Το red flag στη σχέση που κανείς δεν είχε προβλέψει

«Η σχέση μας είναι τέλεια. Ποτέ δεν τσακωνόμαστε.»

Αναρωτηθήκατε ποτέ μήπως αυτό σημαίνει πως κάποια πλευρά… κρύβεται; Ότι ο/ η σύντροφός σας απλά συγκρατεί τα συναισθήματά του/ της και καταπιέζεται;

Γιατί ακόμα κι αν μιλάμε για απόλυτα ταιριαστές προσωπικότητες, άνθρωποι είμαστε. Είναι φυσικό να υπάρχουν πού και πού κάποιες διαφωνίες.

Η σύγκρουση αποκαλύπτει πληροφορίες

Η εποικοδομητική σύγκρουση είναι στην πραγματικότητα πολύτιμη για τη σχέση γιατί φανερώνει πράγματα για το έτερόν μας ήμισυ, όπως το πώς διαχειρίζεται το άγχος, τι είναι σημαντικό για εκείνον/η κ.λπ. Έτσι, ανακαλύπτουμε σταδιακά και τα λεγόμενα «κουμπιά» του/της συντρόφου μας.

Όταν αποφεύγουμε πάση θυσία την όποια αντιπαράθεση, δεν προστατεύουμε τη σχέση. Μάλλον προστατεύουμε τον εαυτό μας από το αίσθημα δυσφορίας. Και είναι από τη μια πλευρά, κατανοητό.

Η σύγκρουση ενεργοποιεί το νευρικό μας σύστημα και μας βάζει σε μια κατάσταση “μάχης ή φυγής”. Το σώμα μας, μας λέει: «Δεν είσαι ασφαλής».

Ωστόσο έτσι, μπορεί να συγκρατούμε πικρία και οι μικρές ενοχλήσεις να γίνουν μεγάλες αφού δεν αντιμετωπίστηκαν όταν ήταν ακόμα μικρές.

Επιπλέον, δεν αφήνουμε τον/ την σύντροφό μας να μας γνωρίσει πραγματικά, να δει όλες τις πτυχές του εαυτού μας, να μας αγαπήσει γι’ αυτό που είμαστε και όχι γι’ αυτό που θέλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε.

Σχέση: Πώς να τσακώνεστε χωρίς να τσακώνεστε…

Ο στόχος δεν είναι να μην συγκρουστείτε ποτέ, αλλά να μάθετε πώς να διαφωνείτε με παραγωγικό τρόπο. Να παραμένετε στο δωμάτιο ακόμα κι όταν είναι άβολο, να μην απειλείτε με χωρισμό κάθε φορά που τα πράγματα γίνονται δύσκολα, να διαχειρίζεστε τις καταστάσεις με σεβασμό και κατανόηση.

Αν είστε σε μια σχέση που ποτέ δεν τσακώνεστε, αναρωτηθείτε: Είστε πραγματικά συνδεδεμένοι ή απλώς αποφεύγετε ο ένας τον άλλον; Είστε ειλικρινείς ως προς αυτό που χρειάζεστε ή αλλάζετε τον εαυτό σας προκειμένου να διατηρήσετε την ηρεμία;

Ο καθένας από εμάς αξίζει μια σχέση στην οποία μπορεί να εκφράζει ό,τι τον/την ενοχλεί και όχι μια σχέση στην οποία προσποιείται.

Αυτό βέβαια εννοείται δεν σημαίνει πως θα… τρώγεστε για καβγά ούτε πως κάθε συζήτηση θα καταλήγει εκεί, αλλά σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να επικοινωνείτε ανοιχτά και ειλικρινά.

Το να μοιράζεστε τις ανάγκες, τις ανησυχίες ή την απογοήτευσή σας, χωρίς φόβο για κρίση ή απόρριψη, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της σύνδεσης.

* Πηγή: Vita