Ναόμι, Φιντέλ και haute σκάνδαλα – Νέο βιβλίο αποκαθηλώνει το μύθο της Άννα Γουίντουρ 

Μέσα από τις σελίδες ενός εκρηκτικού roman à clef, η Φιλίπα Φίνο αποκαθηλώνει το μύθο της Σιδηράς Κυρίας της Conde Nast Άννα Γουίντουρ και φέρνει το πραγματικά τοξικό περιβάλλον της Vogue σε πρώτο πλάνο.

Η τζετ σέτερ και πρώην συνεργάτιδα της Γουίντουρ υπόσχεται πως μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της με τίτλο Best Dressed που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάϊο θα αποκαλύπτει την εποχή της απόλυτης ασυδοσίας, το φυσικοποιημένο ρατσισμό και τις κρυφές συναντήσεις των πρωταγωνιστών του fashion pack με αμφιλεγόμενους (στις ΗΠΑ) ηγέτες.

Όπως αναφέρει το Parade, η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού καθώς η Φίνο, η γυναίκα που πέρασε πάνω από μια δεκαετία στην καρδιά της αμερικανικής Vogue, αποφάσισε να μιλήσει.

Σε αντίθεση με προηγούμενες απόπειρες που προέρχονταν από βοηθούς ή ασκούμενους, εδώ η αφήγηση έρχεται από μια πραγματική insider που βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό της Άννας Γουίντουρ.

Η Φίνο, αν και έχει αλλάξει τα ονόματα στους χαρακτήρες της έκδοσης, φωτογραφίζει την ελίτ του Χόλιγουντ και των εκδόσεων με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση λένε οι φήμες.

«Είναι η ιστορία ειπωμένη από μέσα, όχι από το γραφείο της υποδοχής», αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της συγγραφέως.

Ανάμεσα σε πολλά η Φιλίπα Φίνο εξιστορεί όσα συνέβησαν σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές στην ιστορία της μόδας στα 90s.

Όταν η Ναόμι Κάμπελ επισκέφθηκε την Κούβα το 1998, απαιτούσε επίμονα μια ιδιωτική συνάντηση με τον Φιντέλ Κάστρο, μια επιθυμία που ο Κουβανός ηγέτης ικανοποίησε αμέσως.

Αυτή η φωτογράφιση για λογαριασμό του Harper’s Bazaar, που στα χαρτιά φαινόταν ως ένα ακόμη shooting αποκαλύπτεται ως ένα παρασκήνιο γεμάτο πολιτικές ίντριγκες και επικίνδυνες ισορροπίες, όπου η μόδα χρησιμοποιήθηκε ως δούρειος ίππος για την προσέγγιση ενός από τους πιο απομονωμένους ηγέτες του πλανήτη.

Ίσως η πιο σοκαριστική πτυχή του βιβλίου είναι η καταγραφή του κυνισμού και του ρατσισμού που κυριαρχούσε στα ανώτερα κλιμάκια των εκδοτών της λάμψης.

Όταν η Ναόμι Κάμπελ απαίτησε δέκα σωματοφύλακες για την ασφάλειά της στην Αβάνα, ζητώντας το κόστος να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παραγωγής, η απάντηση από ανώτερο στέλεχος της έκδοσης ήταν αφοπλιστικά χυδαία.

«Γιατί να ξοδέψουμε τόσα χρήματα για κάποια που είναι του συρμού;», φέρεται να ειπώθηκε, σε μια ευθεία προσβολή για το χρώμα του δέρματος του supermodel.

Στο βιβλίο της η Φίνο υπόσχεται να αποκαλύψει και όλα όσα έκανε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο απόγειο της παγκόσμιας υστερίας γύρω από το όνομά του, με την Κέιτ Μος σε ένα δωμάτιο του ιστορικού ξενοδοχείου Nacional μακριά από τα βλέμματα των φωτογράφων.

«Ήταν η εποχή των BlackBerry», λέει η συγγραφέας. «Γεμάτη από υπερβολές, ναρκωτικά και μυστικά που κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε τολμήσει να δημοσιοποιήσει, φοβούμενος την εκδίκηση της Άννας Γουίντουρ».

Η Φίνο υπόσχεται να καταδείξει την αλήθεια πίσω από τη λάμψη περιγράφοντας μια βιομηχανία που, ενώ πουλούσε class και πολυπολιτισμικότητα, στο εσωτερικό της παρέμενε δέσμια των πιο σκοτεινών προκαταλήψεων.

Αν και το βιβλίο Ο Διάβολος Φοράει Prada της Λόρεν Γουάιζμπεργκερ έχει ηρωίδα την Άντρεα Ζαξ, μια νεαρή Αμερικανίδα συγγραφέ που προσλαμβάνεται ως βοηθός της θρυλικής Μιράντα Πρίστλι, αρχισυντάκτριας του υπερμοδάτου και γκλάμουρους περιοδικού Runway (ένας χαρακτήρας που λέγεται πως αναφέρεται στην Άννα Γουίντουρ), το Best Dressed στοχεύει στην καρδιά του συστήματος.

Με την υπογραφή της ισχυρής γυναίκας των Χάμπτονς Φιλίπα Φίνο, οι ιστοσελίδες ήδη στοιχηματίζουν για τα βιτριολικά σχόλια της απέναντι σε μια βιομηχανία που γνωρίζει πολύ καλά.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ευρώπη, με πορτογαλική καταγωγή, η Φιλίπα Φίνο ήταν στέλεχος στις εκδόσεις μόδας για πάνω από μια δεκαετία. Η Φίνο δούλεψε για την εμβληματική Λιζ Τίλμπερις στο Harper’s Bazaar, έγινε διευθύντρια σε τμήμα μόδας του Allure, και στη συνέχεια ανέλαβε τον πολυπόθητο τίτλο της αρχισυνταξίας για τα αξεσουάρ στη Vogue, επιβλέποντας το ανάλογο περιεχόμενο των εκδόσεων.

Έχοντας συνεργαστεί στενά με μερικά από τα πιο επιδραστικά ονόματα στην ατζέντα της μόδας όπως οι Μάριο Τεστίνο, Πάτρικ Ντεμαρσελιέ, Πίτερ Λίντμπεργκ, Άννα Γουίντουρ και Γκρέις Κόντινγκτον, η Φιλίπα Φίνο, παντρεμένη με τον ομογενή εστιάτορα τρίτης γενιάς Stratis Morfogen αποφάσισε να ξεγυμνώσει την υποκρισία.

«Όλοι έχουν γράψει ένα βιβλίο, αλλά κανείς δεν έχει πει την αλήθεια», προειδοποιεί.

Το ερώτημα που πλανάται πλέον στους κύκλους της μόδας είναι αν η Άννα Γουίντουρ μπορεί να επιβιώσει από μια τέτοια δημόσια αποκαθήλωση που ίσως κάνει την επίθεση από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων στο Παρίσι το 2005 ένα ανώδυνο περιστατικό.