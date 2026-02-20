Επιφυλακτική η ΕΕ μετά την δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ
Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα μπορούσε να «φρενάρει» την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
- Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί
- Χαράλαμπος Κατσιμήτρος: Πώς αστέρια από τον ουρανό πέφτουν στη λάσπη
Επιφυλακτική εμφανίζεται η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που έκρινε παράνομους τους δασμούς που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα.
«Σημειώνουμε την απόφαση και την αναλύουμε με προσοχή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όλοφ Γκιλ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, λέγοντας ότι αναμένει «διευκρινίσεις» από την αμερικανική κυβέρνηση «σε ό,τι αφορά τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει», έπειτα από αυτή τη δικαστική απόφαση – «χαστούκι» στον Τραμπ.
«Οι επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων. Για αυτό εξακολουθούμε να τασσόμαστε υπέρ των χαμηλών δασμών και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», πρόσθεσε.
Κινδυνεύει η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανέφερε προς το παρόν ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης για την εμπορική συμφωνία που σύναψε το περασμένο καλοκαίρι με τις ΗΠΑ. Με τη συμφωνία μειώθηκαν στο 15% οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.
Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα μπορούσε να «φρενάρει» την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Η Επιτροπή εμπορικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται ότι θα ψηφίσει για το θέμα την Τρίτη.
Ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, επικεφαλής αυτής της Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε για την Δευτέρα «έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας διαπραγμάτευσης και της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και οι επιπτώσεις της απόφασης στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα».
«Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των ανταποδοτικών δασμών βασίζεται σε ένα αμφιλεγόμενο πλέον νομικό πλαίσιο, ούτε η αμερικανική κυβέρνηση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν απλώς να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να συνέβη τίποτα», τόνισε χαρακτηριστικά.
- Επιφυλακτική η ΕΕ μετά την δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ
- Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες – 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο
- Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
- Σύστημα συναγερμού στα κινητά για αεροπορικές επιθέσεις εγκαθιστά η Σουηδία
- Γερμανία: Το ZDF απέλυσε δημοσιογράφο που χρησιμοποίησε βίντεο – προϊόν AI σε ρεπορτάζ για την ICE
- Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού
- Ουκρανία: Νέα τηλεδιάσκεψη κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
- Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις