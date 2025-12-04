Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε, που συμπρωταγωνιστούν στην ταινία Wicked: For Good, προκάλεσαν μια σειρά από κουτσομπολιά για μια πιθανή σχέση μετά την εμφάνισή τους στην περιοδεία προώθησης της ταινίας.

Οι φήμες επανήλθαν μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Σύμφωνα με αυτές τους «κιτρινολόγους», το δίδυμο αποκάλυψε ότι είχε μια «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση». Βεβαίως, αυτές οι φημολογίες προήλθαν από μη επαληθευμένα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Quote Circle (@thequotecircles)

«Περίεργες»

«Διευκρινίζοντας τον όρο, η Σίνθια εξήγησε: “Σημαίνει ότι δεν είμαστε πραγματικά ζευγάρι, αλλά είμαστε περίεργες για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό — και για τα πάντα”, είπε με παιχνιδιάρικο τόνο» και πρόσθεσε μια τέτοια ανάρτηση.

Παρόμοιες αναρτήσεις μοιράστηκαν ευρέως και στο Facebook παίρνοντας τη διάσταση meme, σε τέτοιο βαθμό που η αλήθεια και το gossip έγιναν ένα, χωρίς κανείς να μπορεί να εντοπίσει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φήμες για την Ερίβο και τη Γράντε ξεκίνησαν από την περιοδεία Τύπου για την ταινία. Η 38χρονη ηθοποιός, που υποδύεται την Elphaba, και η 32χρονη τραγουδίστρια, που υποδύεται την Glinda, εμφανίζονταν πολλές φορές η μία δίπλα στην άλλη κατά τη διάρκεια της περιοδείας και συχνά κρατούσαν τα χέρια τους στο κόκκινο χαλί ή κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, κάτι που είναι εντελώς λογικό και μπορεί να μεταφραστεί και ως γυναικεία αλληλεγγύη –κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε σταρ μεγάλου βεληνεκούς.

«Διευκρινίζοντας τον όρο, η Σίνθια εξήγησε: “Σημαίνει ότι δεν είμαστε πραγματικά ζευγάρι, αλλά είμαστε περίεργες για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό — και για τα πάντα”, είπε με παιχνιδιάρικο τόνο»

Η εξήγηση της Αριάνα Γκράντε

Είναι αληθινές οι φήμες, τελικά, για την πιθανή σχέση μεταξύ των δύο διάσημων γυναικών;

Όχι, η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε δεν έχουν πει τίποτα για το εάν συνδέονται ερωτικά.

Η Γκράντε, ωστόσο, αναφέρθηκε στη σωματική τους εγγύτητα κατά τη διάρκεια της περιοδείας, μιλώντας στο podcast Good Hang της Έιμι Πόλερ. Είπε: «Διαχέω πολλή ενέργεια μέσω των χεριών μου. Γι’ αυτό κρατάω πάντα κάποιο χέρι. Πάντα σφίγγω κάτι, όπως έχετε μάθει. Πάντα ψάχνω να πιάσω από κάτι».

*Με στοιχεία από hindustantimes.com | Αρχική Φωτό: Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 17 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Kylie Cooper