Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Ναόμι, Φιντέλ και haute σκάνδαλα – Νέο βιβλίο αποκαθηλώνει το μύθο της Άννα Γουίντουρ 
Η Φιλίπα Φίνο, η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα της Άννας Γουίντουρ, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο το Best Dressed, ένα βιβλίο που υπόσχεται να κάνει το Ο Διάβολος Φοράει Prada να μοιάζει με παιδικό παραμύθι

Λουκάς Καρνής
Μέσα από τις σελίδες ενός εκρηκτικού roman à clef, η Φιλίπα Φίνο αποκαθηλώνει το μύθο της Σιδηράς Κυρίας της Conde Nast Άννα Γουίντουρ και φέρνει το πραγματικά τοξικό περιβάλλον της Vogue σε πρώτο πλάνο.

Η τζετ σέτερ και πρώην συνεργάτιδα της Γουίντουρ υπόσχεται πως μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της με τίτλο Best Dressed που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάϊο θα αποκαλύπτει την εποχή της απόλυτης ασυδοσίας, το φυσικοποιημένο ρατσισμό και τις κρυφές συναντήσεις των πρωταγωνιστών του fashion pack με αμφιλεγόμενους (στις ΗΠΑ) ηγέτες.

Όπως αναφέρει το Parade, η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού καθώς η Φίνο, η γυναίκα που πέρασε πάνω από μια δεκαετία στην καρδιά της αμερικανικής Vogue, αποφάσισε να μιλήσει.

Σε αντίθεση με προηγούμενες απόπειρες που προέρχονταν από βοηθούς ή ασκούμενους, εδώ η αφήγηση έρχεται από μια πραγματική insider που βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό της Άννας Γουίντουρ.

Η Φίνο, αν και έχει αλλάξει τα ονόματα στους χαρακτήρες της έκδοσης, φωτογραφίζει την ελίτ του Χόλιγουντ και των εκδόσεων με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση λένε οι φήμες.

«Είναι η ιστορία ειπωμένη από μέσα, όχι από το γραφείο της υποδοχής», αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της συγγραφέως.

Ανάμεσα σε πολλά η Φιλίπα Φίνο εξιστορεί όσα συνέβησαν σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές στην ιστορία της μόδας στα 90s.

Όταν η Ναόμι Κάμπελ επισκέφθηκε την Κούβα το 1998, απαιτούσε επίμονα μια ιδιωτική συνάντηση με τον Φιντέλ Κάστρο, μια επιθυμία που ο Κουβανός ηγέτης ικανοποίησε αμέσως.

Αυτή η φωτογράφιση για λογαριασμό του Harper’s Bazaar, που στα χαρτιά φαινόταν ως ένα ακόμη shooting αποκαλύπτεται ως ένα παρασκήνιο γεμάτο πολιτικές ίντριγκες και επικίνδυνες ισορροπίες, όπου η μόδα χρησιμοποιήθηκε ως δούρειος ίππος για την προσέγγιση ενός από τους πιο απομονωμένους ηγέτες του πλανήτη.

Ίσως η πιο σοκαριστική πτυχή του βιβλίου είναι η καταγραφή του κυνισμού και του ρατσισμού που κυριαρχούσε στα ανώτερα κλιμάκια των εκδοτών της λάμψης.

Όταν η Ναόμι Κάμπελ απαίτησε δέκα σωματοφύλακες για την ασφάλειά της στην Αβάνα, ζητώντας το κόστος να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παραγωγής, η απάντηση από ανώτερο στέλεχος της έκδοσης ήταν αφοπλιστικά χυδαία.

«Γιατί να ξοδέψουμε τόσα χρήματα για κάποια που είναι του συρμού;», φέρεται να ειπώθηκε, σε μια ευθεία προσβολή για το χρώμα του δέρματος του supermodel.

Στο βιβλίο της η Φίνο υπόσχεται να αποκαλύψει και όλα όσα έκανε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο απόγειο της παγκόσμιας υστερίας γύρω από το όνομά του, με την Κέιτ Μος σε ένα δωμάτιο του ιστορικού ξενοδοχείου Nacional μακριά από τα βλέμματα των φωτογράφων.

«Ήταν η εποχή των BlackBerry», λέει η συγγραφέας. «Γεμάτη από υπερβολές, ναρκωτικά και μυστικά που κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε τολμήσει να δημοσιοποιήσει, φοβούμενος την εκδίκηση της Άννας Γουίντουρ».

Η Φίνο υπόσχεται να καταδείξει την αλήθεια πίσω από τη λάμψη περιγράφοντας μια βιομηχανία που, ενώ πουλούσε class και πολυπολιτισμικότητα, στο εσωτερικό της παρέμενε δέσμια των πιο σκοτεινών προκαταλήψεων.

Αν και το βιβλίο Ο Διάβολος Φοράει Prada της Λόρεν Γουάιζμπεργκερ έχει ηρωίδα την Άντρεα Ζαξ, μια νεαρή Αμερικανίδα συγγραφέ που προσλαμβάνεται ως βοηθός της θρυλικής Μιράντα Πρίστλι, αρχισυντάκτριας του υπερμοδάτου και γκλάμουρους περιοδικού Runway (ένας χαρακτήρας που λέγεται πως αναφέρεται στην Άννα Γουίντουρ), το Best Dressed στοχεύει στην καρδιά του συστήματος.

