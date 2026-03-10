Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ υποστηρίζει σθεναρά την Ντάριλ Χάνα, σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ηθοποιός στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

Η Χάνα, η οποία είχε σχέση με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πριν από το γάμο του με την Κάρολιν Μπεσέτ, κατήγγειλε τη «σκιαγράφηση» της στη σειρά, δημοσιεύοντας ένα καυστικό άρθρο στην εφημερίδα The New York Times την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

«Ρωτήστε την οικογένεια»

Η Ντάριλ Χάνα υποστήριξε ότι ο χαρακτήρας της στη σειρά, τον οποίο υποδύεται η Ντρι Χέμινγουεϊ, «δεν αντιπροσωπεύει ούτε κατά διάνοια την ζωή μου, τη συμπεριφορά μου ή τη σχέση μου με τον Τζον», τον γιο του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι και της πρώτης κυρίας Τζάκι Κένεντι.

Στο Instagram, η Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

«Το έργο της στον κόσμο ήταν αξιοθαύμαστο. Η απεικόνισή της στην [πλατφόρμα] streaming είναι μαλακί@. Η αγάπη της για τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ ήταν αληθινή και ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του. Ρωτήστε την οικογένειά του. Αλλά κανείς δεν το έκανε», συνέχισε, συνοδεύοντας το μήνυμα με μια κοινή φωτογραφία του 2002.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αρκέτ δείχνει δημόσια την υποστήριξή της στην Χάνα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στα βραβεία SAG 2018, η ηθοποιός επαίνεσε την Χάνα και άλλες γυναίκες για την συμμετοχή τους στο κίνημα #MeToo.

Την εποχή εκείνη, οι δύο γυναίκες, Αρκέτ και Χάνα, κατηγόρησαν δημοσίως τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν για ανάρμοστη συμπεριφορά. Υπενθυμίζεται ότι ο παραγωγός παραμένει έγκλειστος σε φυλακή της Νέας Υόρκης, εκτίοντας ποινή για σεξουαλικά εγκλήματα.

«Είναι τιμή μας να είμαστε μέρος αυτής της υποστηρικτικής κοινότητας και μας εμπνέει το γεγονός ότι τόσες πολλές ισχυρές φωνές δεν σιωπούν από φόβο για αντίποινα. Γράφουμε το δικό μας πεπρωμένο», δήλωσε η Αρκέτ.

«Είναι υπέροχος άνθρωπος»

Μετά την κυκόφορία της σειράς «Love Story» και άλλες ηθοποιοί ένιωσαν την ανάγκη να ταχθούν στο πλευρό της Ντάριλ Χάνα.

«Γνώρισα την Ντάριλ Χάνα στις αρχές της καριέρας μου, όταν συνεργαστήκαμε για λίγες μέρες σε μια ταινία. Εγώ μόλις ξεκινούσα, ενώ εκείνη είχε ήδη γίνει μεγάλη σταρ με το Splash, και παρόλα αυτά μου φέρθηκε με μεγάλη ευγένεια, συζητώντας μαζί μου για όλα τα θέματα και προσφέροντάς μου ευγενικά το τροχόσπιτό της σε περίπτωση που βαριόμουν και ήθελα να δω μια ταινία», θυμήθηκε η Πατρίτσια Χίτον σε μια ανάρτηση στο X.

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ασυνήθιστο είναι αυτό στον κλάδο μας, και μου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλα αυτά τα χρόνια ως πρότυπο για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι σε όλους όσους συναντάς σε ένα πλατό. Είναι υπέροχος άνθρωπος».

Η Τζέιμι Λι Κέρτις έδειξε επίσης την υποστήριξή της στην Χάνα, κοινοποιώντας το άρθρο της στο Instagram.

«Σημαντικό», έγραψε, σε λακωνικό τόνο.

*Με πληροφορίες από: People