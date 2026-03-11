Υποχώρησε οδόστρωμα σε περιφερειακό οδικό δίκτυο
Καθίζηση οδοστρώματος σημειώθηκε στο 2ο χλμ. του υπό χαρακτηρισμού οδικού Δικτύου «Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) – Τριγωνικό – Ρύμνιο».
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενημερώνει ότι το φαινόμενο της καθίζησης του οδοστρώματος στο 2ο χλμ. του οδικού δικτύου «Διασταύρωση Εθ.Ο. (3) – Τριγωνικό – Ρύμνιο», βρίσκεται σε εξέλιξη.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Η υπηρεσία μας παρακολουθεί το φαινόμενο και θα προβεί σε προσωρινή λύση αποκατάστασης του οδοστρώματος και της κυκλοφορίας. Παράλληλα έχει δρομολογηθεί η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης, από την οποία θα προκύψει η οριστική τεχνική λύση του προβλήματος.
Παρακαλούμε οι διερχόμενοι οδηγοί να τηρούν και να συμμορφώνονται με την τοποθετημένη σήμανση, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες προσωρινής αποκατάστασης».
Δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Κώστας Βύζας δήλωσε μεταξύ άλλων: Όσο αφορά την καθίζηση του οδοστρώματος στην περιοχή του Τριγωνικού, το οποίο ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, η ενημέρωση την οποία είχα από την τεχνική υπηρεσία ήταν ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση διότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Αναμένεται να υπάρξει καθυστέρηση 7-10 ημερών ώστε να δοθεί μια ασφαλής λύση για να συνεχιστεί κανονικά η κυκλοφορία, μέχρι να δοθεί η οριστική λύση η οποία έχει να κάνει καταρχάς με τις γεωτεχνικές μελέτες οι οποίες θα γίνουν στο συγκεκριμένο σημείο».
*πηγή φωτογραφίας: https://kozani.pdm.gov.gr/
