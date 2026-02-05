Σχέση: Πέντε σημάδια που «φωνάζουν» red flags

Η εμπλοκή σε μια νέα σχέση μπορεί να κρύβει παγίδες. Οι άνθρωποι σε ένα νέο ραντεβού ανησυχούμε για το ποιον μπορεί να συναντήσουμε, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι. Συχνά κάνουμε υπομονή ή εκπτώσεις στα θέλω μας.

Αξίες στη σχέση

Ορισμένα σχόλια του ατόμου με το οποίο βγαίνουμε ραντεβού μπορεί να μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για το αν οι κοσμοθεωρίες μας μπορούν να συνυπάρξουν. Ξέρουμε ότι όλοι έχουμε τα θέματά μας, κανείς δεν είναι τέλειος, ούτε εμείς οι ίδιοι βέβαια. Τότε γιατί ανησυχούμε;

Σύμφωνα με μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Counseling & Values, καλό θα ήταν να δώσουμε λίγη παραπάνω προσοχή στα red flags, δηλαδή στα αρνητικά. Με βάση την εν λόγω μελέτη που έγινε σε ετεροφυλόφιλα παντρεμένα ζευγάρια, οι ερευνητές τονίζουν ότι η ευθυγράμμιση στις βασικές αξίες συμβάλλει ουσιαστικά σε αρμονικές σχέσεις.

Η «αλληλεξαρτώμενη συμφωνία αξιών» λειτουργεί μόνο όταν και οι δύο σύντροφοι εκτιμούν τη συνεργασία και την καλοσύνη, και όχι την επιβολή και την κυριαρχία. Πέρα όμως από τα «χαρακτηριστικά του καλού ανθρώπου», υπάρχουν κι άλλες αξίες που προβλέπουν οικειότητα και εγγύτητα. Αυτές είναι η συμπόνια, η ταπεινότητα και η θετικότητα. Δεν είναι απλώς γνωρίσματα προσωπικότητας, αλλά αξίες χαρακτήρα. Δείχνουν ευαισθησία του ενός προς τον άλλον, προθυμία να παραδεχτεί κάποιος το λάθος του και αισιοδοξία.

Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 1.500 ενηλίκες στις ΗΠΑ με μέση ηλικία τα 54 χρόνια και μέση διάρκεια γάμου τα 27 έτη. Οι ερευνητές έδειξαν ότι όσοι εστίαζαν περισσότερο στον σύντροφό τους, παρά στον εαυτό τους, εμφάνιζαν συχνότερα αυτά τα χαρακτηριστικά και καλύτερα αποτελέσματα στις σχέσεις τους. Συνολικά, φαίνεται ότι οι αξίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση από τη σχέση, ιδίως όσες συνδέονται με τη διάθεση να ακούμε τον άλλον και να βάζουμε τις ανάγκες του μπροστά από τις δικές μας.

Μεταφράζοντας τις αξίες σε προειδοποιήσεις για τη μελλοντική σχέση

Τι πρέπει να έχουμε στον νου μας, όταν θέλουμε να κάνουμε μία σοβαρή σχέση; Σίγουρα πολλά στοιχεία που έχει ο άλλος. Και αυτό σε κάποιο βαθμό είναι υποκειμενικό. Τι πρέπει όμως να αποφεύγουμε;

1. Ασυνέπεια στις αξίες

Η μελέτη εξέτασε συγκεκριμένες αξίες, όμως υπάρχουν πολλές, στις οποίες τα ζευγάρια μπορεί να συμφωνούν ή να διαφωνούν. Η ασυνέπεια αξιών μπορεί να είναι σοβαρό red flag.

2. Μικρές πράξεις εγωισμού

Οι αξίες αυτοπροβολής μπορεί να κάνουν κάποιον διασκεδαστικό, αλλά τι γίνεται όταν συνοδεύονται από αγενή συμπεριφορά; Σίγουρα αυτός δεν είναι ένας καλός οιωνός.

3. Ψέματα, ιδίως για εύκολα επαληθεύσιμα γεγονότα

Η ταπεινότητα περιλαμβάνει την ειλικρίνεια. Αν για παράδειγμα ο υποψήφιος σύντροφός σας έχει επινοήσει μια φανταστική ιστορία για το παρελθόν του, χωρίς καμία βάση στην αλήθεια, δεν είναι ένα πολύ καλό σημάδι για να προχωρήσετε.

4. Δεν κάνει αρκετές ερωτήσεις

Ιδίως στην αρχή, είναι φυσιολογικό και ευγενικό να ρωτάμε τον άλλον. Συμπόνια σημαίνει ενδιαφέρον για τις σκέψεις και τα συναισθήματα του άλλου. Μια μονόπλευρη συζήτηση δείχνει έλλειψη συμπόνιας.

5. Αστεία που δεν είναι αστεία

Το χιούμορ είναι πολύ σημαντικό αλλά ένα άτομο με ενσυναίσθηση δεν κάνει αστεία εις βάρος του άλλου. Τα κακόγουστα σχόλια μπορεί να μας κάνουν να παγώσουμε, όχι επειδή δεν ήταν αστεία, αλλά επειδή ήταν προσβλητικά.

Χρησιμοποιώντας τις αξίες στις στη σχέση σας

Είτε αναζητάτε ρομαντική σχέση είτε νέες φιλίες, αυτά τα πέντε προειδοποιητικά σημάδια μπορούν να σας καθοδηγήσουν. Το σημαντικότερο είναι να έχετε ξεκάθαρη στάση απέναντι στις δικές σας αξίες. Αν δείτε ή νιώσετε ότι ο άλλος δεν τις σέβεται, οι πιθανότητες βελτίωσης είναι μικρές. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε να κρίνετε, αλλά το να ακούτε το ένστικτό σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε πόσο να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας στον δρόμο προς νέες και ουσιαστικές σχέσεις.

* Πηγή: Vita