«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) εγκαινιάζουν το «Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι», ένα δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς και υποψήφιους γονείς.

Στόχος της δράσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Πειραιά, είναι η ουσιαστική υποστήριξη των γονέων, ώστε να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση και συναισθηματική πληρότητα στον ρόλο τους.

Το εργαστήριο θα προσφέρει πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση σε σημαντικά θέματα της οικογενειακής ζωής, όπως:

Επικοινωνία και συναισθηματική σύνδεση με τα παιδιά

Θέσπιση ορίων με σεβασμό

Διαχείριση συγκρούσεων και καθημερινών προκλήσεων

Προκλήσεις της εφηβείας και της ψηφιακής εποχής

Προσωπική ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των γονέων

Η μεθοδολογία βασίζεται σε βιωματικές ασκήσεις, συζητήσεις σε κύκλο, ρόλους και ομαδικές δραστηριότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να εφαρμόζουν άμεσα όσα μαθαίνουν στην καθημερινότητά τους, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου 2026, περιλαμβάνει δέκα δίωρες συναντήσεις, η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Συλλόγων Γονέων της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση και δηλώσεις συμμετοχής).

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), η οποία υπεγράφη από την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου και τη Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ Αντωνία Τορρένς.

«Οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Με τη δράση «Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» και την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, ενισχύουμε έμπρακτα τους γονείς και τις οικογένειες του Πειραιά, παρέχοντάς τους εργαλεία, γνώση και πρακτική καθοδήγηση για την καθημερινή ζωή.

Η πρωτοβουλία αυτή, εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του δήμου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς όπως το ΚΜΟΠ. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις προκλήσεις της οικογένειας και να επικοινωνούν καλύτερα με τα παιδιά τους, ενισχύοντας παράλληλα τη δική τους προσωπική ανάπτυξη.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να προωθεί δράσεις που υποστηρίζουν ουσιαστικά τις οικογένειες, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μια κοινωνία όπου η ψυχική υγεία, η εκπαίδευση και η ευημερία αποτελούν προτεραιότητα για όλους».

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου, ανέφερε:

«Η υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη στήριξη των γονέων και των οικογενειών του Πειραιά. Μέσα από τη δράση «Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι», προσφέρουμε δωρεάν βιωματικά εργαστήρια που συνδυάζουν θεωρία και πρακτική καθοδήγηση, με στόχο την ενδυνάμωση των γονέων και την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην οικογένεια.

Στόχος μας είναι οι γονείς να αποκτήσουν δεξιότητες και εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν καλύτερα με τα παιδιά τους, να διαχειρίζονται καθημερινές προκλήσεις, αλλά και να φροντίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού και την κα Τορρένς για τη συνεργασία, η οποία είμαι βέβαιη πως θα ωφελήσει σημαντικά τους γονείς».