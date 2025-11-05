Είναι οι αγκαλιές «ασπίδα» στη θλίψη και το στρες;

Όταν νιώθουμε απογοητευμένοι ή στεναχωρημένοι, μια ειλικρινής αγκαλιά από έναν φίλο μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση. Επίσης, η αγκαλιά πριν από μια αγχωτική κατάσταση, όπως μια συνέντευξη για δουλειά ή μια εξέταση, μπορεί να κάνει την κατάσταση λιγότερο στρεσογόνα. Οι αγκαλιές λοιπόν, μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία μετά από κάτι κακό, αλλά επίσης έχουν και προστατευτική δράση πριν από κάτι που δεν μας είναι ευχάριστο. Πέραν του πώς τις αισθανόμαστε εμείς στην καθημερινότητά μας, τι λέει η επιστήμη για τις αγκαλιές;

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Public Health εστίασε στη σχέση μεταξύ των αγκαλιών, της κατάθλιψης και του άγχους σε ένα μεγάλο δείγμα συμμετεχόντων από τη Γερμανία. Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μια διαδικτυακή έρευνα σε άτομα ηλικίας από 18 έως 74 ετών. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση της κατάθλιψης. Επίσης, συμπλήρωσαν άλλο ένα που αξιολογεί τα συμπτώματα του άγχους. Οι ίδιοι έπρεπε επίσης να αναφέρουν τον μέσο ημερήσιο αριθμό ατόμων που αγκαλιάζουν καθώς και κάποιες άλλες πληροφορίες για τον εαυτό τους, όπως το επίπεδο της εκπαίδευσής τους.

Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τις αγκαλιές και την ψυχική υγεία

Συνολικά, οι συμμετέχοντες κατατάχθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες:

Περίπου το 25% δεν αγκάλιαζε ποτέ κανέναν

Περίπου το 38% αγκάλιαζε ένα άτομο κάθε μέρα

Περίπου το 31% αγκάλιαζε δύο ή τρία άτομα κάθε μέρα

Περίπου το 6% αγκάλιαζε τέσσερα ή περισσότερα άτομα κάθε μέρα

Με βάση τα ευρήματα των ερωτηματολογίων, περίπου το 28% των εθελοντών ήταν πιθανό να έχουν κατάθλιψη και το 22% να έχουν άγχος.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προχωρημένα στατιστικά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη άλλους πιθανούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ψυχική υγεία, όπως οι κοινωνικοοικονομικοί και υγειονομικοί, για να αναλύσουν τη σχέση μεταξύ των αγκαλιών και της ψυχικής υγείας.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Οι καθημερινές αγκαλιές συνδέθηκαν με πολύ μειωμένες πιθανότητες κατάθλιψης και άγχους, με τους επιστήμονες να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αγκαλιά αποτελεί όντως έναν προστατευτικό παράγοντα για την ψυχική υγεία και ίσως να είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη ψυχικών προβλημάτων.

Ωστόσο, οι ειδικοί σημείωσαν πως χρειάζονται περαιτέρω μελέτες παρακολούθησης και παρεμβάσεων για να γίνει πλήρως κατανοητή η εν λόγω σύνδεση καθώς η έρευνα ενδέχεται να μην υποδηλώνει πως οι πολλές αγκαλιές μειώνουν άμεσα τα ψυχικά προβλήματα αλλά και το αντίθετο: ότι τα λιγότερο καταθλιπτικά και αγχώδη άτομα απλά περνούν περισσότερο χρόνο με τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Όπως και να έχει, την επόμενη φορά που κάποιος αγαπημένος σας φαίνεται ότι χρειάζεται μια αγκαλιά, μη διστάσετε να την προσφέρετε – μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε και οι δυο…

* Πηγή: Vita