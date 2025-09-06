Έρευνα: Εσύ τι θεωρείς απιστία;

Τι θεωρείς απιστία; Αν ο/η σύντροφός σου φλέρταρε με κάποιον/α, θα το θεωρούσες μια μορφή απιστίας; Αν ακολουθούσε ή αλληλεπιδρούσε με κάποιο ελκυστικό πρόσωπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Αν μοιραζόταν με κάποιον/α ένα από τα πιο βαθιά του/της μυστικά;

Αν και ο καθένας μπορεί να απαντούσε διαφορετικά σε αυτές τις ερωτήσεις, μπορεί να θεωρηθεί κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει μια δέσμευση, μια συμφωνία ή ένα όριο σε μια ερωτική σχέση.

Ποια, λοιπόν, συγκεκριμένα συμπεριφορά θεωρείται απιστία από τους περισσότερους σήμερα; Ας δούμε τα ευρήματα από μια πρόσφατη έρευνα η οποία βασίστηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000 Αμερικανών ενηλίκων, ηλικίας από 18 έως 91 ετών.

Τι θεωρείται απιστία

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για διάφορες συμπεριφορές και αν αυτές θεωρούνται από τους ίδιους απιστία ή όχι.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν υπήρχε ομοφωνία 100% σε κανένα θέμα, όμως υπήρξε μια αρκετά ισχυρή συναίνεση για ορισμένες συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα, το 84% των συμμετεχόντων υποστήριξε ότι το να κάνει κάποιος/α σεξ με ένα άλλο άτομο θεωρείται απιστία, ενώ το 70% θεωρούσε το ίδιο για το να φιλήσει κάποιον/α.

Εκτός από τις σωματικές συμπεριφορές, τα υπόλοιπα ήταν ελαφρώς ασαφή.

Οι συμμετέχοντες ήταν σχεδόν μοιρασμένοι για το αν το φλερτ με κάποιον/α ή το να δημιουργηθεί μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με κάποιον/α θεωρείται απιστία. Επιπλέον, περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων θεωρούσε ότι το να αγοράζει κάποιος/α δώρα για κάποιον/α άλλον/η ή να μοιράζεται τα μυστικά του/της, αποτελεί απιστία.

Με άλλα λόγια, η απιστία δεν θεωρείται αποκλειστικά σωματική — για κάποιους μπορεί να είναι και οικονομική ή συναισθηματική.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν πιστεύουν όλοι πως η σεξουαλική επαφή με ένα τρίτο άτομο αποτελεί απιστία και αυτό συμβαίνει επειδή δεν επιθυμούν όλοι τη μονογαμία. Για άτομα που βρίσκονται σε σεξουαλικά ελεύθερες σχέσεις το τι θεωρείται απιστία εξαρτάται από τους συγκεκριμένους κανόνες που έχουν τεθεί.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Η τεχνολογία έχει αλλάξει σε πολλά σημεία το σύγχρονο τοπίο του dating, συμπεριλαμβανομένου του πώς αντιλαμβανόμαστε την απιστία. Στην έρευνα, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν ορισμένες συμπεριφορές μέσω της τεχνολογίας θα θεωρούνταν απιστία αν τις έκανε ο/η σύντροφός τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι το sexting αποτελεί μορφή απιστίας· όμως, οι απόψεις διχάστηκαν όσον αφορά τις υπόλοιπες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, σχεδόν οι μισοί (45%) από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα θεωρούσαν προδοσία το να στέλνει ο/η σύντροφός τους χρήματα ή δώρα σε ένα webcam model (μια μορφή διαδικτυακής ψυχαγωγίας ενηλίκων, όπου ο θεατής πληρώνει για την προσοχή ή την αλληλεπίδραση), το ένα τρίτο θα θεωρούσε απιστία το sexting με έναν AI σύντροφο ή chatbot ενώ το ένα πέμπτο ανέφερε ότι η παρακολούθηση πορνό, αποτελεί απιστία.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι, για κάποιους, αυτές οι συμπεριφορές online μπορεί μάλλον να θεωρούνται «μικροαπιστία» — συμπεριφορές που σταματούν λίγο πριν την απιστία — αλλά έχουν την ίδια επίδραση, δηλαδή φθείρουν την εμπιστοσύνη ή μειώνουν τη συναισθηματική εγγύτητα. Με άλλα λόγια, δεν σημαίνει ότι είναι εντελώς άνετοι με το να τις εκδηλώνει ο/η σύντροφός τους.

Οι σύγχρονοι ορισμοί της απιστίας είναι πολλοί και ποικίλοι

Σύμφωνα με την ερευνήτρια του Ινστιτούτου Kinsey, Amanda Gesselman, μία από τις συν-συγγραφείς της μελέτης:

«Αυτά τα αποτελέσματα αμφισβητούν τον τρόπο που σκεφτόμασταν τις ψηφιακές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, οι αλληλεπιδράσεις με μοντέλα κάμερας συχνά θεωρούνται καθαρά συναλλακτικές. Ομοίως, το κυρίαρχο αφήγημα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ότι παρέχει κάτι χαμηλότερης ποιότητας από αυτό που μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι νέοι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Αναγνωρίζουν ότι αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν πραγματικά οφέλη, όπως οικειότητα και υποστήριξη. Για πολλούς, αυτά τα οφέλη είναι αρκετά σημαντικά ώστε να απειλούν τις σχέσεις τους.

Συνολικά, τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι οι singles σήμερα έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για το τι ακριβώς θεωρείται απιστία στις σχέσεις. Με βάση αυτό, είναι σημαντικό οι άνθρωποι να αρχίσουν να σκέφτονται πιο προσεκτικά τα όριά τους, συμπεριλαμβανομένων και των ορίων τους γύρω από τις αναδυόμενες τεχνολογίες και να επικοινωνούν ανοιχτά γι’ αυτά στις σχέσεις τους.

Δεν υπάρχουν απαραίτητα «σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις. Το πιο σημαντικό είναι να γίνει η συζήτηση και να μην υποθέτουμε ότι ο σύντροφός μας σκέφτεται για την απιστία όπως κι εμείς».

* Πηγή: Vita