Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε, συμπρωταγωνίστριες στη σειρά ταινιών «Wicked», πυροδότησαν, άθελα τους, φήμες περί ερωτικής σχέσης (οι δημοσιογράφοι και οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι έχουν μεγάλη φαντασία).

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο βρετανικό περιοδικό Stylist, η Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι η ίδια και η Γκράντε είναι ερωμένες, οι οποίες προέκυψαν μετά τις κοινές, δημόσιες εμφανίσεις που έκαναν κατά τη διάρκεια της περιοδείας Τύπου για το κινηματογραφικό πρότζεκτ που συμμετείχαν.

«Στην αρχή, νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν πως γινόταν δύο γυναίκες να είναι φίλες — στενές φίλες — και όχι ερωμένες», είπε η Ερίβο. «Όλοι πίστευαν είτε ότι προσποιούμαστε για τις κάμερες είτε ότι ήμασταν ερωμένες».

Σπάνιο;

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σίνθια Ερίβο περιέγραψε τη σχέση της με την Αριάνα Γκράντε ως τόσο «βαθιά» που έκανε μερικούς ανθρώπους να νιώθουν «άβολα».

View this post on Instagram A post shared by alexa | FAN PAGE ❀ (@videofarii)

«Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γίνεται σχεδόν καμία συζήτηση για τις πλατωνικές φιλίες μεταξύ γυναικών που είναι βαθιές και αληθινές, παρόλο που υπάρχουν», συνέχισε η Ερίβο.

«Δεν έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε στην κάμερα, μπροστά σε κόσμο», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Αριάνα Γκράντε μίλησε για τη φιλία που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην ίδια και την Σύνθια Ερίβο στο podcast Podcrushed το 2024: «Έμαθα τόσα πολλά από αυτήν. Αγαπάει με πάθος, ειλικρίνεια και δικαιοσύνη».

Η στενή επαφή που «γέννησε» φήμες

Σε πολλές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον Τύπο, οι δύο συμπρωταγωνίστριες ακουμπούν τρυφέρα η μία την άλλη ως ένδειξη αγάπης – μια κίνηση για την οποία μίλησε εκτενέστερα η Αριάνα Γκράντε.

Πιο συγκεκριμένα, η Έιμι Ποέλερ, η οποία πήρε συνέντευξη από την Γκράντε στο podcast της Good Hang, ρώτησε την ηθοποιό αν υπάρχει κάτι πίσω από αυτά τα αγγίγματα, με την Γκράντε να απαντά πώς αυτός είναι ο τρόπος της να «μεταφέρει ενέργεια».

«Σας αρέσει να κρατάτε τα χέρια η μία της άλλης. Είναι πολύ γλυκό. Σου αρέσει να το κάνεις αυτό γενικά με τους ανθρώπους, σωστά;» ρώτησε η Ποέλερ.

«Ναι. Μεταφέρω πολλή ενέργεια μέσω των χεριών μου. Γι’ αυτό κρατάω πάντα κάποιον από το χέρι. Πάντα ψάχνω να πιάσω κάτι», απάντησε η Γκράντε.

*Με πληροφορίες από: People