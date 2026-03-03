newspaper
Γαλλία: Εκτενείς αναφορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στην Κύπρο στα γαλλικά ΜΜΕ
Κόσμος 03 Μαρτίου 2026, 17:41

Γαλλία: Εκτενείς αναφορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στην Κύπρο στα γαλλικά ΜΜΕ

Πολλά μέσα ενημέρωσης τονίζουν το γεγονός ότι η Γαλλία πρόκειται να αποστείλει αντιπυραυλικά και anti-drone συστήματα, καθώς και μια φρεγάτα στην Κύπρο

Σύνταξη
Spotlight

Εκτενείς είναι οι αναφορές σήμερα, Τρίτη, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στην Κύπρο, στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία τονίζουν το γεγονός ότι η Γαλλία πρόκειται να αποστείλει αντιπυραυλικά και anti-drone συστήματα, καθώς και μια φρεγάτα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην εφημερίδα Le Monde δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Στην Κύπρο, δυσαρέσκεια κατά του Ηνωμένου Βασιλείου έπειτα από επίθεση με drones σε βρετανική βάση στο νησί» και υπότιτλο «Η κυπριακή κυβέρνηση δηλώνει ότι έλαβε από το Λονδίνο τη διαβεβαίωση πως η βάση του Ακρωτηρίου δεν θα χρησιμοποιηθεί από την αμερικανική αεροπορία. Η Ελλάδα αποστέλλει στη Λευκωσία δύο φρεγάτες, εκ των οποίων η μία είναι εξοπλισμένη με σύστημα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16».

Αφού δίδεται το ιστορικό του περιστατικού, σημειώνεται ότι το «τραύμα» στην Κύπρο δεν οφείλεται μόνο σε αυτή την απρόβλεπτη επίθεση – την πρώτη εναντίον κράτους-μέλους της ΕΕ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως επισημαίνεται – αλλά και στο αίσθημα ότι ετέθη σε κίνδυνο από μια συμμαχική χώρα.

«Οι κυπριακές αρχές δηλώνουν ότι επέμειναν προς το Ηνωμένο Βασίλειο πως οι στρατιωτικές βάσεις θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς», αναφέρεται στο δημοσίευμα και προστίθεται ότι «η βάση αποτέλεσε στόχο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι είχε εξουσιοδοτήσει τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις εναντίον του Ιράν».

Συνεχίζοντας, η Monde αναφέρει ότι η αντίδραση της Αθήνας υπήρξε άμεση και πως ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την Δευτέρα την αποστολή στη Λευκωσία δύο φρεγατών, εκ των οποίων η μία διαθέτει σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και δύο μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Liberation: Γιατί η Κύπρος βρίσκεται εμπλεκόμενη στη σύγκρουση;

Στην εφημερίδα Liberation δημοσιεύεται επίσης σχετικό άρθρο, με τίτλο «Πόλεμος εναντίον του Ιράν: γιατί η Κύπρος βρίσκεται εμπλεκόμενη στη σύγκρουση;» και υπότιτλο «Τουλάχιστον τρία drones έπληξαν στις 2 Μαρτίου τη βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου στο νησί, λόγω της γεωγραφικής θέσης και μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, εκθέτοντας τη χώρα σε ιρανικά αντίποινα».

Επισημαίνει ότι μία ευρωπαϊκή χώρα ωθήθηκε παρά τη θέλησή της στο επίκεντρο του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν και αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, προέβη στην εξής δήλωση: «Θέλω να είμαι σαφής: η χώρα μας δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο και δεν προτίθεται να λάβει μέρος σε στρατιωτική επιχείρηση».

