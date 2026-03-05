Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Τον παλμό της σύγχρονης οικογένειας κατέγραψε η έναρξη της πρώτης Σχολής Γονέων «Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» στον Πειραιά, με περισσότερους από 60 γονείς να δίνουν δυναμικά το «παρών» τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου.

Σε μια εποχή κατά την οποία οι γονείς και οι φροντιστές/φροντίστριες καλούνται να διαχειριστούν τις σύνθετες κοινωνικές, εκπαιδευτικές και ψηφιακές προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, η Σχολή Γονέων έρχεται να προσφέρει πρακτικά εργαλεία, επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση και καθοδήγηση σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα έχουν την ευκαιρία να:

Επικοινωνούν αποτελεσματικά και με ενσυναίσθηση με τα παιδιά

Χειρίζονται το θέμα των ορίων με τα παιδιά τους

Διαχειρίζονται συγκρούσεις και καθημερινές προκλήσεις

Αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της εφηβείας και της ψηφιακής εποχής

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με 9 συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στον Πειραιά.

Για την έναρξη της Σχολής Γονέων ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην προγραμματική συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του ΚΜΟΠ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων με κοινωνικό πρόσημο.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την οικογένεια και διαμορφώνουν ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τα παιδιά μας και το μέλλον της πόλης μας».