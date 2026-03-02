Χριστίνα Σάλτη: Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία

Η Χριστίνα Σάλτη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Αυστραλία, ωστόσο το ταξίδι της πήρε απρόβλεπτη τροπή.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε χθες 1η Μαρτίου, μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ότι παραμένει εγκλωβισμένη στο εξωτερικό εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο του εδώ και περίπου δύο 24ωρα.

Χριστίνα Σάλτη: Οι ακυρώσεις των πτήσεων

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η δημοφιλής τραγουδίστρια, η προγραμματισμένη της πτήση από το Σίδνεϋ προς τη Ντόχα ακυρώθηκε, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε ούτε το σκέλος της επιστροφής από τη Ντόχα προς την Αθήνα.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Κατάρ, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς ταξιδιώτες.

Η ίδια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως, μετά την ακύρωση των πτήσεων, θα παραμείνει στην Αυστραλία μέχρι νεοτέρας, περιμένοντας νεότερες εξελίξεις και οδηγίες από την αεροπορική εταιρεία.

«Αναγκαστικά θα μείνω εδώ μέχρι νεοτέρας»

Η κατάσταση φαίνεται να παραμένει ρευστή, με τη Χριστίνα Σάλτη να διατηρεί την ψυχραιμία της και να κρατά ενήμερους τους θαυμαστές της για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την επιστροφή της στην Ελλάδα.

«Ακυρώθηκε η πτήση μου από Σίδνεϋ για Ντόχα (Κατάρ) και Ντόχα για Αθήνα και αναγκαστικά θα μείνω εδώ μέχρι νεοτέρας».