ολοκληρωθεί.

Ο Τζακ θυμήθηκε επίσης ότι ο Όζι είχε αλλάξει ελάχιστες φορές το χαρακτηριστικό του στυλ. Μάλιστα, είχε ξυρίσει το κεφάλι του μόνο μία φορά τη δεκαετία του ’80 — όπως είπε αστειευόμενος — για να εκνευρίσει τη σύζυγό του, Σάρον.

«Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν σαν να είχε ήδη συμφιλιωθεί με όλα. Έμοιαζε έτοιμος», είπε.

Ο θάνατος που ήρθε γρήγορα

Παρότι ο Όζι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, η οικογένεια δεν περίμενε ότι ο θάνατος θα ερχόταν τόσο γρήγορα.

Ο Τζακ περιέγραψε ότι εκείνη την ημέρα ο πατέρας του ακολουθούσε μια κανονική ρουτίνα.

«Ξύπνησε, έκανε τα πράγματά του, έφαγε πρωινό… και μετά απλώς έφυγε», είπε.

Παράλληλα, μοιράστηκε μια πιο φιλοσοφική σκέψη, λέγοντας ότι ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις ο άνθρωπος — σε ένα βαθύτερο επίπεδο — νιώθει πότε είναι έτοιμος να αφήσει τη ζωή.

Η ασθένεια και η επίσημη αιτία θανάτου

Ο Όζι Όσμπορν αντιμετώπιζε για χρόνια μια σπάνια μορφή της νόσου Πάρκινσον, την οποία αποκάλυψε δημόσια το 2020, αν και είχε διαγνωστεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που κατατέθηκε στο Λονδίνο, πέθανε από καρδιακή προσβολή, ενώ έπασχε και από στεφανιαία νόσο.

Η παράξενη σύμπτωση

Ο Τζακ παρατήρησε και μια περίεργη σύμπτωση: ο πατέρας του πέθανε 17 ημέρες μετά την τελευταία του συναυλία, ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα που είχε περάσει ανάμεσα στο τελευταίο live και τον θάνατο του στενού φίλου του, Λέμι Κίλμιστερ των Motörhead, το 2015.

Οι τιμές μετά τον θάνατό του

Μετά τον θάνατό του, ο Όζι Όσμπορν τιμήθηκε σε αρκετές εκδηλώσεις για τη συμβολή του στη μουσική.

Στα BRIT Awards, η σύζυγός του Σάρον και η κόρη τους Κέλι παρέλαβαν το βραβείο Lifetime Achievement που απονεμήθηκε στον θρυλικό μουσικό.

Η Σάρον, εμφανώς συγκινημένη, είπε ότι θα ήθελε να βρίσκεται εκεί ο ίδιος για να το παραλάβει, περιγράφοντάς τον ως «τον πιο ταπεινό εγωμανή που θα μπορούσες να γνωρίσεις».

«Μπορεί να μην είναι εδώ μαζί μας, αλλά άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στη μουσική», είπε.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail