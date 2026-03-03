Γλυφάδα: 24χρονος επιτέθηκε με στιλό σε 38χρονο μέσα σε λεωφορείο
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Γλυφάδα, μέσα σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαρωνίδα – Ελληνικό.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε λεωφορείο στη Γλυφάδα, καθώς ένας 24χρονος επιβάτης επιτέθηκε με στιλό σε έναν 38χρονο.
Το περιστατικό συνέβη σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαρωνίδα – Ελληνικό.
Ο 24χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο υπήκοο Τυνησίας, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στην περιοχή των ματιών και της μύτης χρησιμοποιώντας ένα στιλό.
Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και οδήγησε στον έλεγχο των εμπλεκομένων, όπου στην κατοχή του 24χρονου εντοπίστηκε ένα μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της συμπλοκής.
