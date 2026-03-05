Ένας ηλικιωμένος παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης από αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο σημειώθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ο ηλικιωμένος φέρεται να μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει τραυματιστεί σοβαρά.