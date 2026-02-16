Μεσολόγγι: Θεμελίωση του Διεθνούς Δικτύου Πόλεων και Φορέων Φιλελληνισμού

Ιστορική στιγμή για την Μεσολόγγι αποτέλεσε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, καθώς φιλοξένησε Δημάρχους και εκπρόσωπους Δήμων απ’ όλη την Ελλάδα και υπεγράφησαν τα πρώτα πρωτόκολλα συνεργασίας αδελφοποιήσεων πόλεων, ενισχύοντας έμπρακτα τη διαδημοτική συνεργασία και την εξωστρέφεια.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αδελφοποίησης με τους Δήμους Αθηναίων, Αργοστολίου, Άργους–Μυκηνών, Βοΐου, Βύρωνα, Ελασσόνας, Ιθάκης, Καραϊσκάκη, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Ναυπλίου, Πύλου–Νέστορος, Σερρών και Σπετσών. Ενώ παράλληλα εκπροσωπήθηκαν οι Δήμοι Γρεβενών, Κερύνειας, Ζαλόγγου, Πρέβεζας, Κορίνθου, Θέρμου, Τρίπολης, Χίου, Κάσου και η Κοινότητας Κοίλης (Πάφος).

Παράλληλα, θεμελιώθηκε το Διεθνές Δίκτυο Πόλεων και Φορέων του Φιλελληνισμού, με έδρα το Μεσολόγγι, ένα νομικά και θεσμικά συγκροτημένο δίκτυο διεθνούς χαρακτήρα, το οποίο θα συνεδριάζει ανά διετία και θα αναπτύσσει τη δράση του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος του Δικτύου, όπως αναφέρει επίσης η ανακοίνωση του δήμου Μεσολογγίου, είναι η δημιουργία ενός μόνιμου διεθνούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ πόλεων, φορέων και ανθρώπων που υπηρετούν τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως αυτές αναδείχθηκαν μέσα από το φιλελληνικό κίνημα.

Το Δίκτυο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο δημιουργίας και εξωστρέφειας, όπου κάθε συμμετέχων δήμος θα μπορεί να αναδεικνύει την ταυτότητά του, να προβάλλει τον πολιτισμό και την ιστορία του, να καταθέτει προτάσεις και να διαμορφώνει κοινές δράσεις με ουσιαστικό διεθνή αντίκτυπο.

Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται η συγκρότηση του Forum Οικουμενικότητας, ενός θεσμού διεθνούς χαρακτήρα που θα λειτουργήσει ως σταθερό σημείο συνάντησης, διαλόγου και συνεργειών για όλα τα μέλη του Δικτύου. Εκεί θα ανταλλάσσονται ιδέες, θα διατυπώνονται θέσεις και θα σχεδιάζονται πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν τη διεθνή παρουσία των συμμετεχόντων δήμων.

Το Διεθνές Δίκτυο Πόλεων και Φορέων Φιλελληνισμού σηματοδοτεί την απαρχή ενός σταθερού θεσμού διεθνούς διαλόγου και συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία κατακτήθηκε με θυσία, συνείδηση και διεθνή αλληλεγγύη.

Την ιδιαίτερη σημασία της πρωτοβουλίας υπογράμμισε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ Δαμασκηνός, ενώ παρευρέθηκαν επίσης ο οραματιστής και ιδρυτής της εταιρείας για τον φιλελληνισμό (ΕΕΦ) του Μουσείου Φιλελληνισμού και του διεθνούς βραβείου Λόρδου Βύρων που απονέμεται σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών κ. Βελέντζας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Τσιχριτζής, η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κα Σταρακά, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Παΐσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπλέτσας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δαουτίδης.