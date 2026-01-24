Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Τι κρύβεται πίσω από την απιστία;
Σχέση 24 Ιανουαρίου 2026

Τι κρύβεται πίσω από την απιστία;

Πολλά ζευγάρια δεν είναι ευτυχισμένα στη σχέση τους. Ωστόσο, τι είναι αυτό που οδηγεί στην απιστία;

Σύμφωνα με δεδομένα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που απατούν τον/την σύντροφό τους ενώ παράλληλα αναφέρουν ότι οι γάμοι τους είναι ικανοποιητικοί και ότι η ιδέα να φύγουν από τη σχέση τους, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό τους. Επομένως, η δυσαρέσκεια δεν είναι πάντα η αιτία της απιστίας όπως οι περισσότεροι λογικά υποθέτουμε, αν και εννοείται πως πολλοί επικαλούνται ένα «κενό» στη φυσική ή συναισθηματική σύνδεση τον λόγο που οδηγήθηκαν στην απιστία. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ανεξαρτήτως των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια, είναι τα προβλήματα η πραγματική αιτία της απιστίας;

Η απιστία είναι επιλογή

Δεν αναζητούν όλα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν ζητήματα στη σχέση τους την ικανοποίηση αλλού. Ναι, μια υγιής σεξουαλικά σχέση όπως και η συναισθηματική εγγύτητα είναι σημαντικοί παράγοντες για κάθε ερωτική ανθρώπινη επαφή και αν τα πράγματα δεν λειτουργούν καλά σε κάποιον από αυτούς τους τομείς, χρειάζεται δουλειά. Όπως και έχει βέβαια, η απιστία δεν είναι η λύση ούτε για μια μέτρια σεξουαλική ζωή, ούτε για τη συναισθηματική απόσταση. Ούτε τα άλυτα προβλήματα στο γάμο «ρίχνουν» τη μια εκ των δύο πλευρών ή και τις δύο στην απιστία. Με άλλα λόγια, οι εξωσυζυγικές σχέσεις δεν συμβαίνουν απλά. Όλοι έχουμε επιλογές και η ανάληψη ευθύνης για τις επιλογές μας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη σχέση πάνω απ’ όλα με τον εαυτό μας.

Ποια είναι, λοιπόν, η πραγματική αιτία της απιστίας;

Η απιστία, τελικά, μάλλον δεν είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα των δυσκολιών στη σχέση, αλλά μια επιλογή που παίρνει το άτομο, συνειδητά ή ασυνείδητα. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε μια σχέση — είτε αυτά είναι συναισθηματικά, είτε σεξουαλικά, είτε επικοινωνιακά — η απιστία δεν προκύπτει «αυτόματα» από αυτά.

Η πραγματική αιτία βρίσκεται στην αντίδραση του ατόμου απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Αντί να προσπαθήσει να επιλύσει τις προκλήσεις με τον/την σύντροφό του ή να βρει τρόπους να ενισχύσει τη σύνδεσή τους, επιλέγει να αναζητήσει λύσεις έξω από τη σχέση. Αυτό μπορεί να συμβεί για ποικίλους λόγους: από την ανάγκη για συναισθηματική ή σωματική επιβεβαίωση, μέχρι την αποφυγή αντιμετώπισης του προβλήματος.

Αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι, παρά τις δυσκολίες, η απιστία είναι πάντα μια προσωπική απόφαση. Ο καθένας έχει την επιλογή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σχέσης του με ειλικρίνεια και ανοιχτή επικοινωνία, χωρίς να καταφύγει σε πράξεις που μπορούν να βλάψουν την εμπιστοσύνη και να ανοίξουν πληγές.

Κάθε σχέση μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα από κατανόηση και προσπάθεια. Εξάλλου, η πραγματική αλλαγή έρχεται μόνο όταν αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μας με σεβασμό και ειλικρίνεια — είτε τα μικρά, είτε τα μεγάλα.

Τώρα στο ερώτημα γιατί κάποιοι άνθρωποι, παρόλο που είναι σε μια ικανοποιητική σχέση, καταλήγουν να απατούν, η επιστήμη δεν σηκώνει τα χέρια ψηλά… Μερικές φορές, η απιστία συνδέεται με την ανάγκη για ποικιλία και επιβεβαίωση. Και πάλι, είναι ζήτημα επιλογής. Αυτό δείχνει το πόσο περίπλοκο είναι το θέμα της απιστίας και το πόσο σημαντικό είναι επίσης να εξετάζουμε όχι μόνο τις εξωτερικές συνθήκες της σχέσης, αλλά και τα προσωπικά, ψυχολογικά και συναισθηματικά κίνητρα πίσω από τις πράξεις του ατόμου.

Πηγή: Vita

