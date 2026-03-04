To challenge που κλήθηκε να κάνει ο Άκης Πετρετζίκης για τα 42α γενέθλιά του

Ο Άκης Πετρετζίκης κλείνει 42 χρόνια σε αυτόν τον κόσμο και οι συνεργάτες του, του επιφύλασσαν μια έκπληξη, ενώ παράλληλα ο διάσημος σεφ κλήθηκε να φέρει εις πέρας μια αποστολή για να πάρει το δώρο γενεθλίων του: να κόψει 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα.

Ο σεφ μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram την Τετάρτη, 4 Μαρτίου, το οποίο αρχικά τον έδειχνε να κρατά μια τούρτα, ενώ λίγο αργότερα αποκάλυψε τις ευχές που δέχτηκε.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν αποδείχθηκαν τόσο εύκολα για τον Άκη Πετρετζίκη, καθώς οι συνεργάτες του με μια δόση χιούμορ, του ζήτησαν να κόψει με γοργούς ρυθμούς κρεμμύδια, για να λάβει το δώρο που του πήραν.

«Σήμερα έγινα 42. Και οι εκπλήξεις στο γραφείο από την ομαδάρα μου, δεν είχαν τελειωμό. Μια τέλεια τούρτα για να μου θυμίζει πως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα. Μια σούπερ κάρτα γεμάτη ευχές. Και ένα challenge που με γύρισε 10 χρόνια πίσω για να μπορέσω να πάρω το δώρο μου: να κόψω 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα! Τι λέτε; Τα κατάφερα; Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης του.

Τέλος καλό, όλα καλά

Τον Φεβρουάριο, ο Άκης Πετρετζίκης, ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι υπέστη ένα ατύχημα, ενόσω πραγματοποιούσε γυρίσματα για την εκπομπή του.

«Καλημέρα σε όλους. Είπα να κάνω ένα βιντεάκι γιατί είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω. Βαριέμαι και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω[…] Πώς το έπαθα; Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είχαμε γύρισμα, στο Αkis Food Tour και τελευταίο θέμα το Σάββατο πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει. Αυτό δεν πήγε καλά. Δείτε δείτε τι έπαθα» είπε.

«Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα τώρα θα πείτε ‘βρε τσουβάλι πώς έπεσες έτσι’ […]Η αλήθεια είναι πως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση γιατί εντάξει προφανώς δεν έχω εμπειρία πάνω στα άλογα, αλλά από την άλλη είχε έρθει ένα αρσενικό άλογο δίπλα στο θηλυκό, σήκωσε τα πόδια του για να το κλοτσήσει, τρόμαξε και το δικό μου το άλογο και εγώ επειδή δεν είχα εμπειρία να το κρατήσω, σηκώθηκε στα δύο πόδια, με πέταξε και το αποτέλεσμα ήτανε αυτό» συμπλήρωσε ο Άκης Πετρετζίκης.