Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
Σχέση: Πέντε σημάδια που «φωνάζουν» red flags
05 Φεβρουαρίου 2026, 06:01

Σχέση: Πέντε σημάδια που «φωνάζουν» red flags

Μια νέα σχέση κρύβει παγίδες - ωστόσο κάποια σημάδια μας προειδοποιούν προτού να είναι αργά.

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Spotlight

Η εμπλοκή σε μια νέα σχέση μπορεί να κρύβει παγίδες. Οι άνθρωποι σε ένα νέο ραντεβού ανησυχούμε για το ποιον μπορεί να συναντήσουμε, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι. Συχνά κάνουμε υπομονή ή εκπτώσεις στα θέλω μας.

Αξίες στη σχέση

Ορισμένα σχόλια του ατόμου με το οποίο βγαίνουμε ραντεβού μπορεί να μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για το αν οι κοσμοθεωρίες μας μπορούν να συνυπάρξουν. Ξέρουμε ότι όλοι έχουμε τα θέματά μας, κανείς δεν είναι τέλειος, ούτε εμείς οι ίδιοι βέβαια. Τότε γιατί ανησυχούμε;

Σύμφωνα με μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Counseling & Values, καλό θα ήταν να δώσουμε λίγη παραπάνω προσοχή στα red flags, δηλαδή στα αρνητικά. Με βάση την εν λόγω μελέτη που έγινε σε ετεροφυλόφιλα παντρεμένα ζευγάρια, οι ερευνητές τονίζουν ότι η ευθυγράμμιση στις βασικές αξίες συμβάλλει ουσιαστικά σε αρμονικές σχέσεις.

Η «αλληλεξαρτώμενη συμφωνία αξιών» λειτουργεί μόνο όταν και οι δύο σύντροφοι εκτιμούν τη συνεργασία και την καλοσύνη, και όχι την επιβολή και την κυριαρχία. Πέρα όμως από τα «χαρακτηριστικά του καλού ανθρώπου», υπάρχουν κι άλλες αξίες που προβλέπουν οικειότητα και εγγύτητα. Αυτές είναι η συμπόνια, η ταπεινότητα και η θετικότητα. Δεν είναι απλώς γνωρίσματα προσωπικότητας, αλλά αξίες χαρακτήρα. Δείχνουν ευαισθησία του ενός προς τον άλλον, προθυμία να παραδεχτεί κάποιος το λάθος του και αισιοδοξία.

Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 1.500 ενηλίκες στις ΗΠΑ με μέση ηλικία τα 54 χρόνια και μέση διάρκεια γάμου τα 27 έτη. Οι ερευνητές έδειξαν ότι όσοι εστίαζαν περισσότερο στον σύντροφό τους, παρά στον εαυτό τους, εμφάνιζαν συχνότερα αυτά τα χαρακτηριστικά και καλύτερα αποτελέσματα στις σχέσεις τους. Συνολικά, φαίνεται ότι οι αξίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση από τη σχέση, ιδίως όσες συνδέονται με τη διάθεση να ακούμε τον άλλον και να βάζουμε τις ανάγκες του μπροστά από τις δικές μας.

Μεταφράζοντας τις αξίες σε προειδοποιήσεις για τη μελλοντική σχέση

Τι πρέπει να έχουμε στον νου μας, όταν θέλουμε να κάνουμε μία σοβαρή σχέση; Σίγουρα πολλά στοιχεία που έχει ο άλλος. Και αυτό σε κάποιο βαθμό είναι υποκειμενικό. Τι πρέπει όμως να αποφεύγουμε;

1. Ασυνέπεια στις αξίες

Η μελέτη εξέτασε συγκεκριμένες αξίες, όμως υπάρχουν πολλές, στις οποίες τα ζευγάρια μπορεί να συμφωνούν ή να διαφωνούν. Η ασυνέπεια αξιών μπορεί να είναι σοβαρό red flag.

2. Μικρές πράξεις εγωισμού

Οι αξίες αυτοπροβολής μπορεί να κάνουν κάποιον διασκεδαστικό, αλλά τι γίνεται όταν συνοδεύονται από αγενή συμπεριφορά; Σίγουρα αυτός δεν είναι ένας καλός οιωνός.

3. Ψέματα, ιδίως για εύκολα επαληθεύσιμα γεγονότα

Η ταπεινότητα περιλαμβάνει την ειλικρίνεια. Αν για παράδειγμα ο υποψήφιος σύντροφός σας έχει επινοήσει μια φανταστική ιστορία για το παρελθόν του, χωρίς καμία βάση στην αλήθεια, δεν είναι ένα πολύ καλό σημάδι για να προχωρήσετε.

4. Δεν κάνει αρκετές ερωτήσεις

Ιδίως στην αρχή, είναι φυσιολογικό και ευγενικό να ρωτάμε τον άλλον. Συμπόνια σημαίνει ενδιαφέρον για τις σκέψεις και τα συναισθήματα του άλλου. Μια μονόπλευρη συζήτηση δείχνει έλλειψη συμπόνιας.

5. Αστεία που δεν είναι αστεία

Το χιούμορ είναι πολύ σημαντικό αλλά ένα άτομο με ενσυναίσθηση δεν κάνει αστεία εις βάρος του άλλου. Τα κακόγουστα σχόλια μπορεί να μας κάνουν να παγώσουμε, όχι επειδή δεν ήταν αστεία, αλλά επειδή ήταν προσβλητικά.

Χρησιμοποιώντας τις αξίες στις στη σχέση σας

Είτε αναζητάτε ρομαντική σχέση είτε νέες φιλίες, αυτά τα πέντε προειδοποιητικά σημάδια μπορούν να σας καθοδηγήσουν. Το σημαντικότερο είναι να έχετε ξεκάθαρη στάση απέναντι στις δικές σας αξίες. Αν δείτε ή νιώσετε ότι ο άλλος δεν τις σέβεται, οι πιθανότητες βελτίωσης είναι μικρές. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε να κρίνετε, αλλά το να ακούτε το ένστικτό σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε πόσο να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας στον δρόμο προς νέες και ουσιαστικές σχέσεις.

* Πηγή: Vita

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
03.02.26

Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη: «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου».

Σύνταξη
Η «Λόλα» ξαναζωντανεύει στο Παλλάς – Κινείται ανάμεσα σε «δυο κόσμους» και ανοίγει διάλογο για τον έρωτα, την επιβίωση και τις παγίδες της πατριαρχίας
03.02.26

Η «Λόλα» ξαναζωντανεύει στο Παλλάς – Κινείται ανάμεσα σε «δυο κόσμους» και ανοίγει διάλογο για τον έρωτα, την επιβίωση και τις παγίδες της πατριαρχίας

Η «Λόλα» του Χρήστου Σουγάρη δεν προσπαθεί να αναμετρηθεί με τη μνήμη της ταινίας ούτε να επενδύσει στη νοσταλγία

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
05.02.26

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο
05.02.26

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία στον 72χρονο - Το θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   
05.02.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   

Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», ενόψει συνεδρίου, την ώρα που εντείνονται οι εσωκομματικές διεργασίες και οι διαφορετικές στρατηγικές καταγράφονται ανοιχτά από κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
05.02.26

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
05.02.26

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