Με την υπογραφή της ισχυρής γυναίκας των Χάμπτονς Φιλίπα Φίνο, οι ιστοσελίδες ήδη στοιχηματίζουν για τα βιτριολικά σχόλια της απέναντι σε μια βιομηχανία που γνωρίζει πολύ καλά.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ευρώπη, με πορτογαλική καταγωγή, η Φιλίπα Φίνο ήταν στέλεχος στις εκδόσεις μόδας για πάνω από μια δεκαετία. Η Φίνο δούλεψε για την εμβληματική Λιζ Τίλμπερις στο Harper’s Bazaar, έγινε διευθύντρια σε τμήμα μόδας του Allure, και στη συνέχεια ανέλαβε τον πολυπόθητο τίτλο της αρχισυνταξίας για τα αξεσουάρ στη Vogue, επιβλέποντας το ανάλογο περιεχόμενο των εκδόσεων.

Έχοντας συνεργαστεί στενά με μερικά από τα πιο επιδραστικά ονόματα στην ατζέντα της μόδας όπως οι Μάριο Τεστίνο, Πάτρικ Ντεμαρσελιέ, Πίτερ Λίντμπεργκ, Άννα Γουίντουρ και Γκρέις Κόντινγκτον, η Φιλίπα Φίνο, παντρεμένη με τον ομογενή εστιάτορα τρίτης γενιάς Stratis Morfogen αποφάσισε να ξεγυμνώσει την υποκρισία.

«Όλοι έχουν γράψει ένα βιβλίο, αλλά κανείς δεν έχει πει την αλήθεια», προειδοποιεί.

Το ερώτημα που πλανάται πλέον στους κύκλους της μόδας είναι αν η Άννα Γουίντουρ μπορεί να επιβιώσει από μια τέτοια δημόσια αποκαθήλωση που ίσως κάνει την επίθεση από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων στο Παρίσι το 2005 ένα ανώδυνο περιστατικό.

World
Νταβός 2026: Το Πνεύμα του Διαλόγου και το Δόγμα Ντονρόε

Νταβός 2026: Το Πνεύμα του Διαλόγου και το Δόγμα Ντονρόε

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων
Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War».

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ
Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ

Την περασμένη Κυριακή το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ έδειξε εικόνες από τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο ως διαδηλώσεις στο Ιράν. Και οι αντιδράσεις δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση έτοιμη για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά.

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»
Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»

«Η μουσική της έσωσε τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη τόσο κατά τη διάρκεια της δύσκολης εφηβείας της όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», αναφέρει η σύνοψη του νέου ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον.

Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών
Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών

«Ευθύνες» στη Μαρία Καρυστιανού «για τους χειρισμούς της (...) καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του ΔΣ», αφήνουν τα μέλη του στην επιστολή τους με την οποία ζητούν την παραίτησή της.

Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο
Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο

Δύο ανεξήγητα περιστατικά στην Κύπρο, σχεδόν ταυτόχρονα: Ρώσος επιχειρηματίας εξαφανίζεται στη Λεμεσό, υψηλόβαθμος διπλωμάτης χάνει τη ζωή του μέσα στην πρεσβεία

Σουδάν: Οι Aρχές ανέκτησαν 570 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα από το λεηλατημένο Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ
Σουδάν: Οι Aρχές ανέκτησαν 570 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα από το λεηλατημένο Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ

Την εποχή της λεηλασίας, δορυφορικές φωτογραφίες έδειχναν φορτηγά γεμάτα με τους θησαυρούς αυτούς να κατευθύνονται στο Νταρφούρ, μια επαρχία του δυτικού Σουδάν που ελέγχεται από τις ΔΤΥ.

Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή
Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή

«Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη: μεγάλα θα, μπόλικες απειλές και εν τέλει ελάχιστη ουσία» αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)
Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)

Η Ντόρτμουντ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας με 3-0, ενώ η Μάιντς πήρε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Χάιντενχαϊμ ξεφεύγοντας από τον πάτο της βαθμολογίας.

ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες
ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες

Το Μέγαρο Μαξίμου «έστησε μια επικοινωνιακή παράσταση για να κηρύξει, αναρμοδίως και δια του εκφοβισμού, τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Μπλόκα: «Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του… «πρόθυμους» – Η επόμενη ημέρα
«Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του... «πρόθυμους» - Η επόμενη ημέρα στα μπλόκα

Απέναντι σε ευήκοα ώτα -κάποια εκ των οποίων «γαλάζια»- ο πρωθυπουργός μοίρασε «τυράκια» και εξαπέλυσε απειλές. «Πολιτικά παιχνίδια» καταλογίζουν στην κυβέρνηση οι απόντες από τη συνάντηση στο Μαξίμου, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις στα μπλόκα που… φτάνουν μέχρι το Σύνταγμα.

Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»
Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»

Η επικεφαλής της Säpo επισήμανε την ανάγκη ψυχραιμίας και προσοχής πριν αποδοθούν ευθύνες, σημειώνοντας ότι δεν ευθύνεται η Ρωσία για κάθε περιστατικό.

Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς
Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντα θεωρούσε τον εαυτό του υπεράνω του νόμου - Καυχιόταν ότι θα μπορούσε να πυροβολήσει κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης χωρίς να χάσει ψήφο

Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!
Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!

Παγκόσμιος χαμός για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, καθώς μεταδόθηκε σε πολλές χώρες. Ξεπέρασε και το ντέρμπι της Σερβίας.

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων
Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War».

