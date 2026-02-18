Το Σημειωματάριο της Άνοιξης του Αρκά: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το Σημειωματάριο της Άνοιξης του Αρκά.
- Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
- Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη
- «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ
- «Η βάρκα βουλιάζει» - Ψαράς πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του
Ένα συλλεκτικό τετράδιο που δεν είναι απλώς ένα ακόμη σημειωματάριο, αλλά ένα μικρό έργο τέχνης με την υπογραφή του μοναδικού Αρκά, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ. «Το Σημειωματάριο της Άνοιξης» φέρνει στο προσκήνιο τους πιο αγαπημένους ήρωες του σπουδαίου κομίστα, μέσα από αυθεντικά σκίτσα, ατάκες που κόβουν σαν ξυράφι και εκείνο το λεπτό, αναγνωρίσιμο χιούμορ που ισορροπεί ανάμεσα στη σάτιρα και την τρυφερότητα.
Οι εμβληματικοί χαρακτήρες του παρελαύνουν με τον γνώριμο, απολαυστικό τους τρόπο είναι ο αφοπλιστικός «Θανασάκης», ο κυνικός αλλά τόσο ανθρώπινος «Ισοβίτης», οι υπαρξιακές ανησυχίες από τη σειρά «Η Ζωή Μετά», το χιούμορ της καθημερινής ρουτίνας από το «Η Κυριακή και οι Εργάσιμες», οι ανατρεπτικοί διάλογοι από τα «Ζευγάρια», οι αιχμηρές παρατηρήσεις στις «Χαμηλές Πτήσεις», η σκοτεινή, σαρκαστική ματιά στη σειρά «Τα Μαύρα» και ο καυστικός «Προφήτης».
Το «Σημειωματάριο της Άνοιξης» δεν είναι μόνο ένα χρηστικό αντικείμενο με ετήσιο ημερολόγιο, παγκόσμιες ημέρες, εορτολόγιο και χρήσιμα τηλέφωνα. Είναι μια συλλεκτική έκδοση για τους φανατικούς αναγνώστες, ένα ευρηματικό δώρο για όσους αγαπούν το ποιοτικό κόμικ και μια ευκαιρία να κρατήσουμε λίγη από την ανατρεπτική ειρωνεία του Αρκά στην καθημερινότητά μας.
ΑΡΚΑΣ
«Το Σημειωματάριο της Άνοιξης»
Αυτή την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ
- Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
- Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς
- Ιστορική απόφαση για την Καλαμαριά – Η οδός Πόντου έργο Εθνικού Επιπέδου
- Κώστας Μόντης: «Τίποτα δεν υπήρχε, τίποτα…»
- Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό
- Η πίεση στο σχολείο εγκυμονεί κατάθλιψη ως την ενήλικη ζωή
- Ολυμπιακός: Χάνει Μαρούσι ο Τζόουνς – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής
- Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα είναι η ακριβότερη η Ελλάδα – Σύγκριση τιμών με άλλες χώρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις