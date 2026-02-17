Τάνια Τσανακλίδου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο – Τι συνέβη

Η Τάνια Τσανακλίδου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας, μετά το πρόσφατο πρόβλημα με την υγεία της.

Το πρόβλημα της υγείας που την οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες, η τραγουδίστρια είχε αφόρητους πόνους. Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, οι πόνοι επιδεινώθηκαν με αποτέλεσμα λίγο πριν το τέλος της παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» στην οποία και συμμετέχει, να βγει υποβασταζόμενη με μπαστούνι ώστε να μη διακοπεί το έργο.

Στην συνέχεια αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να σιγουρευτεί πως δεν ήταν τίποτα σοβαρό.

Τάνια Τσανακλίδου: Οι αφόρητοι πόνοι και η ακύρωση των παραστάσεων

«Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο.

Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό.

Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις.

Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν.

Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσοτν δύο παραστάσεις», είπε η ηθοποιός μέσα από την εκπομπή της “Super Κατερίνα”.