Συνεχίζοντας, η γαλλική εφημερίδα αναφέρει πως παρότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο ελαφρές υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων από τις εστίες τους. «Οι άνθρωποι εδώ ανησυχούν. Πρόκειται όμως σαφώς για επίθεση κατά αμερικανικών και βρετανικών συμφερόντων και όχι κυπριακών», δήλωσε στη Libération ο Ζήνωνας Τζιάρρας, διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο, η στοχοποίηση αεροπορικής βάσης εγκατεστημένης στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ δεν είναι πράξη άνευ σημασίας. Πόσω δε μάλλον όταν η Κύπρος ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Αυτό μπορεί να αποτελεί μέρος της ιρανικής στρατηγικής. Διότι, με την προεδρία της ΕΕ, η Κύπρος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ορισμένους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς για να κινητοποιήσει διπλωματική στήριξη υπέρ μιας αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης και να ασκήσει πίεση σε ΗΠΑ και Ισραήλ», τονίζει ο Ζήνωνας Τζιάρρας.

Το άρθρο καταλήγει με την επισήμανση ότι οι σύμμαχοι της Κύπρου δεν άργησαν να αντιδράσουν. Στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, η Ελλάδα απέστειλε ήδη από την Δευτέρα δύο φρεγάτες και μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο μεσογειακό έδαφος. Από την πλευρά της, η ΕΕ έχει ήδη διαβεβαιώσει ότι στέκεται στο πλευρό των κρατών-μελών της έναντι «οποιασδήποτε απειλής», αναφερόμενη στην επίθεση κατά του Ακρωτηρίου. Αναμένεται δε να εξετάσει προσεχώς εάν θα ενεργοποιήσει ή όχι τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Le Figaro: Βλήματα τέτοιου βεληνεκούς θα μπορούσαν, καθαρά θεωρητικά, να πλήξουν τη νότια Ελλάδα

Στην εφημερίδα LE FIGARO δημοσιεύεται άρθρο, με τον χαρακτηριστικό τίτλο, «Επίθεση με drone στην Κύπρο: το Ιράν στέλνει το μήνυμα ότι ο νότος της Ευρώπης βρίσκεται ‘στο άκρο του βεληνεκούς’ του οπλοστασίου του».

Αφού κάνει αναφορά στο περιστατικό που αφορά την Κύπρο, η εφημερίδα σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ορισμένοι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ διαθέτουν βεληνεκές από 1.700 έως 2.000 χιλιόμετρα, δηλαδή σχεδόν έως το Κέρας της Αφρικής.

«Βλήματα τέτοιου βεληνεκούς θα μπορούσαν, καθαρά θεωρητικά, να πλήξουν τη νότια Ελλάδα, την ανατολική Ρουμανία ή το νότιο τμήμα της Μολδαβίας – δηλαδή μέρος της νότιας Ευρώπης. Είναι, όμως, ρεαλιστικό ένα τέτοιο ενδεχόμενο;», διερωτάται η εφημερίδα και συνεχίζει: «Παρότι οι εικασίες σχετικά με το πραγματικό βεληνεκές των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων πληθαίνουν, ο Πιέρ Ραζού, ακαδημαϊκός διευθυντής του Μεσογειακού Ιδρύματος Στρατηγικών Μελετών και συγγραφέας του βιβλίου ‘Πόλεμος Ιράν-Ιράκ’, εμφανίζεται επιφυλακτικός, θεωρώντας ότι το βεληνεκές του ιρανικού οπλοστασίου περιορίζεται, τουλάχιστον προς το παρόν, στη Μέση Ανατολή.

«Ωστόσο, το μήνυμα που αποστέλλουν οι Ιρανοί είναι κατά τον Ραζού σαφές: ‘Αν συνεχίσετε να επιτρέπετε στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν τις βάσεις σας, τότε εκτίθεστε σε αντίποινα’. Παράλληλα, ‘από ιρανική σκοπιά, το να πλήξει κανείς την Κύπρο δεν είναι πιο περίπλοκο από το να πλήξει το Ισραήλ, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε αντίστοιχη απόσταση από τα ιρανικά σύνορα’», προσθέτει. «Επιδίωξη των Ιρανών είναι, επίσης, να αποδείξουν ότι ‘ακόμη και αν η κεφαλή του καθεστώτος έπεσε με τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, η εξουσία διατηρείται και ‘δεν θα διστάσει να διευρύνει τη σύγκρουση’», όπως αναλύει ο Γάλλος ερευνητής, υπενθυμίζοντας ότι αφού έπληξε το Ισραήλ, η Τεχεράνη επιτέθηκε κατόπιν στον Κόλπο και πλέον κατευθύνει τα πλήγματά της προς το Λεβάντε.

