Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Υποχώρησε οδόστρωμα σε περιφερειακό οδικό δίκτυο
Αυτοδιοίκηση 11 Μαρτίου 2026, 12:32

Υποχώρησε οδόστρωμα σε περιφερειακό οδικό δίκτυο

Καθίζηση οδοστρώματος σημειώθηκε στο 2ο χλμ. του υπό χαρακτηρισμού οδικού Δικτύου «Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) – Τριγωνικό – Ρύμνιο».

Σύνταξη
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενημερώνει ότι το φαινόμενο της καθίζησης του οδοστρώματος στο 2ο χλμ. του οδικού δικτύου «Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) – Τριγωνικό – Ρύμνιο», βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Η υπηρεσία μας παρακολουθεί το φαινόμενο και θα προβεί σε προσωρινή λύση αποκατάστασης του οδοστρώματος και της κυκλοφορίας. Παράλληλα έχει δρομολογηθεί η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης, από την οποία θα προκύψει η οριστική τεχνική λύση του προβλήματος.

Παρακαλούμε οι διερχόμενοι οδηγοί να τηρούν και να συμμορφώνονται με την τοποθετημένη σήμανση, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες προσωρινής αποκατάστασης».

Δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Κώστας Βύζας δήλωσε μεταξύ άλλων: Όσο αφορά την καθίζηση του οδοστρώματος στην περιοχή του Τριγωνικού, το οποίο ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, η ενημέρωση την οποία είχα από την τεχνική υπηρεσία ήταν ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση διότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Αναμένεται να υπάρξει καθυστέρηση 7-10 ημερών ώστε να δοθεί μια ασφαλής λύση για να συνεχιστεί κανονικά η κυκλοφορία, μέχρι να δοθεί η οριστική λύση η οποία έχει να κάνει καταρχάς με τις γεωτεχνικές μελέτες οι οποίες θα γίνουν στο συγκεκριμένο σημείο».

*πηγή φωτογραφίας: https://kozani.pdm.gov.gr/

Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Κόσμος
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Σύνταξη
Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας
Δημογραφικό 11.03.26

Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας

Ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού συζήτησε διεξοδικά κατά την επίσκεψη του στον Έβρο ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς».

Σύνταξη
«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών
Σημείο αναφοράς 09.03.26

«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών

Ένας χώρος βαθιάς ιστορικής σημασίας των Ψαρών αναμένεται να μετατραπεί σε ζωντανό τοπόσημο μνήμης, πολιτισμού και ιστορικής ανάδειξης για τις επόμενες γενιές.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών

Ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες έθεσε ευθέως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένα μέτρο που στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι απλώς αποφεύγεται, αλλά συνήθως καταδικάζεται. Και οι λόγοι για αυτό είναι σοβαροί

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Planet Travel 11.03.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης
Τελεσίδικα 11.03.26

Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόδος: Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου
Αδιανόητο 11.03.26

Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου

Ο ανήλικος μαθητής είχε τραβήξει δύο φορές το καζανάκι για να γεμίσει με νερό ένα μπουκάλι και αφού ανάγκασε άλλο παιδί να φτύσει μέσα σε αυτό, το έδωσε στον 8χρονο να πιει

Σύνταξη
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
