Περασμένα μεγαλεία: Ο Λανουά δεν εμπνέει τους νέους διαιτητές

Τα αγωνιστικά τεστ που έλαβαν χώρα το πρωί της Παρασκευής (13/2) στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του σεμιναρίου των διαιτητών της Super League 2 που ανήκουν στις ΕΠΣ της Βόρειας Ελλάδας, προσγείωσαν ανώμαλα την ΚΕΔ. Οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο δεν περίμεναν τέτοιο χάλι. Μπορεί να κόπηκαν τρεις διαιτητές και ένας βοηθός, όμως η γενική εικόνα ήταν κατώτερη των προσδοκιών, με τον Αλόνσο να είναι εκδηλωτικός και να το φωνάζει: «Δεν είναι εικόνα αυτή»! Ο δε Λανουά ξέσπασε αργότερα, στην ομιλία του, όπου έκανε τον απολογισμό του σεμιναρίου, εκφράζοντας με τη σειρά του την απογοήτευσή του.

Το σύνολο των διαιτητών έβγαλε οριακά τα αγωνιστικά τεστ, όπου ελέγχθηκε η φυσική τους κατάσταση. Ενώ η ΚΕΔ είχε «επενδύσει» σε αυτό το σεμινάριο καθώς εκτός από αγωνιστικά τεστ έβαλε και προπονήσεις, περιορίζοντας τα μαθήματα κανονισμών. Αξίζει να προσθέσουμε ότι οι διαιτητές των ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας ορίζονται περισσότερο από αυτούς των άλλων ποδοσφαιρικών ενώσεων.

Τι προκύπτει από όλα αυτά; Έλιωσε η καραμέλα της αξιοκρατίας με τον Λανουά στην ΚΕΔ, καθώς οι διαιτητές βλέπουν ότι δεν υπάρχει λόγος να προπονούνται, όπως αποδείχθηκε στα αγωνιστικά τεστ της Super League 2. Οι κακές γλώσσες λένε ότι οι διαιτητές ψάχνουν για μέσον, προκειμένου να προωθηθούν και δεν «διεκδικούν» την ανέλιξή τους μέσω της αγωνιστικής τους αξίας που προϋποθέτει σωστή προετοιμασία, με προπονήσεις και μαθήματα κανονισμών.

Από ρεπορτάζ που κάναμε μαθαίνουμε ότι επειδή οι προπονήσεις είναι υποχρεωτικές υπάρχουν διαιτητές που δίνουν τα ρολόγια πόλαρ σε συναδέλφους τους, ώστε οι τελευταίοι να μην πάνε προπονήσεις αλλά να αποστέλλουν τα δεδομένα στην ΚΕΔ. Αν κάποιος ρίξει μια ματιά στους ορισμούς θα δει ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό ορισμών διαιτητών κάτι που σημαίνει ότι αρκετοί δεν είναι συνεπείς στις προπονήσεις. Άλλωστε, αυτό φάνηκε στα αγωνιστικά τεστ της Super League.

Πλέον ο Λανουά δεν εμπνέει τους νέους διαιτητές. Είχαν πεισθεί ότι κάτι θα άλλαζε καθώς τους είχε κερδίσει με την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα (2024-25). Μετά είδαν τις αξιολογήσεις του περασμένου Ιουνίου, ενόψει της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2025-26) και… επέστρεψαν στην πραγματικότητα. Κάποιοι απογοητεύτηκαν και εγκατέλειψαν, με συνέπεια αρκετές ενώσεις να έχουν πρόβλημα στο να βγάλουν τα πρωταθλήματά τους.