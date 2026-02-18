Χαώδης είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής και σήμερα, Τετάρτη, με έντονη κίνηση να επικρατεί σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Ειδικότερα, στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία η εικόνα του δρόμου είναι δραματική καθώς τα οχήματα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα, δίνοντας την εντύπωση τεράστιου πάρκινγκ.

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Προβλήματα παραρατηρούνται στην Κηφισίας και στη Μεσογείων. Επίσης στον Καρέα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη παρατηρείται επίσης έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Περισσότερα από 27.000 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και διοχετεύτηκαν στη λεωφόρο Αθηνών και σε παράπλευρους δρόμους

Ωστόσο στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένη και όχι όσο αναμενόταν από το κλείσιμο των εισόδων για την Αττική Οδό που έγινε λόγω συντήρησης της σύραγγας Λιοσίων.

Κίνηση: Τροχονόμοι σε κομβικά σημεία

Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έθεσε σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για να διαχειριστεί τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Στο πλαίσιο αυτό, διέθεσε δεκάδες τροχονόμους σε κομβικά σημεία για τη διευκόλυνση της ροής των οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι περισσότερα από 27.000 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και διοχετεύτηκαν στη Λ. Αθηνών και σε παράπλευρους δρόμους.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αττική Οδό, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με τις καθυστερήσεις του δεκαλέπτου να έχουν ήδη φτάσει τα 25′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ από Πλακεντίας έως Κηφισίας, η εικόνα παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση.