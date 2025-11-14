Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue

H Άννα Γουίντουρ έκλεισε με κρότο τη θητεία της στο τιμόνι της Vogue με το τελευταίο της εξώφυλλο, ένα εκκεντρικό πορτρέτο του Τιμοτέ Σαλαμέ, να έχει πυροδοτήσει μία θύελλα αντιδράσεων και (κυρίως αρνητικής) κριτικής.

Κιτς ή όχι, το εξώφυλλο που είναι και το τελευταίο που υπογράφει ως αρχισυντάκτρια στη Vogue, επιβεβαιώνει ότι η Σιδηρά Κυρία Γουίντουρ ήξερε πάντα να εξασφαλίζει κάτι πολυτιμότερο από την αποδοχή: την ατελείωτη, παθιασμένη συζήτηση γύρω από το όνομα και τα πρότζεκτ που υπογράφει.

Η εποχή της Vogue όπως την ξέραμε τελείωσε. Η Άννα Γουίντουρ, η θρυλική αυτοκράτειρα που μετέτρεψε το περιοδικό σε ένα ισχυρό πολιτιστικό βαρόμετρο, κλείνει τον κύκλο της, παραδίδοντας το τελευταίο της εξώφυλλο με τον Τιμοτέ Σαλαμέ – μία κίνηση που δίχασε, αλλά επιβεβαίωσε την αδιαπραγμάτευτη στρατηγική της.

Από την επαναστατική μείξη high-low αισθητικής του 1988 μέχρι την αμερικανική ολιγαρχία των Μπέζος του σήμερα, o The Guardian αναλύει την κληρονομιά της Γουίντουρ και τη δύσκολη αποστολή που αφήνει στους διαδόχους της.

View this post on Instagram A post shared by Amy Odell (@instamyodell)

H Γουίντουρ, μετά από 37 χρόνια και 400+ εξώφυλλα, έκλεισε με κρότο την πόρτα στην καριέρα της ως αρχισυντάκτρια της αμερικανικής έκδοσης με το τελευταίο της δημιούργημα, που θέλει τον Τιμοτέ Σαλαμέ να είναι ένας άλλος Μικρός Πρίγκιπας στο σύμπαν, να έχει συζητηθεί ως «ένα από τα χειρότερα εξώφυλλα όλων των εποχών». Αλλά, όπως και όλα στη μόδα, η αισθητική είναι μια βαθιά υποκειμενική υπόθεση και η γυναίκα με τα μαύρα γυαλιά δεν ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα για το πώς θα την κρίνουν οι άλλοι.

Η κυκλοφορία του τεύχους Δεκεμβρίου 2025 της αμερικανικής Vogue αποτελεί ένα ορόσημο. Είναι το τελευταίο εξώφυλλο που φέρει την υπογραφή της Άννας Γουίντουρ από τη θέση της αρχισυντάκτριας, την οποία κατείχε αδιάλειπτα επί 37 χρόνια, επιβλέποντας μία σειρά από εξώφυλλα που ξεπερνούν τα 400.

Πλέον η Γουίντουρ μετατοπίζει το επίκεντρο της δράσης της στους ρόλους της παγκόσμιας διευθύντριας σύνταξης της Vogue και της επικεφαλής περιεχομένου στον όμιλο Condé Nast, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού στη δημοσιογραφία μόδας.

«Κύκνεια αηδία»

View this post on Instagram A post shared by Amy Odell (@instamyodell)

Το επιστέγασμα αυτής της μακράς θητείας είναι ένα εξώφυλλο που προκαλεί άμεσα την αισθητική και τη λογική του παραδοσιακού περιοδικού. Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, φωτογραφημένος από τη διαχρονική συνεργάτιδά της, Άνι Λίμποβιτς, εμφανίζεται με ένα σύνολο Celine – λευκό ζιβάγκο, μακρύ κρεμ παλτό και κεντητό τζιν – με τα πόδια του σε έναν «πλανήτη» με φόντο ένα φαντασμαγορικό νεφέλωμα από τη NASA.

Η αντίδραση του διαδικτυακού κοινού υπήρξε άμεση και οξεία, με τους σχολιαστές να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την «εκκεντρική» επιλογή, δεδομένου του τεράστιου προϋπολογισμού του περιοδικού.

