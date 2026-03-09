Για ποιους λόγους ένας σκύλος παρουσιάζει αρπακτική συμπεριφορά κάθε φορά που στο οπτικό του πεδίο εμφανίζεται ένα μικρότερο ζώο; Και είναι τόσο έντονη η επιθυμία του να το κυνηγήσει, προκειμένου να του κάνει κακό; Άραγε, υπάρχει τρόπος να κατευνάσουμε τα πνεύματα;

«Πολύ συχνά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών όπου κηδεμόνες σκύλων μετά βίας καταφέρνουν να κρατήσουν τον οδηγό του σκύλου τους. Γιατί εκείνος έχει αντιληφθεί την παρουσία άλλων μικρών ζώων. Όπως είναι οι γάτες και τα πουλιά», περιγράφει ο κ. Δημήτρης Πιτσικάλης, επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων με ειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε σκύλους με επιθετικές τάσεις και συμπεριφορές.

Γιατί παρουσιάζει επιθετικότητα ένας σκύλος

Προτού αναφερθεί στην αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου, εξηγεί τι είναι η επιθετικότητα.

Πρωτίστως, σημειώνει πως όλοι οι σκύλοι μπορούν εν δυνάμει να εμφανίσουν επιθετική τάση ή επιθετική συμπεριφορά.

Οι βασικοί λόγοι είναι το γονιδιακό υπόβαθρο ενός σκύλου, τυχόν ανασφάλειες που έχει το ζώο, φοβίες, αρνητικές συνδέσεις. Ή η διαφύλαξη σημαντικών προνομίων, όπως είναι το φαγητό, ο χώρος του, ή το ένστικτο αναπαραγωγής.

Σπανιότερα, αλλά όχι σε μηδαμινό ποσοστό, καταγράφονται περιστατικά επιθετικότητας από σκύλους, οι οποίοι πάσχουν από κάποια ασθένεια, παθολογικής ή νευρολογικής φύσεως, ή από κάποιο σύνδρομο.

Ο κ. Πιτσικάλης αναφέρει πως όλες οι επιθετικές τάσεις που μπορεί να εμφανίσει ένας σκύλος, έχουν μια αιτία. Ακόμη και αν αυτή η αιτία δεν είναι εύκολα αντιληπτή από τον μέσο ιδιοκτήτη/κηδεμόνα σκύλου.

Η αρπακτική συμπεριφορά

«Αρκετά κοινή περίπτωση για έναν σκύλο που διαβιεί στον αστικό ιστό είναι να εμφανίζει επιθετική τάση προς άλλα ζώα. Συνήθως, προς τις γάτες ή τα πουλιά.

Το να εμφανίζει ένας σκύλος επιθετική τάση προς άλλα ζώα, ενδέχεται να προέρχεται από τους εξής λόγους: α) ελλιπής κοινωνικοποίησή του στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του, β) ενστικτώδης τάση αρπακτικής συμπεριφοράς.

Ένας σκύλος με αρπακτική τάση από ένστικτο είναι αδύνατον να το «σβήσει»

Πολλοί σκύλοι που γονιδιακά φέρουν DNA κυνηγετικών φυλών, εμφανίζουν την λεγόμενη «αρπακτική επιθετική συμπεριφορά». Η οποία στην καθημερινότητα συνήθως μεταφράζεται ως «Ο σκύλος μου κυνηγάει γάτες», διευκρινίζει ο κ. Πιτσικάλης.

Οι σκύλοι με αρπακτική επιθετική τάση, όπως λέει, δρουν ενστικτωδώς και κυνηγούν το «θήραμα» ή την κίνηση του. Με άλλα λόγια, αν ένας σκύλος με αρπακτική επιθετική τάση κυνηγήσει ένα ζώο και το πιάσει, είτε θα το κρατήσει είτε θα το βλάψει.

Ένας σκύλος με αρπακτική τάση από ένστικτο είναι αδύνατον να «σβήσει» το ένστικτο αυτό.

Παρόλα αυτά, η κατάσταση μπορεί να είναι πλήρως διαχειρίσιμη.

Με ορθή καθοδήγηση από κάποιον επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων, ορθή κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση, τόσο του ίδιου του ζώου όσο και του χειριστή του.

«Με άλλα λόγια, το ζητούμενο δεν είναι να εξαλειφθεί στο έπακρον η τάση του σκύλου. Αλλά να είναι διαχειρίσιμος από τον ιδιοκτήτη του και σε πλήρη έλεγχο.

Όταν ο σκύλος ενστικτωδώς εμφανίζει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και ο χειριστής τού ζητάει να σταματήσει, τότε εκείνος να συνεργάζεται. Και να συνετίζεται», τονίζει ο κ. Πιτσικάλης.

Η εμπιστοσύνη του σκύλου προς τον χειριστή του «κλειδί» για τον χειρισμό του

Καταλήγοντας, ο κ. Πιτσικάλης, αναφέρει: «Η εκπαίδευση ενός σκύλου με αρπακτική επιθετική τάση χρειάζεται υπομονή και θετικές συνδέσεις. Και εξάσκηση του σκύλου, με βασική προϋπόθεση την εμπιστοσύνη του στον χειριστή του».

Ο κύριος Δημήτρης Πιτσικάλης είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων με 22ετή εμπειρία.

Το 1994, σε ηλικία 16 ετών, πέρασε τις Εξετάσεις Σκύλου Συνοδείας (BH) και Συμπεριφοράς/Χαρακτήρα (VT) με τον πρώτο του σκύλο, ένα θηλυκό Dobermanονόματι “Υβόν”. Η εξέταση Σκύλου Συνοδείας (BH) και Συμπεριφοράς/Χαρακτήρα (VT) είναι μια εξέταση κατά την οποία ο σκύλος πρέπει να παρουσιάσει τις κοινωνικές του δεξιότητες, αλλά και τη σχέση και υπακοή του προς τον ιδιοκτήτη του.

Έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια, τόσο εκπαίδευσης σκύλων όσο και Κυναθλημάτων (Knut Fuchs, Peter Scherk, Ivan Balabanov, Bart Bellon, κ.ά).

Το 2013 κατέκτησε τον τίτλο IPO III (IGP III), τον μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας του αθλήματος, που περιλαμβάνει καθήκοντα προστασίας, υπερπήδηση εμποδίου με επαναφορά αντικειμένου, αναρρίχηση τοίχου, υπακοή και ιχνηλασία.

Έχει πάρει μέρος σε πολλές εκθέσεις μορφολογίας, παίρνοντας δύο φορές τον Τίτλο “Πρωταθλητής Ελλάδος” με τον σκύλο του Diesel – pedigree name: Dreaming about twister chaser o’bg.

Έχει πιστοποίηση Ερεθιστή (IGP Helper) και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Έρευνας και Διάσωσης με εισηγητή τον Borut Modic.

Επιλέχθηκε και συμμετείχε ως Ιχνηθέτης (IGP Track Layer) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βελγικών Ποιμενικών.

Έχει ζήσει και εργαστεί ως εκπαιδευτής σκύλων στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχει μεγάλη εμπειρία σε σκύλους με προβλήματα συμπεριφοράς και ιδιαίτερα με επιθετικές συμπεριφορές.

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.