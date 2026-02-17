Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Μπορείτε να διαχωρίσετε τη Vogue από την Άννα Γουίντουρ; Πρέπει να το κάνουμε; Και μήπως οδηγούμε το brand σε αποτυχία, επειδή κανείς δεν μπορεί να την αντικαταστήσει, ειδικά κάποιος που εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν υπάλληλος;

Υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων στην πρόσφατη κοινή τους συνέντευξη, της Γουίντουρ και της nepo baby/διαδόχου της, Κλόε Μαλ, που γέννησε σκέψεις, προβληματισμούς και εικασίες τόσο για τη σχέση των δύο γυναικών όσο και για το μέλλον της Βίβλου της Μόδας.

Η δημοσιογράφος ρώτησε τι θα έκανε η Μαλ αν είχε μεγαλύτερο προϋπολογισμό κι αυτή απάντησε ότι θα έδινε σε όλους αύξηση 30%. Η Γουίντουρ την διέκοψε: «Ο προϋπολογισμός είναι υγιέστατος».

Αυτό δεν είναι μια μέντορας που υποστηρίζει μια διάδοχο. Είναι ένα αφεντικό που διορθώνει μια υπάλληλο δημόσια.

Και αυτό εγείρει ένα μεγαλύτερο ερώτημα: Η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από το Vogue ή απλώς λέει ότι αποχωρεί; Και αν δεν αποχωρεί πραγματικά, τι σημαίνει αυτό για το brand;

Τι συμβαίνει

Τον περασμένο Ιούνιο, η Άννα Γουίντουρ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί μετά από 37 χρόνια στη διεύθυνση του περιοδικού. Προσέλαβε τη Κλόε Μαλ. Έδωσε συνεντεύξεις σχετικά με την καθοδήγηση της επόμενης γενιάς.

Η 40χρονη Μαλ, κόρη της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του αείμνηστου σκηνοθέτη Λούις Μαλ, δέχθηκε δικαίως πυρά ως nepo baby. Ωστόσο, η Σιδηρά Κυρία της Μόδας παραμένει Διευθύντρια Σύνταξης της Vogue και Διευθύντρια Περιεχομένου της Condé Nast.

Εξακολουθεί να επιβλέπει και τις 28 διεθνείς εκδόσεις της Vogue. Εξακολουθεί να προεδρεύει του Met Gala. Εξακολουθεί να έχει δικαίωμα βέτο σε θέματα προϋπολογισμού και αποφάσεων σχετικά με τα εξώφυλλα. Ο τίτλος «αρχισυντάκτης» καταργήθηκε εντελώς. Η Μαλ αναφέρεται απευθείας στη Γουίντουρ.

Επομένως, η Γουίντουρ είναι στο τιμόνι ή αποσύρεται; Η απάντηση φαίνεται να είναι κάπου στη μέση. Παραμένει, αρκετά παρούσα για να διατηρήσει τον έλεγχο, αρκετά απούσα για να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη μετάβασης.

«Αυτό δεν είναι διαδοχή, είναι αβεβαιότητα -και η αβεβαιότητα είναι επικίνδυνη για ένα brand» σχολιάζουν οι επαΐοντες.

Στο ενδιάμεσο

Το πρώτο τεύχος της Μαλ βγήκε στα περίπτερα αυτή την εβδομάδα. Η Rosalía στο εξώφυλλο. Όμορφη, κομψή, ασφαλής, ακριβώς αυτό που θα περίμενες από τη Vogue.

Όταν το πρώτο εξώφυλλο της Γουίντουρ κυκλοφόρησε το 1988, παρουσίαζε ένα μοντέλο με τζιν. Ο κόσμος της μόδας τρελάθηκε και ανακοίνωσε αμέσως ότι κάτι είχε αλλάξει.

Το ντεμπούτο της Μαλ θα μπορούσε να είναι το εκατοστό εξώφυλλο της Γουίντουρ. Σηματοδοτεί συνέχεια, που είναι ένας κομψός τρόπος να πούμε ότι δεν σηματοδοτεί τίποτα.

Και αυτό είναι το πρόβλημα του brand. Η Vogue αυτή τη στιγμή βρίσκεται κολλημένη ανάμεσα σε δύο εποχές. Δεν είναι πια εξ ολοκλήρου της Γουίντουρ, αλλά ούτε και εξ ολοκλήρου κάποιου άλλου. Η παλιά ταυτότητα ξεθωριάζει, αλλά η καινούργια δεν έχει βρεθεί ακόμα.

