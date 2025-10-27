magazin
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό, ρυθμίσεις και στο Τραμ
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Το Vogue World 2025 ολοκληρώθηκε στα στούντιο της Paramount του Λος Άντζελες κερδίζοντας εύλογα τον τίτλο του υπερθεάματος σε αυτή την εντυπωσιακή συνέργεια μόδας και ψυχαγωγίας, με φόντο έναν καταιγισμό διασημοτήτων, πρωταγωνιστικό ρόλο σε εταιρικούς χορηγούς και βέβαια την Άννα Γουίντουρ σε ρόλο μαέστρου.

Ήταν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, την Κυριακή 26/10, όταν το Vogue World, το θεαματικό livestream που επινοήθηκε από την Condé Nast σε επιμέλεια της Σιδηράς Κυρίας της, Γουίντουρ, καθήλωσε πολλούς στις οθόνες τους για να δουν το νέο, φιλόδοξο, εγχείρημα και στοίχημα της.

Όπως ακριβώς το Μet Gala, το Vogue World είναι μια γιορτή που θέλει να αποθεώσει δύο κόσμους που μοιράζονται πολλά -μόδα και ψυχαγωγία.

Οι διασημότητες συμμετέχουν, συγκεντρώνονται χρήματα μέσω της πώλησης εισιτηρίων για ένα φιλανθρωπικό σκοπό, και ένα απειλούμενο media brand [η μόδα πολυτελείας νιώθει την οικονομική κρίση και την επέλαση της AI στο πετσί της] καταφέρνει να κατασκευάσει ένα γεγονός που το κάνει θέμα συζήτησης για τουλάχιστον σαράντα πέντε λεπτά — όσο κράτησε περίπου η εκδήλωση στη Μέλροουζ Άβενιου την Κυριακή, διάρκεια τριπλάσια από έναν μέσο όρο πασαρέλας.

Η πρώτη διοργάνωση του Vogue World έγινε το 2022 στη Νέα Υόρκη και ακολούθησαν το Λονδίνο, και το Παρίσι.

Η ιδέα για τη μεταφορά της εκδήλωσης στο Λος Άντζελες άρχισε το 2023 κατά τη διάρκεια της απεργίας των σεναριογράφων με τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου να δίνουν στη Γουίντουρ και την ομάδα της έναν ακόμη λόγο να φέρουν το event στην Πόλη των Αγγέλων.

Το Vogue World: Hollywood θα διαθέσει το 100% των εσόδων από τα εισιτήρια στο Entertainment Community Fund, με στόχο την υποστήριξη των επαγγελματιών από τον κλάδο των κοστουμιών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες ενώ η ομάδα έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με το Costume Designers Guild και την E.C.F. για τον εντοπισμό εκείνων που επηρεάζονται πιο άμεσα.

Ωστόσο, παρόλο που η συνολική αξία των εσόδων του Vogue World αναμενόταν να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια, η φιλανθρωπία λειτούργησε περισσότερο ως ένα «πρόσθετο μπόνους» παρά ως αυτοσκοπός σημειώνουν οι New York Times.

Η εκδήλωση ήταν και μια ακόμη ευκαιρία για τη Γουίντουρ να κάνει έναν ακόμη γύρο του θριάμβου μετά τις πρόσφατες αλλαγές στην ηγεσία της μπράντας. Νωρίτερα φέτος, παραιτήθηκε από τη θέση της αρχισυντάκτριας της Vogue, με την Κλόε Μαλ να τη διαδέχεται στο editorial κομμάτι του brand. Μια κίνηση που πυροδότησε εικασίες για την επικείμενη συνταξιοδότησή της, κάτι που η Γουίντουρ διέψευσε κατηγορηματικά.

«Δεν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός» είπε δηλώνοντας πως η προαγωγή της Μαλ δεν σηματοδοτεί την αποχώρησή της, αλλά τη δική της ανάδειξη σε «αρχιτέκτονα» του εμπορικού μοντέλου της Vogue που θέλει να πετάξει από επάνω της τον τίτλο του εντύπου και να μετατραπεί σε επιχείρηση περιεχομένου (content business), στήνοντας εντυπωσιακά και κερδοφόρα events.

