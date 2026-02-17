Η γη της ελιάς: Συγκλονιστικές εξελίξεις στο νέο επεισόδιο στο MEGA

Οι ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» βρίσκονται σε κομβικό σημείο.

Παλιές πληγές, ανείπωτες αλήθειες και απρόβλεπτες συναντήσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Όσα λέγονται –και κυρίως όσα δεν λέγονται– αλλάζουν αθόρυβα τις ισορροπίες.

Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20

Ο Στέφανος, μετά το τηλεφώνημα του πατέρα του, έχει χάσει την ησυχία του. Τόσο η Μαργαρίτα, όσο και η Βασιλική προσπαθούν να τον ηρεμήσουν, αλλά τα τραύματά του από τον παρελθόν τον βασανίζουν.

Η Φρύνη είναι έτοιμη να φύγει από το σπίτι προκειμένου να συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο και να πάνε στην Αθήνα, όταν την προλαβαίνει ο Παρασκευάς επιμένοντας να την πάει ο ίδιος στο ΚΤΕΛ…

Η υγεία του Παυλή παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Στο μεταξύ, στη Μάνη, η Δάφνη που δεν ξέρει τίποτα για το ατύχημα, αναρωτιέται γιατί ο Παυλής δεν δρομολογεί το διαζύγιο.

Στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη αρχίζουν να γνωρίζουν καλύτερα ο ένας τον άλλο και χαίρονται τον έρωτά τους.

Η Ασπασία, στη φυλακή, έχει σοβαρά προβλήματα με τη συγκρατούμενή της, η οποία την καρφώνει στους δεσμοφύλακες.

Η Αλεξάνδρα καταφέρνει να δει τον Παυλή και του λέει δυο γλυκές κουβέντες.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν:

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου,

Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