Τα προϊόντα μπορούν να επιβιώσουν μέσα από τολμηρές αλλαγές. Δεν μπορούν να επιβιώσουν μέσα από την αμφισημία.

Το πρόβλημα της αντίθεσης

Η συνέντευξη κατέστησε σαφές ότι η Μαλ και η Γουίντουρ είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι.

Όταν ρωτήθηκαν πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσαν νευρικότητα, η Μαλ απάντησε: «Πριν από περίπου 30 λεπτά, πριν από αυτή τη συνέντευξη». Η Γουίντουρ απάντησε: «Δεν νιώθω νευρικότητα».

Στο γραφείο της Μαλ υπάρχουν Lego που έχει συναρμολογήσει ο γιος της. Το γραφείο της Γουίντουρ έχει κεραμικά της Clarice Cliff αξίας έως και 10.000 δολαρίων το καθένα. Η Μαλ έγραψε στο πρώτο της editorial ως διευθύντρια ότι ντύθηκε Ms. Frizzle από το The Magic School Bus. Η Άννα Γουίντουρ δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.

Η Μαλ είπε στους New York Times ότι δεν θέλει να «μιλάει αφ’ υψηλού στους γονείς στο νηπιαγωγείο».

«Αλλά η Vogue είναι ένα φιλόδοξο brand. Υποτίθεται ότι πρέπει να είναι αφ’ υψηλού. Υποτίθεται ότι πρέπει να είναι λίγο απρόσιτο» σχολιάζουν οι οξυδερκείς παρατηρητές.

«Εάν η θέση της νέας διευθύντριας είναι “είμαι προσιτή και φυσιολογική”, ποια είναι η φιλοδοξία;».

Το να είναι η αντίθετη της Άννας μπορεί να είναι δείγμα αυθεντικότητας για τη Μαλ. Ωστόσο, δεν απαντά στο ερώτημα τι θα γίνει η Vogue. Η αντίθεση δεν είναι στρατηγική του brand. Απαντάει στο τι δεν είσαι, όχι στο τι είσαι.

Το πραγματικό πρόβλημα

Για 37 χρόνια, η Γουίντουρ δεν διηύθυνε απλώς τη Vogue. Έγινε η Vogue. Τι θα συμβεί λοιπόν όταν η Άννα είναι μισή μέσα και μισή έξω; Ή όταν η Άννα τελικά αποχωρήσει;

Αν συνεχίσει να παίρνει τις αποφάσεις, τότε η Vogue θα παραμείνει το brand της, αλλά θα το κάνει μέσω κάποιου άλλου, κάτι που θα μειώσει τη σαφήνεια. Αν αποσυρθεί, τότε η Vogue θα χρειαστεί μια νέα ταυτότητα, αλλά η Μαλ δεν έχει το περιθώριο να δημιουργήσει μια νέα.

«Όπως και να έχει, το brand βρίσκεται σε αμήχανη θέση. Δεν εξελίσσεται. Δεν μένει στάσιμο. Απλώς περιμένει» σχολιάζει η Camille Moore στο site της.

Τι σημαίνει αυτό για τη Vogue

Αυτό που το κάνει διαφορετικό από τις περισσότερες ιστορίες διαδοχής είναι το εξής: η Άννα Γουίντουρ δεν δημιούργησε τη Vogue. Την κληρονόμησε. Δεν είναι όπως ο Στιβ Τζομπς και η Apple.

Η Vogue υπήρχε για σχεδόν έναν αιώνα πριν την άφιξη της Γουίντουρ το 1988. Είχε συντάκτες, άποψη και πολιτιστική σημασία. Αλλά σε 37 χρόνια, η Γουίντουρ απορρόφησε πλήρως το brand που το περιοδικό πριν από αυτήν μοιάζει με αρχαία ιστορία.

Δεν δημιούργησε τη Vogue από το μηδέν. Την έκανε δική της. Αυτό είναι το παράδοξο. «Η Vogue είναι ένα από τα πιο εμβληματικά brands στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει πλέον θεμέλια πέρα από αυτά της Άννας» συνεχίζει η Camille Moore.

«Και η Μαλ δεν έχει αναλάβει να χτίσει κάτι νέο. Έχει αναλάβει να διατηρήσει αυτό που έχτισε η Άννα, ενώ η ίδια η Άννα παρακολουθεί από το βάθος του διαδρόμου».