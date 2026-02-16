newspaper
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Μεσολόγγι: Θεμελίωση του Διεθνούς Δικτύου Πόλεων και Φορέων Φιλελληνισμού
Αυτοδιοίκηση 16 Φεβρουαρίου 2026, 13:57

Μεσολόγγι: Θεμελίωση του Διεθνούς Δικτύου Πόλεων και Φορέων Φιλελληνισμού

Ιστορική ημέρα για το Μεσολόγγι με την «θεμελίωση» διεθνούς δικτύου πόλεων και σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και κοινών πολιτικών και δράσεων σε διεθνές επίπεδο.

Spotlight

Ιστορική στιγμή για την Μεσολόγγι αποτέλεσε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, καθώς φιλοξένησε Δημάρχους και εκπρόσωπους Δήμων απ’ όλη την Ελλάδα και υπεγράφησαν τα πρώτα πρωτόκολλα συνεργασίας αδελφοποιήσεων πόλεων, ενισχύοντας έμπρακτα τη διαδημοτική συνεργασία και την εξωστρέφεια.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αδελφοποίησης με τους Δήμους Αθηναίων, Αργοστολίου, Άργους–Μυκηνών, Βοΐου, Βύρωνα, Ελασσόνας, Ιθάκης, Καραϊσκάκη, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Ναυπλίου, Πύλου–Νέστορος, Σερρών και Σπετσών. Ενώ παράλληλα εκπροσωπήθηκαν οι Δήμοι Γρεβενών, Κερύνειας, Ζαλόγγου, Πρέβεζας, Κορίνθου, Θέρμου, Τρίπολης, Χίου, Κάσου και η Κοινότητας Κοίλης (Πάφος).

Παράλληλα, θεμελιώθηκε το Διεθνές Δίκτυο Πόλεων και Φορέων του Φιλελληνισμού, με έδρα το Μεσολόγγι, ένα νομικά και θεσμικά συγκροτημένο δίκτυο διεθνούς χαρακτήρα, το οποίο θα συνεδριάζει ανά διετία και θα αναπτύσσει τη δράση του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος του Δικτύου, όπως αναφέρει επίσης η ανακοίνωση του δήμου Μεσολογγίου, είναι η δημιουργία ενός μόνιμου διεθνούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ πόλεων, φορέων και ανθρώπων που υπηρετούν τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως αυτές αναδείχθηκαν μέσα από το φιλελληνικό κίνημα.

Το Δίκτυο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο δημιουργίας και εξωστρέφειας, όπου κάθε συμμετέχων δήμος θα μπορεί να αναδεικνύει την ταυτότητά του, να προβάλλει τον πολιτισμό και την ιστορία του, να καταθέτει προτάσεις και να διαμορφώνει κοινές δράσεις με ουσιαστικό διεθνή αντίκτυπο.

Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται η συγκρότηση του Forum Οικουμενικότητας, ενός θεσμού διεθνούς χαρακτήρα που θα λειτουργήσει ως σταθερό σημείο συνάντησης, διαλόγου και συνεργειών για όλα τα μέλη του Δικτύου. Εκεί θα ανταλλάσσονται ιδέες, θα διατυπώνονται θέσεις και θα σχεδιάζονται πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν τη διεθνή παρουσία των συμμετεχόντων δήμων.

Το Διεθνές Δίκτυο Πόλεων και Φορέων Φιλελληνισμού σηματοδοτεί την απαρχή ενός σταθερού θεσμού διεθνούς διαλόγου και συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία κατακτήθηκε με θυσία, συνείδηση και διεθνή αλληλεγγύη.

Την ιδιαίτερη σημασία της πρωτοβουλίας υπογράμμισε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ Δαμασκηνός, ενώ παρευρέθηκαν επίσης ο οραματιστής και ιδρυτής της εταιρείας για τον φιλελληνισμό (ΕΕΦ) του Μουσείου Φιλελληνισμού και του διεθνούς βραβείου Λόρδου Βύρων που απονέμεται σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών κ. Βελέντζας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Τσιχριτζής, η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κα Σταρακά, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Παΐσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπλέτσας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δαουτίδης.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Εξέλιξη 16.02.26

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Σύνταξη
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
Αναγνώριση 16.02.26

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Χρονοκάψουλα 16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»
Ουγγαρία 16.02.26

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στην Ευρώπη επισκεπτόμενος συντηρητικούς ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά
Κόσμος 16.02.26

Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Το 2024, ένας Νορβηγός ερευνητής που δεν πίστευε ότι τα όπλα παλμικής ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατασκεύασε μια συσκευή, τη δοκίμασε στον εαυτό του και πείστηκε...

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας 16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
Μια άποψη 16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media
Ψηφιακή εποχή 16.02.26

Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media

Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν περιορισμούς στα social media, λόγω της απογοήτευσης από την αργή εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
