Αυτοί είναι οι τέσσερις κανόνες για την τέλεια αγκαλιά
24 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτοί είναι οι τέσσερις κανόνες για την τέλεια αγκαλιά

Υπάρχει η τέλεια αγκαλιά; Σύμφωνα με την επιστήμη «ναι» και μπορούμε να την πετύχουμε ακολουθώντας 4 κανόνες.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αγαπούν τις αγκαλιές, αλλά έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό που κάνει μια αγκαλιά τέλεια; Ή τι μπορείτε να κάνετε για να χαρίσετε στους αγαπημένους σας την καλύτερη αγκαλιά;

Οι παρακάτω έρευνες αποκαλύπτουν τους παράγοντες “κλειδιά” που επηρεάζουν το πόσο μας αρέσει:

1. Αγκαλιάστε με όλη σας την καρδιά — η πίεση είναι το κλειδί!

Πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biological Psychology διερεύνησε ποια στοιχεία της αφής κατά την αγκαλιά ενισχύουν το αίσθημα της κοινωνικής σύνδεσης με τους άλλους. Συνολικά 75 εθελοντές δέχτηκαν είτε έντονη είτε ελαφριά πίεση από μια βαριά κουβέρτα, ενώ ταυτόχρονα εκτέθηκαν σε θερμά ή ουδέτερα επιθέματα, κοιτάζοντας φωτογραφίες αγαπημένων τους.

Το αποτέλεσμα; Ιδιαίτερα ο συνδυασμός έντονης πίεσης και ζέστης προκάλεσε ένα αίσθημα κοινωνικής σύνδεσης με το άτομο που κοίταζαν οι εθελοντές. Η ελαφριά ή η ουδέτερη επαφή δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές στο να προκαλέσουν το αίσθημα της κοινωνικής σύνδεσης. Επομένως, για μια τέλεια αγκαλιά, αγκαλιάστε το άλλο άτομο με όλη σας την καρδιά και μην φοβάστε να ασκήσετε λίγη πίεση (αλλά, φυσικά, μην το παρακάνετε).

2. Αγκαλιά διάρκειας 5 έως 10 δευτερολέπτων

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, οι εθελοντές αξιολόγησαν τις αγκαλιές που διήρκησαν 5 ή 10 δευτερόλεπτα ως πιο ευχάριστες από τις αγκαλιές που διήρκεσαν 1 δευτερόλεπτο.

Η διάρκεια της αγκαλιάς εξαρτάται επίσης σε κάποιο βαθμό από τη σχέση μεταξύ των δύο ατόμων που αγκαλιάζονται. Άλλη έρευνα, επισημαίνει ότι οι φίλοι, κατά μέσο όρο, αγκαλιάζονται για περίπου 3 δευτερόλεπτα, ενώ οι εραστές αγκαλιάζονται για περίπου 7 δευτερόλεπτα.

3. Αγκαλιάστε πρώτα με το αριστερό χέρι

Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη, οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να αγκαλιάζουν πρώτα με το δεξί χέρι, αλλά ιδιαίτερα σε πολύ συναισθηματικές αγκαλιές, παρατηρήθηκε μια μετατόπιση προς περισσότερες αγκαλιές με το αριστερό χέρι. Αυτό θα μπορούσε να αντανακλά, σύμφωνα με τους ερευνητές, τον σημαντικό ρόλο του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου (που ελέγχει την αριστερή πλευρά του σώματος) στην επεξεργασία των συναισθημάτων.

4. Λάβετε υπόψη την προσωπικότητα του ανθρώπου που αγκαλιάζετε

Όπως αναφέρει μελέτη για τις αγκαλιές και την κατάσταση της σχέσης, τα άτομα με υψηλό νευρωτισμό που τείνουν να ανησυχούν πολύ, προτιμούν να διατηρούν λίγο μεγαλύτερη απόσταση κατά τη διάρκεια της αγκαλιάς, ενώ τα άτομα που είναι πολύ υπεύθυνα και επιμελή στις κοινωνικές τους σχέσεις τείνουν να προτιμούν μικρότερη απόσταση κατά τη διάρκεια της αγκαλιάς.

* Πηγή: Vita

Σύνταξη