Η αλλαγή στην ατζέντα αποτυπώθηκε και στους χορηγούς που πλέον δεν είναι trendy μπράντες από το Μιλάνο ή το Παρίσι αλλά εταιρικοί κολοσσοί του δείκτη S&P 500. Αυτό ήταν απόλυτα σαφές όταν η Σίνθια Ερίβο πόζαρε με ένα vintage μπλε φόρεμα Dior μπροστά σε ένα φορτηγό γεμάτο vintage ρούχα της eBay, ενώ δίπλα το η Starbucks σέρβιρε εσπρέσο σε σφηνάκια καθώς η Μάιλι Σάιρους έκανε την εμφάνιση της φορώντας μια μαύρη δερμάτινη καμπαρντίνα Saint Lauren.

Το θέμα της πασαρέλας, η οποία ξεκίνησε στις 6 μ.μ., ήταν ο δεσμός μεταξύ μόδας και κινηματογράφου με τη συμμετοχή μερικών από των πιο ισχυρών ενδυματολόγων του Χόλιγουντ, όπως η Κάθριν Μάρτιν και η Αριάν Φίλιπς.

Οι καλεσμένοι δεν καθοδηγήθηκαν στις θέσεις τους από υπαλλήλους αλλά έπρεπε να ακολουθήσουν τις εντολές των βοηθών παραγωγής που φώναζαν από ντουντούκες «Λάβετε θέσεις» και «Ησυχία στο σετ!».

Το διάγραμμα των καθισμάτων αντικατόπτριζε και την ιεραρχία της εξουσίας. Η Κλόε Μαλ κάθισε δίπλα στη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Βαϊόλα Ντέιβις, ενώ η Άννα Γουίντουρ βρέθηκε δίπλα στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ -αυτή ήταν και η πρώτη του εμφάνιση σε μια εκδήλωση Vogue.

Ο Νιούσομ, ο οποίος δήλωσε ότι το κοστούμι του ήταν «από την ντουλάπα μου», χρησιμοποίησε την εκδήλωση για να διακηρύξει την «επιστροφή της λάμψης» και την «επανεκκίνηση των κινηματογραφικών μας παραγωγών».

Το Vogue World έκανε το πιο λαμπερό του ξεκίνημα με την Νικόλ Κίντμαν, η οποία άνοιξε το σόου με μία εμφάνιση που ήταν ταυτόχρονα ερμηνεία και φόρος τιμής.

Η σταρ του Moulin Rouge ερμήνευσε με εντυπωσιακό τρόπο το Put the Blame On Mame από την ταινία Γκίλντα του 1946, που είχε ως πρωταγωνίστρια τη Ρίτα Χέιγουορθ ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπαζ Λούρμαν -οι δύο Αυστραλοί είχαν συνεργαστεί στο επικό μιούζικαλ Moulin Rouge to 2001.

Στη συνέχεια, περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας ένα custom μαύρο σατέν φόρεμα-κορσέ, μια δημιουργία του Matthieu Blazy για τον οίκο Chanel, που αποτελούσε άμεσο φόρο τιμής στο αυθεντικό στυλ της Χέιγουορθ.

Ο κινηματογραφικός αέρας συνέχισε με την Κένταλ Τζένερ, η οποία μεταμορφώθηκε σε ένα αυθεντικό showgirl, φορώντας το εμβληματικό κοστούμι της Νικόλ Κίντμαν από την ταινία.

Λίγο αργότερα, το θερμότερο χειροκρότημα κέρδισε ο Κάιλ ΜακΛάχλαν, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα γαλάζιο robe de chambre από τον οίκο Tom Ford, ακολουθούμενος από τα μοντέλα Adut Akech και Elizabeth Debicki.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης δημιούργησε μια εντυπωσιακά θεατρική ατμόσφαιρα, με πρωτότυπες ενδυματολογικές αναφορές.

