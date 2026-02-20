BHMAGAZINO: Οι γόνοι πίσω από τη παγκόσμια βιομηχανία της μόδας

Το νέο BHMAGAZINO κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και ανοίγει τον φάκελο μιας διαδοχής που αγγίζει τα 200 δισεκατομμύρια.

Στο κεντρικό θέμα του τεύχους, το περιοδικό διεισδύει στον αθέατο κόσμο των γόνων πέντε πανίσχυρων οικογενειών που κινούν τα νήματα της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας. Οι χρυσοί κληρονόμοι – François-Henri Pinault, Nicolas Puech, David Wertheimer, Frédéric Arnault, Axel Dumas, Jean-Victor Meyers και οι Mary-Kate and Ashley Olsen – συγκροτούν ένα ιδιότυπο «cartel» απίστευτης επιρροής και πολυτέλειας, διαχειριζόμενοι αυτοκρατορίες που καθορίζουν τις τάσεις, τις αγορές και την ίδια την έννοια του σύγχρονου luxe. Το BHMAGAZINO καταγράφει τις στρατηγικές τους, τις συμμαχίες, αλλά και τα ρίσκα που αναλαμβάνουν προκειμένου να θωρακίσουν το μέλλον των οίκων τους σε μια εποχή γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων.

Στις σελίδες του περιοδικού, η πολυτέλεια αποκτά και ταξιδιωτική διάσταση, με ένα εκτενές αφιέρωμα στα ακριβότερα ξενοδοχεία του 2026. Από τον κόσμο της διεθνούς ελίτ, το βλέμμα στρέφεται στην ελληνική διασπορά και στον Νίκο Ντάλλα, τον άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία..

Η τέχνη έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο τεύχος, με μια μεγάλη έκθεση στο Musée de l’Orangerie να φωτίζει τη ζωή και το έργο του αυτοδίδακτου οραματιστή Henri Rousseau, αναδεικνύοντας τη διαδρομή του στον μεταϊμπρεσιονισμό και τη διαχρονική γοητεία της εικαστικής του γραφής. Την ίδια στιγμή, το Λονδίνο ετοιμάζεται για μια θεατρική άνοιξη με παραστάσεις που αναμένεται να συζητηθούν έντονα τους επόμενους μήνες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της βρετανικής σκηνής.

Ιστορία και καινοτομία συναντιούνται στο αφιέρωμα για την εμβληματική Menai Suspension Bridge, που συμπληρώνει 200 χρόνια ζωής και εξακολουθεί να στέκει «στον αέρα» ως σύμβολο ανθρώπινης επιμονής και τεχνολογικής τόλμης.

Στην Παιανία, το Μουσείο Βορρέ εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς ο Νεκτάριος Βορρές ανανεώνει τον πολυχώρο, επαναπροσδιορίζοντας τη μουσειακή εμπειρία και συνδέοντας την τέχνη με τη φύση και την εκπαίδευση.

Στον κόσμο του θεάματος, ο Rupert Grint, ο αξέχαστος Ρον Ουέσλι του κινηματογραφικού σύμπαντος του Harry Potter and the Philosopher’s Stone, μιλά για τη μετάβασή του από τα παιδικά blockbusters στον σκοτεινό κινηματογραφικό τρόμο και τη συμμετοχή του στο «Nightborn», που προβλήθηκε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα της Berlin International Film Festival, αλλά και για τον ρόλο του ως πατέρα δύο κοριτσιών.

Τέλος, ο διεθνούς φήμης χορογράφος Sidi Larbi Cherkaoui μιλά στο BHMAGAZINO για το έργο «Insane» που παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για τη σημασία της καλοσύνης σε έναν κυνικό κόσμο και για τη συνεργασία του με τη Madonna.