Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, και σε συνεργασία με τον Δήμο Θηβαίων, πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας, την Κυριακή 08 Μαρτίου 2026, προκειμένου να τιμήσει τη Μέρω Κεσεσίογλου!

Η λεγόμενη «Μητέρα της Αφρικής» ή «Mama Africa» είναι Γενική Πρόξενος της Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού, Μεγάλη Αξιωματικός του Εθνικού Τάγματος της Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού, Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών και Πρόεδρος του Ιδρύματος «Ελληνική Δράση στην Αφρική», όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσθέτοντας:

«Είναι επίσης η μοναδική γυναίκα Φύλαρχος στην Αφρική. Συγκεκριμένα, είναι αρχηγός της φυλής των «Ανι Μπινί», που αριθμεί περισσότερα από 2.000.000 μέλη, τα οποία διαβιούν στις περιοχές μεταξύ Ακτής Ελεφαντοστού και Γκάνας.

Πέρα από τους συμβολισμούς της βράβευσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επέλεξε να τιμήσει την Μέρω Κεσεσίογλου για την αξιέπαινη πρωτοβουλία της να ιδρύσει στην Ακτή Ελεφαντοστού Σχολείο Θηλέων με την επωνυμία: «Ελλάς – Θήβα»!

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν η τ. Πρωθυπουργός και τ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν κατά σειρά ο Δήμαρχος Θηβαίων Γεώργιος Αναστασίου και οι Βουλευτές ΝΔ Βοιωτίας Ελευθέριος Κτιστάκης και ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας Γεώργιος Μουλκιώτης.

Ακολούθως, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός αναφέρθηκε στην πολυσχιδή δράση και προσφορά της Μέρως Κεσεσίογλου και της απένειμε τιμητική πλακέτα. Ανακοίνωσε δε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Θηβαίων θα συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του Σχολείου «Ελλάς – Θήβα».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε αφιερωματικό βίντεο για τη ζωή και το έργο της Μέρως Κεσεσίογλου. Υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ειρήνης Νικολοπούλου, η «Μητέρα της Αφρικής» είχε ανοικτή συζήτηση με συμπολίτες μας που κατέκλυσαν το Συνεδριακό Κέντρο Θήβας.

Μεταξύ αυτών ήταν η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Λουκία Θεοδώρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γεώργιος Ντασιώτης, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού Φανή Παπαθωμά, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας Ευάγγελος Χαϊνάς, αιρετοί του Δήμου Θηβαίων, εκπρόσωποι Αρχών και φορέων, του επιχειρηματικού κόσμου και Συλλόγων Γυναικών από τη Βοιωτία.

«Μια γυναίκα – πρότυπο, ένας άνθρωπος – πρότυπο»

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμήσαμε στη Θήβα μια ξεχωριστή Ελληνίδα! Η Μέρω Κεσεσίογλου, είναι πολύ περισσότερα από τους ουκ ολίγους τίτλους της! Είναι μια γυναίκα – πρότυπο, ένας άνθρωπος – πρότυπο με οικουμενική προσφορά, που επί 40 χρόνια έχει αφιερώσει τον χρόνο, την ενέργεια, την προσωπική περιουσία και πάνω απ’ όλα την ψυχή της, για να δημιουργήσει δεκάδες σχολεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία στην Ακτή Ελεφαντοστού και άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

»Πάντα στα γαλανόλευκα, πάντα με το όνομα των ελληνικών πόλεων και της Ελλάδας, την οποία καθιστά πιο μεγάλη και πιο δυνατή, μέσα από τη στήριξη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων -ιδίως γυναικών και παιδιών- στις χώρες αυτές.

»Ως ελάχιστη συμβολή μας σε αυτούς τους υψηλούς εθνικούς και κοινωνικούς στόχους, αναλάβαμε από κοινού με τον Δήμο Θηβαίων να χρηματοδοτήσουμε τις εργασίες που απαιτούνται για την αποπεράτωση του σχολείου θηλέων για 300 κοριτσάκια που υλοποιεί η κ. Κεσεσίογλου με την επωνυμία: «Ελλάς – Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού!»