Η Gabbriette εμφανίστηκε με δημιουργία του οίκου Schiaparelli, ενώ ο Kodi Smit-McPhee υποδύθηκε τον Τρελοκαπελά.

Η Anok Yai ενσάρκωσε τον Ψαλιδοχέρη, προτού η πρωταγωνίστρια της σειράς The Gilded Age, Λουίζα Τζέικομπσον, αναλάβει τη σκυτάλη φορώντας την ίδια «στολή» σε μια custom δημιουργία του οίκου McQueen.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν το αφιέρωμα στην Ντάιαν Κίτον, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της.

Το μοντέλο Betsy Gaghan τίμησε το αγαπημένο look της ηθοποιού, εμπνευσμένο από τη ρομαντική κωμωδία Annie Hall, φορώντας Ralph Lauren από την κορυφή ως τα νύχια, όπως ακριβώς και η Κίτον.

Στο τρίτο μέρος της βραδιάς, η Τζούλια Γκάρνερ, πρωταγωνίστρια της ταινίας Weapons, ντύθηκε Μαρία Αντουανέτα από την ταινία της Σοφία Κόπολα, φορώντας Dior, δημιουργώντας μία «βασιλική είσοδο» με δίσκους γεμάτους γλυκά να την ακολουθούν.

Προς το τέλος της εκδήλωσης, η μουσικός Γκρέισι Έιμπραμς τραγούδησε με πάθος το I Feel the Earth Move της Κάρολ Κινγκ με τα μοντέλα Κάρα Ντελεβίν  και Λίλα Μος να περπατούν διπλα της φορώντας Marc Jacobs και Valentino.

Η ενότητα του Afrofuturism ήταν εξίσου εντυπωσιακή και πολιτισμικά φορτισμένη με τις Danai Gurira και Τeyana Taylor να εμφανίζονται ως οι πολεμίστριες Dora Milaje της ταινίας Μαύρος Πάνθηρας, ο Jeremy Pope με Off-White, η Jodie Turner-Smith με Diotima, ο Yahya Abdul-Mateen II με αυθεντικό zoot suit από την ταινία Malcolm X, ο οδηγός της F1 Damson Idris με Dries Van Noten, και η Άντζελα Μπάσετ ως Βασίλισσα Ραμόντα.

Η βραδιά κορυφώθηκε με εμφανίσεις εμπνευσμένες από το Dune, και την επιστροφή της Aντριάνα Λίμα στην πασαρέλα με Burberry.

Το φινάλε ανήκε δικαιωματικά στη Doja Cat, η οποία τραγούδησε το Gorgeous, φορώντας ένα ιδιαίτερο μίνι φόρεμα από αλυσίδες, σχεδιασμένο από τον Michael Schmidt και εμπνευσμένο από την Tίνα Τέρνερ στην ταινία Mad Max Beyond Thunderdome του 1985.

Στο τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες της γιορτής ανέβηκαν στη σκηνή για να υποκλιθούν στους θεατές, ενώ ο Μπαζ Λούρμαν φώναξε δυνατά τη χαρακτηριστική φράση του κινηματογράφου: «It’s a wrap!».

Το τραγούδι της Doja Cat για τη βραδιά είχε τίτλο Gorgeous και ένα στίχο που κλείδωσε με ειρωνεία ό,τι συνέβη χθες εκεί. «Βγάζουμε μια περιουσία επειδή είμαστε τόσο όμορφοι» τραγούδησε συνοψίζον ιδανικά τη φιλοδοξία των οικοδεσποτών της βραδιάς.

Να μετατρέψουν τη λάμψη και την ομορφιά σε απόλυτο εμπορικό κεφάλαιο και να δικαιώσουν τη Γουίντουρ ως αρχιτέκτονα ενός νέου μπραντ που θέλει να επανεκκινήσει τη Vogue πριν την ξεπεράσουν οι καιροί και οι εξελίξεις.

Mέχρι να δοθεί η απάντηση, stream το παρακάτω:

