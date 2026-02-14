sports betsson
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Περασμένα μεγαλεία: Ο Λανουά δεν εμπνέει τους νέους διαιτητές
On Field 14 Φεβρουαρίου 2026, 08:14

Περασμένα μεγαλεία: Ο Λανουά δεν εμπνέει τους νέους διαιτητές

Έλιωσε η καραμέλα της αξιοκρατίας με τον Λανουά στην ΚΕΔ, καθώς οι διαιτητές βλέπουν ότι δεν υπάρχει λόγος να προπονούνται, όπως αποδείχθηκε στα αγωνιστικά τεστ της Super League 2

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

Τα αγωνιστικά τεστ που έλαβαν χώρα το πρωί της Παρασκευής (13/2) στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του σεμιναρίου των διαιτητών της Super League 2 που ανήκουν στις ΕΠΣ της Βόρειας Ελλάδας, προσγείωσαν ανώμαλα την ΚΕΔ. Οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο δεν περίμεναν τέτοιο χάλι. Μπορεί να κόπηκαν τρεις διαιτητές και ένας βοηθός, όμως η γενική εικόνα ήταν κατώτερη των προσδοκιών, με τον Αλόνσο να είναι εκδηλωτικός και να το φωνάζει: «Δεν είναι εικόνα αυτή»! Ο δε Λανουά ξέσπασε αργότερα, στην ομιλία του, όπου έκανε τον απολογισμό του σεμιναρίου, εκφράζοντας με τη σειρά του την απογοήτευσή του.

Το σύνολο των διαιτητών έβγαλε οριακά τα αγωνιστικά τεστ, όπου ελέγχθηκε η φυσική τους κατάσταση. Ενώ η ΚΕΔ είχε «επενδύσει» σε αυτό το σεμινάριο καθώς εκτός από αγωνιστικά τεστ έβαλε και προπονήσεις, περιορίζοντας τα μαθήματα κανονισμών. Αξίζει να προσθέσουμε ότι οι διαιτητές των ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας ορίζονται περισσότερο από αυτούς των άλλων ποδοσφαιρικών ενώσεων.

Τι προκύπτει από όλα αυτά; Έλιωσε η καραμέλα της αξιοκρατίας με τον Λανουά στην ΚΕΔ, καθώς οι διαιτητές βλέπουν ότι δεν υπάρχει λόγος να προπονούνται, όπως αποδείχθηκε στα αγωνιστικά τεστ της Super League 2. Οι κακές γλώσσες λένε ότι οι διαιτητές ψάχνουν για μέσον, προκειμένου να προωθηθούν και δεν «διεκδικούν» την ανέλιξή τους μέσω της αγωνιστικής τους αξίας που προϋποθέτει σωστή προετοιμασία, με προπονήσεις και μαθήματα κανονισμών.

Από ρεπορτάζ που κάναμε μαθαίνουμε ότι επειδή οι προπονήσεις είναι υποχρεωτικές υπάρχουν διαιτητές που δίνουν τα ρολόγια πόλαρ σε συναδέλφους τους, ώστε οι τελευταίοι να μην πάνε προπονήσεις αλλά να αποστέλλουν τα δεδομένα στην ΚΕΔ. Αν κάποιος ρίξει μια ματιά στους ορισμούς θα δει ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό ορισμών διαιτητών κάτι που σημαίνει ότι αρκετοί δεν είναι συνεπείς στις προπονήσεις. Άλλωστε, αυτό φάνηκε στα αγωνιστικά τεστ της Super League.

Πλέον ο Λανουά δεν εμπνέει τους νέους διαιτητές. Είχαν πεισθεί ότι κάτι θα άλλαζε καθώς τους είχε κερδίσει με την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα (2024-25). Μετά είδαν τις αξιολογήσεις του περασμένου Ιουνίου, ενόψει της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2025-26) και… επέστρεψαν στην πραγματικότητα. Κάποιοι απογοητεύτηκαν και εγκατέλειψαν, με συνέπεια αρκετές ενώσεις να έχουν πρόβλημα στο να βγάλουν τα πρωταθλήματά τους.

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Τράπεζες: Τι γυρεύουν στις αγορές – Οι στρατηγικοί στόχοι

Τράπεζες: Τι γυρεύουν στις αγορές – Οι στρατηγικοί στόχοι

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13.02.26

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

Βάιος Μπαλάφας
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πολυαθλητικός σημαίνει…
On Field 12.02.26

Πολυαθλητικός σημαίνει…

Μέσα Φλεβάρη και ο Ολυμπιακός έπιασε πρώτα τους 340 τίτλους και έπειτα εξασφάλισε μια ακόμη παρουσία σε οκτάδα κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με 6/8 ενεργά τμήματα στην Ευρώπη...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10.02.26

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγίου Βαλεντίνου: Dating apps, sexting και AI – Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα
Ημέρα των Ερωτευμένων 14.02.26

Dating apps, sexting και AI - Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα

Τελικά ερωτευόμαστε ακόμα με τον ίδιο τρόπο; Ή μήπως αυτό που βιώνουμε την εποχή της AI και του φλερτ μέσα από τις οθόνες είναι μια παρατεταμένη διέγερση χωρίς συναισθηματικό βάθος;

Σύνταξη
Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα
Ελλάδα 14.02.26

Οι αγρότες παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Οι αγρότες έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα την ώρα που εργατικά σωματεία διαδήλωναν ενάντια στο ν/σ για τις ΣΣΕ - Οι κινητοποιήσεις ενώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παραγωγοί με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλο το βράδυ

Σύνταξη
Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)
Euroleague 14.02.26

Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)

Το νικητήριο καλάθι του Γουέιντ Μπόλντγουιν προκάλεσε χαμός στο ΟΑΚΑ, με τον Ματίας Λεσόρ να κάνει «ντου» στον Αμερικανό και να τον συγκρατούν οι ψυχραιμότεροι – Δείτε καρέ-καρέ την αντίδραση του Γάλλου.

Σύνταξη
Solo travelers: Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό
Solo travelers 14.02.26

Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό

Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους

Σύνταξη
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Σύνταξη
