Υποχώρησε οδόστρωμα σε περιφερειακό οδικό δίκτυο

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενημερώνει ότι το φαινόμενο της καθίζησης του οδοστρώματος στο 2ο χλμ. του οδικού δικτύου «Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) – Τριγωνικό – Ρύμνιο», βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Η υπηρεσία μας παρακολουθεί το φαινόμενο και θα προβεί σε προσωρινή λύση αποκατάστασης του οδοστρώματος και της κυκλοφορίας. Παράλληλα έχει δρομολογηθεί η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης, από την οποία θα προκύψει η οριστική τεχνική λύση του προβλήματος.

Παρακαλούμε οι διερχόμενοι οδηγοί να τηρούν και να συμμορφώνονται με την τοποθετημένη σήμανση, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες προσωρινής αποκατάστασης».

Δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Κώστας Βύζας δήλωσε μεταξύ άλλων: Όσο αφορά την καθίζηση του οδοστρώματος στην περιοχή του Τριγωνικού, το οποίο ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, η ενημέρωση την οποία είχα από την τεχνική υπηρεσία ήταν ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση διότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Αναμένεται να υπάρξει καθυστέρηση 7-10 ημερών ώστε να δοθεί μια ασφαλής λύση για να συνεχιστεί κανονικά η κυκλοφορία, μέχρι να δοθεί η οριστική λύση η οποία έχει να κάνει καταρχάς με τις γεωτεχνικές μελέτες οι οποίες θα γίνουν στο συγκεκριμένο σημείο».

*πηγή φωτογραφίας: https://kozani.pdm.gov.gr/