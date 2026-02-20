Έμειναν στην ίδια τάξη οι νέοι διαιτητές του Λανουά

Οι έξι διαιτητές που, μετά από ένα χρόνο στο πόστο του αρχιδιαιτητή, ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά επέλεξε να ανέβουν το καλοκαίρι στη Super League είναι οι Κουκούλας (Λέσβου), Ματσούκας (Εύβοιας), Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μέγας (Πιερίας), Κόκκινος (Χαλκιδικής). Σημειώστε ότι οι Κουκούλας, Ματσούκας ήταν στο παρελθόν στη μεγάλη κατηγορία και υποβιβάστηκαν, ενώ ο Μέγας δεν έχει οριστεί ακόμη να σφυρίξει παιχνίδι της Stoiximan Super League καθώς ήταν τραυματίας και πέρασε τα αγωνιστικά τεστ με τη δεύτερη ευκαιρία.

Όλοι παραπάνω είναι διαιτητές που δεν τους βλέπουμε συχνά στους ορισμούς, απόδειξη πως και ο ίδιος ο Λανουά δεν τους εμπιστεύεται! Για παράδειγμα ο μόνος που ορίστηκε την 22η αγωνιστική είναι ο Ματσούκας, ο οποίος θα σφυρίξει (21/2) τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος. Μια αγωνιστική πιο πριν είχε οριστεί μόνο ο Μόσχου, συγκεκριμένα σφύριξε τον αγώνα Παναθηναϊκός-Λάρισα 1-1.

Και προχωράμε! Την 20ή αγωνιστική δεν είχε οριστεί κάποιος νέος διαιτητής, που πλέον δεν είναι νέος καθώς ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League, ενώ την 19η αγωνιστική είχε οριστεί μόνο ο Ματσούκας (ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 4-1)! Όσο δυσκόλευε το πρωτάθλημα τόσο «εξαφανίζονταν» οι νέοι διαιτητές του Λανουά.

Κανείς από τους προαναφερόμενους δεν προπορεύεται στους ορισμούς. Πρώτος είναι ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), ο οποίος σφύριξε 11 αγώνες, ακολουθούν οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), Πολυχρόνης (Πιερίας) με εννέα και μετά οι Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Ευαγγέλου (Αθηνών), Ζαμπαλάς (Ηπείρου) και Βεργέτης με οκτώ ορισμούς.

Από τους ρέφερι που ανέβηκαν το καλοκαίρι περισσότερα ματς έχει σφυρίξει ο Ματσούκας, συγκεκριμένα επτά, ακολουθούν με έξι οι Γιουματζίδης, Μόσχου. Θα είχαν λιγότερους ορισμούς αν δεν είχαν ασυλία σε λάθη τους. Οι Κουκούλας, Κόκκινος έχουν οριστεί σε τέσσερα ματς ο καθένας, ενώ παρότι πέρασαν δυο εβδομάδες από τότε που έβγαλε τα αγωνιστικά τεστ, ο Αλέξανδρος Μέγας ορίστηκε σε δυο ματς της Super League 2 και μάλιστα στα πλέι άουτ, όχι στα πλέι οφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προαναφερόμενη αγωνιστική εικόνα των νέων ρέφερι της Super League φρενάρει τα σχέδια της ΚΕΔ για περαιτέρω ανανέωση του πίνακα. Για να δείξει ότι κάτι κάνει προς την κατεύθυνση της ανάδειξης των νέων διαιτητών ο Λανουά στηρίζει τους Τσακαλίδη, Πολυχρόνη που δεν πείθουν αλλά δεν το λένε! Για αυτό και έχουν ειδική μεταχείριση στους ορισμούς, με σκοπό να ενισχύεται και η εικόνα της ΚΕΔ.