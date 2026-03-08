Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου

Ο 23χρονος αθλητής του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Μπιτάδος ήταν ο μεγάλος νικητής στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, με χρόνο 1:04.44, επίδοση που συνιστά ρεκόρ διαδρομής.

Ο νεαρός αθλητής με καταγωγή από τη Μυτιλήνη ειδικεύεται στο τρίαθλο, μετά το 5ο χλμ, πήρε τα ηνία της κούρσας και κατόρθωσε να τερματίσει πρώτος, ενώ κατέρριψε και το ρεκόρ του Νίκου Σταμούλη με 1:05:34, που ήταν ο νικητής της περυσινής διαδρομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπιτάδος έχει συλλέξει και στο παρελθόν διακρίσεις σε δρομικό αγώνισμα, αφού είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας στους άνδρες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στην Πηγή Τρικάλων.

Τη δεύτερη θέση στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας που διεξήχθη σήμερα (8/3) κατέκτησε ο Νίκος Σταμούλης με χρόνο 1:05.12 και την τριάδα συμπλήρωσε ο Γιώργος Σταμούλης, ο οποίος τερμάτισε σε 1:05.28.

Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου

Από εκεί και πέρα, η Αναστασία Μαρινάκου έγραψε ιστορία, κατακτώντας την τρίτη πρωτιά της στον Ημιμαραθώνιο, η οποία είναι πια πολυνίκης στο θεσμό.

Η Μαρινάκου μπήκε από την αρχή μπροστά, κυνηγώντας τη νίκη και το ρεκόρ αγώνα. Πέρασε τα 5 χλμ. σε 17.31 και τα 10 χλμ. σε 34.55, όμως, μετά τα μισά της διαδρομής, η Μελίσσα Αναστασάκη άρχισε να την πλησιάζει. Στο πέρασμα στα 15 χλμ. το χρονόμετρο έγραψε 52.40 για την αθλήτρια της ΑΕΚ, έναντι 52.48 για την Αναστασάκη. Λίγο αργότερα, μάλιστα, η αθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας πέρασε μπροστά, αλλά η Μαρινάκου αντεπιτέθηκε στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας, τέθηκε ξανά επικεφαλής και πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού σε 1:14.27, φανερά εξαντλημένη, αλλά 30 δευτερόλεπτα μπροστά από την Αναστασάκη (1:14.57). Με δυνατό φίνις, η Ματίνα Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής 1908) ήταν τρίτη σε 1:15.24.

«Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας για μένα. Έδωσα την ψυχή μου για να μπορέσω να τερματίσω και φυσικά είμαι ευχαριστημένη που κέρδισα. Μου βγήκε η κούραση από τους αγώνες και, μόλις με πέρασε η Μελίσσα, πίστευα ότι δεν θα τερματίσω αυτόν τον αγώνα, αλλά τελικά όλα καλά. Την Τρίτη αναχωρώ για προετοιμασία στα Πυρηναία. Μετά από έναν μήνα έχω έναν αγώνα στη Γαλλία με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ» δήλωσε η Αναστασία Μαρινάκου.

Η Μελίσσα Αναστασάκη ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαι ευχαριστημένη από τη δεύτερη θέση, που συνοδεύτηκε από ατομικό ρεκόρ. Ένιωσα πολύ ωραία, διότι ο κόσμος φώναζε το όνομά μου. Ο επόμενος στόχος που έχω θέσει με την προπονήτριά μου, Πίτσα Παρχαρίδου, είναι τα 10 χιλιόμετρα».