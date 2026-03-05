Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Αμερικανικά αεροσκάφη «υποστήριξης» έλαβαν την άδεια να χρησιμοποιήσουν την γαλλική στρατιωτική βάση της Ιστρ, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει «πλήρης εξασφάλιση» ότι αυτά τα αεροπορικά μέσα «δεν συμμετέχουν σε καμία περίπτωση στις επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις ΗΠΑ στο Ιράν».

«Αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης των επιχειρήσεων (όχι μαχητικά αεροσκάφη) έχουν γίνει δεκτά στην αεροπορική βάση της Ιστρ στην Γαλλία. (…) Δεδομένης της συγκυρίας, η Γαλλία απαίτησε τα εν λόγω αεροπορικά μέσα να μην συμμετέχουν κατά κανένα τρόπο στις επιχειρήσεις που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, αλλά αποκλειστικά στην υποστήριξη της άμυνας των εταίρων μας στην περιοχή. Ελαβε πλήρη εγγύηση γι’ αυτό», ανακοίνωσε το γαλλικό Γενικό Επιτελείο.

Διευκρινίσεις από τη Γαλλία

Νωρίτερα, το AFP που επικαλούνταν το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων είχε μεταδώσει πως η Γαλλία θα διέθετε τις βάσεις της στη Μέση Ανατολή στα αμερικανικά αεροσκάφη.

«Η πληροφορία είναι εσφαλμένη», διέψευσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στο franceinfo. Ωστόσο, «αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης των επιχειρήσεων (και όχι μαχητικά αεροσκάφη) έχουν γίνει δεκτά στην αεροπορική βάση του Ιστρ», διευκρινίζει η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια συνήθη διαδικασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Η παραχώρηση αυτή γίνεται υπό την «πλήρη εγγύηση» ότι αυτά τα αεροσκάφη «δεν συμμετέχουν με κανέναν τρόπο στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν», παρά μόνο για την υπεράσπιση των περιφερειακών εταίρων, δήλωσε εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στο CNN.