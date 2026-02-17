magazin
Νίκος Μέλλος: Η ανάρτηση του ηθοποιού για τον καρκίνο που διαγνώστηκε
Fizz 17 Φεβρουαρίου 2026, 12:53

Νίκος Μέλλος: Η ανάρτηση του ηθοποιού για τον καρκίνο που διαγνώστηκε

Ο Νίκος Μέλλος δημοσιοποιήσε το σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Νίκος Μέλλος, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, δημοσίευσε μία φωτογραφία από το νοσοκομείο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Εκεί βλέπουμε τον ηθοποιό να είναι ξαπλωμένος, ενώ γύρω του βρίσκεται η οικογένειά οι φίλοι του.

Ο ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτηση αυτή με ένα μακροσκελές κείμενο, εξηγώντας όλα όσα συνέβησαν.

Νίκος Μέλλος: Η ανάρτηση για τη σοβατή περιπέτεια με την υγεία του

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε αναλυτικά: «Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη.

Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα την μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής.

Είχα χάσει την γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι αδίκως) αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία.

Παρόλα αυτά ακουσα, ένιωσα και είδα την λέξη αγαπώ τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη την δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω.

Και εκεί ήθελα εξαρχής να καταλήξω, στο ότι η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται στο μαζί και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου.

Ο πραγματικός πλούτος στα μάτια μου πλέον έτσι μετριέται, σε όλους αυτούς που μου είπαν «είμαι εδώ ότι ώρα και όποτε με χρειαστείς» και το εννοούσαν.

Σε όλους αυτούς που μου είπαν ότι όλα θα πάνε καλά και με είχαν στον μυαλό τους και ευχόντουσαν τα καλύτερα για εμένα.

Έχω πραγματική πίστη στους ανθρώπους και στην καλοσύνη τους, διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει εγώ και έχω στην ζωή μου είναι θεοί #free».

