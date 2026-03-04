Σχέση: Τα έξι σημάδια που δείχνουν ότι είστε σε καλό δρόμο

Έλεγχος, παραβίαση ορίων και έλλειψη σεβασμού στις ανάγκες του/ της συντρόφου – όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με τις σοβαρές «κόκκινες σημαίες» που πρέπει να προσέχουμε σε μια σχέση. Λιγότερο ωστόσο ασχολούμαστε με τα σημάδια που υποδεικνύουν ότι μια σχέση είναι υγιής και ασφαλής. Αξίζει λοιπόν να τους ρίξουμε μια ματιά…

Έξι «green flags» που δείχνουν ότι είστε σε καλό δρόμο

Νιώθετε ασφαλείς

Το να αισθάνεστε αποδεκτοί ακριβώς όπως είστε σημαίνει ότι νιώθετε ασφαλείς να αναπτύξετε σωματική και συναισθηματική οικειότητα.

Το να νιώθετε σωματικά ασφαλείς σημαίνει ότι ο σύντροφός σας σέβεται τα όριά σας και τη γλώσσα του σώματός σας και αυτό είναι κάτι που θα το καταλάβετε σχετικά γρήγορα. Το να νιώθετε συναισθηματικά ασφαλείς μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, ειδικά αν έχετε πληγωθεί στο παρελθόν – αλλά καθώς εξελίσσεστε ως ζευγάρι, θα πρέπει να αρχίσετε να δημιουργείτε έναν κοινό χώρο όπου θα μπορείτε να είστε πραγματικά ανοιχτοί και ευάλωτοι ο ένας στον άλλο, χωρίς καμιά κριτική διάθεση και χωρίς κανένα φόβο.

Η σύγκρουση ενισχύει τη σχέση σας

Η σύγκρουση δεν σας τρομάζει αν νιώθετε ασφαλείς στη σχέση σας. Όταν έχετε μια διαφωνία και δεν υπάρχει η πρόθεση να πληγώσετε ο ένας τον άλλον ενώ παράλληλα επανορθώνετε γρήγορα και νιώθετε πιο κοντά μετά, τότε είστε σίγουρα πολύ καλά μαζί.

Το να μπορείτε να εκφράζετε τα συναισθήματά σας και να διαχειρίζεστε τις καθημερινές συγκρούσεις, χωρίς το φόβο της εγκατάλειψης ή ότι η σύγκρουση θα κλιμακωθεί σε επίπεδα που δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε συνειδητά έναν ασφαλή χώρο για να εξερευνήσετε τους φόβους, τις απογοητεύσεις και τις επιθυμίες σας, μαθαίνοντας ταυτόχρονα ο ένας τον άλλον.

Η επιτυχία ενισχύει την ευτυχία σας

Ο σύντροφός σας, σας κάνει καλύτερο άνθρωπο και το αντίστροφο; Μοιράζεστε τις επιτυχίες σας και γιορτάζετε κάθε επιτυχία εξίσου; Αν στηρίζετε ο ένας τον άλλον, υποστηρίζετε και την ευτυχία σας. Όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός ή πικρία, τότε και οι δυο αναπτύσσονται και κερδίζουν…

Υγιής σχέση: Είστε εναρμονισμένοι με τις ανάγκες ο ένας του άλλου

Εκφράζετε τι χρειάζεστε και εκείνος καλύπτει αυτές τις ανάγκες όσο καλύτερα μπορεί – ή, ακόμα καλύτερα, αντιλαμβάνεται τις αόρατες ανάγκες σας πριν τις ζητήσετε; Όταν υπάρχει εναρμόνιση, νιώθουμε βαθιά τις ανάγκες του άλλου και αυτό είναι ένα ακόμα «πράσινο φως», που ακόμη και στα πρώτα στάδια μιας σχέσης, θα πρέπει να μπορείτε να το δείτε.

Νιώθετε πραγματικά ευτυχισμένοι μαζί

Απολαμβάνετε ο ένας την παρουσία του άλλου και έχετε κοινή αίσθηση του χιούμορ;

Η άνεση και η χαρά είναι πράγματα που γίνονται εύκολα αντιληπτά. Απλά, σκεφτείτε τη διάθεσή σας και τις επιθυμίες σας όταν είστε με τον/την σύντροφό σας.

Αισθάνεστε ελεύθεροι στη σχέση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ελευθερία στον έρωτα. Να μη νιώθετε περιορισμένοι ή παγιδευμένοι, να κάνετε πράγματα ο ένας για τον άλλον γιατί το θέλετε – όχι γιατί πρέπει. Να μην αισθάνεστε πίεση, να μην είστε κάτι άλλο πέρα από τον εαυτό σας και να συνεχίσετε τη ζωή σας όπως πριν τη σχέση, με τον σύντροφό σας πλέον στο πλευρό σας να σας στηρίζει καθώς προχωράτε.

* Πηγή: Vita