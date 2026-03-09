Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το βίντεο κλιπ του «FERTO» δια χειρός Akyla

Το βίντεο κλιπ του «FERTO», το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει ο Akylas την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2026, θα προβληθεί για πρώτη φορά στην ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά, θα φιλοξενήσουν τον Akyla, ο οποίος θα μιλήσει τόσο για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού (κάτι μας λέει ότι θα είναι πολύ καλό) όσο και για τις προετοιμασίες για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Μετά τη μετάδοση, το επίσημο βιντεο κλίπ του «FERTO» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Τη μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.

To νόημα πίσω από το FERTO

Φαινομενικά το «FERTO» του Akyla είναι ένα pop hit το οποίος μας κάνει να θέλουμε να χορέψουμε στους ρυθμούς του, ωστόσο, αν παρατηρήσουμε λίγο πιο διεξοδικά τους στίχους, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι βαθύτερο: ας πούμε, θυμηθείτε το «real estate φέρτο».

Ουσιαστικά, το μουσικό κομμάτι εξερευνά μια έννοια η οποία βυθίζει τον κόσμο μας στο σκοτάδι. Την απληστία. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απορρίψει πολλές από τις αξίες του στο βωμό του χρήματος, δίνοντας μάχη για να ανακαλύψει όλο και περισσότερες πηγές εσόδων, γυρνώντας το κεφάλι του από την άλλη σε ότι αφορά τις ευαισθησίες που κρύβει η φύση του.

Η σύγκριση και η επιτυχία είναι οι βασικοί πυλώνες που σατιρίζει ο Akylas με το κομμάτι του. Και έτσι, ενώ απολαμβάνουμε την μελωδία του, καλό θα ήταν να σκεφτούμε και το τι πραγματεύεται.