Οι επικριτές έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν ως «προσβλητικό» και ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, διατυπώνοντας πως μοιάζει να ρωτήθηκε το ChatGPT για τη δημιουργία του εξωφύλλου.

«Είναι παράξενο. Είναι τόσο παράξενο, που μετά την αρχική αηδία που σου προκαλεί, αρχίζεις να σκέφτεσαι: ‘Λοιπόν, ίσως να ξέρει κάτι που εγώ δεν ξέρω’, αλλά ο Θεός να με βοηθήσει, δεν ξέρω τι είναι αυτό» σχολίασε ο Τζέρεμι Λέσλι, ιδρυτής του magCulture.

Αυτή ακριβώς η εσκεμμένη «παραξενιά» αποτελεί το κλειδί της στρατηγικής της Γουίντουρ. Για όσους είναι εξοικειωμένοι με τις καλλιτεχνικές της αναφορές, το εξώφυλλο συνιστά έναν πνευματώδη φόρο τιμής στον Μικρό Πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί, μετατρέποντας τον πρίγκιπα του Χόλιγουντ σε μία σύγχρονη, κοσμική αλληγορία, ενώ μέρος της φωτογράφισης έγινε μπροστά στο City, ένα έργο τέχνης γης του Μάικλ Χέιζερ στην έρημο της Νεβάδα.

Η τέχνη του σοκ

Η ικανότητα της Γουίντουρ να μετατρέπει το εξώφυλλο σε πολιτισμικό σημείο αναφοράς υπήρξε ο σταθερός άξονας της μακροβιότητάς της.

Ήδη από την πρώτη της κίνηση, το 1988, η Γουίντουρ έδειξε την επαναστατική πρόθεση της. Συνδυάζοντας ένα ακριβό πλεκτό Christian Lacroix με ένα ταπεινό τζιν Guess και με μια εξωτερική λήψη όταν τα προηγούμενα εξώφυλλα ήταν αυστηρά φωτογραφημένα σε στούντιο, η Γουίντουρ σόκαρε και συζητήθηκε.

Αστικός μύθος μάλιστα θέλει τον υπεύθυνο για την εκτύπωση του περιοδικού να κάνει τηλέφωνα στα κεντρικά της έκδοσης ρωτώντας αν «είχε γίνει κάποιο λάθος με την επιλογή της λήψης». Η Γουίντουρ επιβεβαίωσε ότι όλα ήταν όπως πρέπει.

Μιξάροντας το κάζουαλ με την πολυτέλεια η Γουίντουρ έκανε τη ριζοσπαστική κίνηση της σε ένα προϊόν που μέχρι τότε πωλούσε αποκλειστικά την απρόσιτη πολυτέλεια.

Ακολούθησαν εξώφυλλα που όχι μόνο απηχούσαν, αλλά και όριζαν τις εποχές τους: η Μαντόνα μετά το σκάνδαλο του Like A Prayer (1989), τα σούπερμοντελς (1992), η έφηβη Μπρίτνεϊ Σπίαρς με την αμερικανική σημαία (2001) και η Μισέλ Ομπάμα (2009) ως νέα Πρώτη Κυρία, ενισχύοντας τη σύνδεση μόδας και πολιτικής εξουσίας.

Κορυφαία παραδείγματα ήταν επίσης οι Κάνιε Γουέστ και Κιμ Καρντάσιαν (2014) την παραμονή του γάμου τους, νομιμοποιώντας την επιρροή των ριάλιτι σταρ στον κόσμο της υψηλής μόδας, και η Μπιγιονσέ με το στεφάνι από λουλούδια (2018).

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν ήταν πάντοτε επιτυχημένη ή άσπιλη. Το εξώφυλλο του 2008 με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τη Ζιζέλ Μπούντχεν επικρίθηκε έντονα ως ρατσιστικό ενώ η φωτογράφιση της Άσμα αλ-Άσαντ το 2010, συζύγου του Σύρου δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ, θεωρήθηκε σοβαρό σφάλμα και μία ατυχής επιλογή που «ξέπλενε» την πολιτική.

