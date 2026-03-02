Σπανάκης: Οι δήμοι στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών
Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης - Πέτρος Σπανάκης, συμμετείχε στη διυπουργική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2026
Στη διυπουργική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2026 συμμετείχε σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης.
Ο κ. Σπανάκης συνοδευόταν από τον γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Σάββα Χιονίδη, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη
Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας των υπουργείων, των δήμων με το αρμόδιο υπουργείο, μέτρων πρόληψης και τέθηκαν οι στόχοι για την αντιπυρική περίοδο 2026.
Ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι «οι 332 δήμοι της χώρας θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών με περισσότερα μέσα και αυξημένη χρηματοδότηση σε σχέση με το παρελθόν. Οι δήμοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην ψηφιακή πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr. O νέος Νόμος 5281/2026 “Ενεργή Μάχη” που ψηφίστηκε στις 19/2/2026 υιοθέτησε στο σύνολό του τα αιτήματα-προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και καθιστά τη συμβολή της αυτοδιοίκησης ακόμη πιο καθοριστική για την επιτυχία των μέτρων πρόληψης».
