Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Χριστίνα Σάλτη: Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία
Fizz 02 Μαρτίου 2026, 09:46

Χριστίνα Σάλτη: Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία

Η Χριστίνα Σάλτη είναι εγκλωβισμένη στην Αυστραλία, τι συνέβη;

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Spotlight

Η Χριστίνα Σάλτη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Αυστραλία, ωστόσο το ταξίδι της πήρε απρόβλεπτη τροπή.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε χθες 1η Μαρτίου, μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ότι παραμένει εγκλωβισμένη στο εξωτερικό εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο του εδώ και περίπου δύο 24ωρα.

Χριστίνα Σάλτη: Οι ακυρώσεις των πτήσεων

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η δημοφιλής τραγουδίστρια, η προγραμματισμένη της πτήση από το Σίδνεϋ προς τη Ντόχα ακυρώθηκε, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε ούτε το σκέλος της επιστροφής από τη Ντόχα προς την Αθήνα.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Κατάρ, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς ταξιδιώτες.

Η ίδια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως, μετά την ακύρωση των πτήσεων, θα παραμείνει στην Αυστραλία μέχρι νεοτέρας, περιμένοντας νεότερες εξελίξεις και οδηγίες από την αεροπορική εταιρεία.

«Αναγκαστικά θα μείνω εδώ μέχρι νεοτέρας»

Η κατάσταση φαίνεται να παραμένει ρευστή, με τη Χριστίνα Σάλτη να διατηρεί την ψυχραιμία της και να κρατά ενήμερους τους θαυμαστές της για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την επιστροφή της στην Ελλάδα.

«Ακυρώθηκε η πτήση μου από Σίδνεϋ για Ντόχα (Κατάρ) και Ντόχα για Αθήνα και αναγκαστικά θα μείνω εδώ μέχρι νεοτέρας».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοιξε με βουτιά λόγω Ιράν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοιξε με βουτιά λόγω Ιράν

Κόσμος
Πάνω από 550 νεκροί στο Ιράν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Πάνω από 550 νεκροί στο Ιράν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»
01.03.26

O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»

«Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σύνταξη
Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ
01.03.26

Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ

Το 5o επεισόδιο της σειράς «Love Story» περιλαμβάνει έναν σημαντικό -και ίσως γνωστό καβγά- μεταξύ των πραγματικών πρωταγωνιστών, του JFK jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
01.03.26

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
28.02.26

Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George

«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.

Σύνταξη
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη
02.03.26

Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη

Με τριπλή θεσμική παρέμβαση, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών μετά και την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εντείνοντας το «πρέσινγκ» απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Πού στοχεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)
02.03.26

Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο MEGA μετά την ιστορική επίδοση του 6.17 στο άλμα επί κοντώ και εξέφρασε τη χαρά του, αλλά και τη μεγάλη στήριξη που έχει από τον πατέρα του και τον κόσμο.

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
02.03.26

«Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων

«Οι υποκλοπές με Predator γινόταν σε συνεργασία των ιδιωτών με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» - Για τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους καταδικασμένους ιδιώτες μιλά ο Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο' Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου
02.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου για να ξέρετε σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία, η ιστορία του βίου τους.

Σύνταξη
Γιάννης Μπεχράκης: Μανάδες
02.03.26

Γιάννης Μπεχράκης: Αδικία

Ο πόνος και τα δάκρυα των μανάδων έχουν την ίδια δύναμη και το ίδιο χρώμα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά
02.03.26

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά

«Σας ευχαριστούμε. Γιατί με τη δική σας συγκλονιστική παρουσία, αποδείξατε πως τίποτε δεν ξεχάστηκε και κανένας δεν λησμονήθηκε» αναφέρει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
