Η γη της ελιάς: Τι λένε οι συντελεστές της σειράς που βρίσκονται στα γυρίσματα της Κύπρου

Ο Κούλλης Νικολάου, ο Στέφανος Μιχαήλ και ο Μάριος Αθανασίου βρίσκονται στη μεγαλόνησο για τα γυρίσματα.

Κούλλης Νικολάου: «Παρατηρούμε τα γεγονότα, δεν ζούμε σε ροζ συννεφάκι»

«Παρατηρούμε τα γεγονότα, δεν ζούμε σε ροζ συννεφάκι. 2026- 21ος αιώνας σου λέει και ο κόσμος αλληλοσκοτώνεται», είπε στο πρωινό του ANT1 ο Κούλλης Νικολάου:

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα εγώ, δεν είναι κάτι που μας έχει παραλύσει, ο κόσμος κινείται κανονικά. Έχουν εκκενωθεί προληπτικά κάποια σχολεία γύρω από το Ακρωτήρι.

Υπάρχει και μια ισχυρή αεράμυνα από το Ισραήλ και την Αμερική και τους Εγγλέζους. Βρισκόμαστε σε αυτή τη γεωστρατηγική θέση, η Κύπρος ανέκαθεν ήταν πάντα ένα κομβικό σημείο για την ανθρωπότητα.

Είναι εδώ η Ελλάδα μας, κι εδώ συγκινούμαι όντως, γιατί η Ελλάδα είναι η μητέρα πατρίδα μας και δεν ντρεπόμαστε να το λέμε. Είναι εδώ ο Υπουργός Άμυνας, δύο ζεύγη F16, δύο μεγάλες φρεγάτες. Ακούω λογικό το δημοσίευμα με το σακίδιο έκτακτης ανάγκης.

Εγώ αυτό το σακίδιο το έχω συνέχεια μαζί μου! Έχουμε τον Τούρκο δίπλα μας…».

Στέφανος Μιχαήλ: «Έχω το όπλο μου, έχω τις σφαίρες μου, τα έχω όλα»

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Η Γη της Ελιάς» μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα μετέφερε την εικόνα που επικρατεί στην καθημερινότητα των πολιτών,

«Στη Λεμεσό υπάρχει ένας επιπλέον φόβος. Ο κόσμος έχει περιοριστεί, δεν βγαίνουν πολύ έξω.

Εγώ, ως έφεδρος καταδρομέας, έχω στο σπίτι μου τον ατομικό μου φόρτο, έχω το όπλο μου, έχω τις σφαίρες μου, τα έχω όλα. Δηλαδή είμαι φουλ εξοπλισμένος. Αν μας καλέσουν, θα πρέπει να παρουσιαστούμε. Ας το πούμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι.

Μπορεί να ‘ναι μακρινό σενάριο, αλλά όσο μακρινό κι αν είναι, ποτέ δεν ξέρεις».

«Γενικά είναι περίεργο το κλίμα. Τώρα βλέπουμε και την Ελλάδα που στέλνει τις φρεγάτες κάτω στην Κύπρο, μαζί με τα F-16. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση».

Μάριος Αθανασίου: «Υπάρχει ψυχραιμία»

Ο γνωστός ηθοποιός, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου, θέλησε να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς του ακολούθους που τον ρωτούν για την κατάσταση στην Κύπρο.

«Πολύ σύντομα και δε θα κουράσω. Απλώς επειδή έλαβα αρκετά μηνύματα και αισθάνομαι την ανάγκη ότι πρέπει να απαντήσω με κάποιον τρόπο για να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση.

Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία εδώ στην Κύπρο που κάνουμε τα γυρίσματα για το σίριαλ. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το πώς είναι η κατάσταση, δεν είναι εμπόλεμη ζώνη.

Η παραγωγή δε θα άφηνε να γίνει γύρισμα σε περίπτωση που τα πράγματα ήταν δύσκολα.

Υπάρχει ψυχραιμία. Η ζωή κυλάει κανονικά. Δεν ξέρω πώς ενημερώνεστε στην Αθήνα και το πώς φτάνουν τα νέα για το πώς είναι τα πράγματα στην Κύπρο αλλά τα πράγματα είναι ελεγχόμενα, είναι φυσιολογικά και μια χαρά, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Αυτό ήθελα να πω.

Δε θα κάνω κανένα άλλο σχόλιο και κριτική για όλα αυτά που συμβαίνουν, έχω περίπου ένα χρόνο… Στα social δεν κάνω πια δημόσιες τοποθετήσεις, προσπαθώ να απέχω από αυτά.

Θα το κρατήσω κι άλλο ακόμα, έτσι νιώθω. Αλλά ψυχραιμία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Δε χρειάζεται τώρα να διαλέξετε ποιος φασίστας ηγέτης σας ταιριάζει περισσότερο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τη θέση κάποιου τρελού, αναγκαστικά.

Άλλο τι κάνει η πολιτική ηγεσία. Για τον κόσμο μιλάω. Νομίζω ότι όταν καλυφθεί το συμφέρον όποιου είναι να καλυφθεί, θα ηρεμήσουμε κιόλας. Τέλος πάντων, ας μη μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες.

Ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει ανησυχία, όλα είναι καλά και συνεχίζουμε και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε» είπε ο Μάριος Αθανασίου.