«Η Γαλλία θα αποστείλει συστήματα αντί-drone στην Κύπρο»

Στην άμεση αντίδραση της Αθήνας αναφέρονται και άρθρα στην ιστοσελίδα του περιοδικού Le Marin, με τίτλο «Η Ελλάδα αποστέλλει δύο φρεγάτες, μεταξύ των οποίων ο ‘Κίμων’, στην Κύπρο όπου δύο drones έθεσαν ως στόχο βρετανική βάση», καθώς και στην ιστοσελίδα Franceinfo.

Τέλος, στην ιστοσελίδα Zonebourse αναρτάται είδηση, με τίτλο «Η Γαλλία θα αποστείλει συστήματα αντί-drone στην Κύπρο μετά την επίθεση σε βρετανική βάση, σύμφωνα με έκθεση».

Ειδικότερα, το δημοσίευμα επικαλείται είδηση προερχόμενη από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, για το γεγονός ότι η Γαλλία πρόκειται να αποστείλει αντιπυραυλικά και anti-drone συστήματα, καθώς και μια φρεγάτα.

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

inWellness
inTown
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών

Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν

Σύνταξη
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στη σύγκρουση – Το Ισραήλ κηρύσσει ξανά πόλεμο με τη Χεζμπολάχ
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26 Upd: 18:03

Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στη σύγκρουση - Το Ισραήλ κηρύσσει ξανά πόλεμο με τη Χεζμπολάχ

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για πόλεμο διαρκείας, συνεχίζουν να πλήττουν Ιράν και Λίβανο - Η Τεχεράνη εξακολουθεί να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Φύλλια Πολίτη - Αρχοντία Κάτσουρα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε
Εδώ μας φτάσανε οι αλήτες! 03.03.26

Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε

Η σχεδιάστρια νυφικών Danielle Frankel Hirsch έχει επανασχεδιάσει τα εμβληματικά mule της γερμανικής μάρκας Birkenstock για ειδικές περιστάσεις. Διακοσμημένα με σατέν και πέρλες, αυτά τα ορθοπεδικά παπούτσια διατηρούν όλη την άνεσή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί χάος και στην Formula 1 πριν το πρώτο γκραν πρι της σεζόν, με τα περισσότερα μέλη των ομάδων να... ψάχνονται στα αεροδρόμια, αλλάζοντας πτήσεις τελευταία στιγμή.

Σύνταξη
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
On Field 03.03.26

«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ

Η «βασίλισσα» έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Χετάφε και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο Μπερναμπέου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά
Σαίξπηρ; 03.03.26

«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήδη πάλευε με την εικόνα του σώματος της πριν ενσαρκώσει την Kelly Bundy στη σειρά «Married… with Children», και ο χαρακτήρας αυτός επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου
Μέση Ανατολή 03.03.26

Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου

ίμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου», βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
Περσικός Κόλπος 03.03.26

Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»
Σοβαρές επιφυλάξεις 03.03.26

Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»

Σφοδρή κριτική στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και τον ορισμό εκλογικής περιφέρειας αποδήμων ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. Θέτει ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης μιλώντας για πάρτι εκατομμυρίων στην ενημέρωση των αποδήμων και τονίζει πως η θέση του κόμματός του για την επιστολική ψήφο είναι μια θέση αρχών.

Σύνταξη
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»
Ψηφιακή πλατφόρμα 03.03.26

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»

Στόχος να λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου - Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διευκρινίζεται ότι θα προβλέπονται σαφείς δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
Euroleague 03.03.26

Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για το top 6, αλλά και για την πρώτη 10άδα, διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα – Το αρνητικό ρεκόρ, οι αντίπαλοι του και το ΣΕΦ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
Για πες 03.03.26

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών

Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν

Σύνταξη
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.
Υπερ-πλατφόρμα 03.03.26

Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη του streaming, η Paramount Skydance ενώνει Paramount+ και HBO Max σε μία πλατφόρμα με 200 εκατ. συνδρομητές, εν αναμονή έγκρισης από τις αμερικανικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