Βέβαια, ακόμη και τα επιτυχημένα εξώφυλλα, όπως αυτό της Μπιγιονσέ το 2018, υπογράμμισαν τα λάθη μιας έκδοσης με πολλούς σκελετούς στη ντουλάπα της. Το εξώφυλλο με τη Μπιγιονσέ ήταν το πρώτο εξώφυλλο στην 126χρονη ιστορία της Vogue που φωτογραφήθηκε από μαύρο φωτογράφο, τον 23χρονο Τάιλερ Μίτσελ.

«Συνολικά, η Άννα επέλεξε το πολύ ασφαλές παιχνίδι. Αλλά τσίγκλησε το σύστημα στρατηγικά και έξυπνα. Έχει δηλώσει ότι δεν μπορείς να κάνεις ένα αμφιλεγόμενο, τρελό εξώφυλλο κάθε μήνα, αλλά κάθε τόσο πρέπει να το κάνεις για να κρατάς τον κόσμο σε εγρήγορση» σχολάισε η Έιμι Όντελ, συγγραφέας της βιογραφίας Anna: The Biography, για τη στρατηγική ισορροπία της Γουίντουρ.

Η πρόκληση

Τώρα, η ευθύνη για να συνεχίσει να συζητιέται η έκδοση έχει περάσει στη διάδοχο της Άννα Γουίντουρ, την Κλόε Μάλ, η οποία αναλαμβάνει τη μπράντα. Η Μαλ αντιμετωπίζει μία θεμελιώδη πρόκληση, καθώς ο ρόλος της έκδοσης έχει αλλάξει, όπως και οι καιροί.

Για την Όντελ, η λατρεία για τους υπερπλούσιους που συχνά προωθούσε η Vogue δεν είναι πλέον ανεκτή. «Παλαιότερα, μπορούσες να φωτογραφίσεις τους κληρονόμους μιας περιουσίας στο γιοτ τους… Τώρα είναι τα nepo babies [τα παιδιά διασημοσήτων], είναι η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος [το εξώφυλλο της οποίας επικρίθηκε ως πανηγυρισμός του υπερπλούτου], και ο κόσμος δεν το βρίσκει πλέον καλόγουστο… όταν θεωρούνται η αμερικανική ολιγαρχία, αυτό προσβάλλει τον κόσμο με έναν τρόπο που δεν νομίζω ότι συνέβαινε για το μεγαλύτερο μέρος της θητείας [της Γουίντουρ]» λέει.

View this post on Instagram A post shared by Amy Odell (@instamyodell)

Ο Λέσλι ερμηνεύει το τελευταίο, «παράξενο» εξώφυλλο του Σαλαμέ ως την τελευταία έξοδο της Γουίντουρ. «Η Άννα πετάει τα γάντια της στο πάτωμα και λέει: ‘Ορίστε, δείξτε μου τι μπορείτε να κάνετε μετά από αυτό’, διότι είναι ένα μοναδικό και δύσκολο να ξεπεραστεί εξώφυλλο» σχολίαζει, παρά το αμφιλεγόμενο της αισθητικής που προτείνει στο κάδρο του.

Καθώς η δομή της Condé Nast αλλάζει, δίνοντας έμφαση σε στελέχη που λειτουργούν περισσότερο ως «εργάτριες μέλισσες» παρά ως «σταρ συντάκτες», η νέα εποχή ίσως σημάνει λιγότερες συγκρούσεις και λιγότερο εξώφυλλα που προκαλούν συζητήσεις και πολιτιστικές εκρήξεις.

Ό,τι και αν είναι, θα συμβεί με την παγερά αδιάφορη Γουίντουρ να κρύβει πίσω από τα γυαλιά τις προθέσεις και φιλοδοξίες της έχοντας πλέον στραμμένη την προσοχή της στο Vogue World, τη σειρά μεγάλων επιδείξεων μόδας με θεματικές ενότητες σε διαφορετικές πόλεις, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του brand.

Ο επόμενος σταθμός είναι το Μιλάνο, τον Σεπτέμβριο του 2026, με έμφαση στη χειροτεχνία. Η τελευταία εκδήλωση, Vogue Hollywood, πάντως συζητήθηκε πολύ και η Γουίντουρ; Ικανοποιήθηκε με το αποτέλεσμα, σας ευχαριστεί και αντίο.