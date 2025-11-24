Η Σίνθια Ερίβο αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κινηματογραφικό «Οθέλλο» του Σαίξπηρ

Η Σίνθια Ερίβο αναλαμβάνει τον πρώτο της ρόλο μετά το «Wicked».

Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, που κέρδισε ένα Tony για τον ρόλο της στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «The Color Purple» το 2016, έχει επιλεγεί για να πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του Οθέλλου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, όπως αναφέρει το Variety.

Το έργο, το οποίο θα γυριστεί στη Ντόχα του Κατάρ, θα είναι μια κινηματογραφική εκδοχή της θεατρικής παράστασης του 2016 του New York Theatre Workshop, σε σκηνοθεσία του Σαμ Γκολντ, η οποία αναδιαμόρφωσε τα γεγονότα του έργου ώστε να διαδραματίζονται εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Σίνθια Ερίβο θα υποδυθεί την Αιμιλία στην επερχόμενη ταινία, η οποία στο θεατρικό έργο είναι η σύζυγος του πανούργου Ιάγου, ο οποίος είναι ο κύριος πολέμιος του πρωταγωνιστή Οθέλλου.

«Άκρως νεωτερική»

Πίσω από την νέα ταινία βρίσκεται η παραγωγός Μπάρμπαρα Μπρόκολι – γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη της συμμετοχή σε πρότζεκτ από τότε που παραχώρησε τον πλήρη έλεγχο της σειράς ταινιών «Τζέιμς Μποντ» στην Amazon MGM Studios και αποχώρησε από τη θέση της παραγωγού, έχοντας φέρει στην οθόνη πολλές ταινίες, ξεκινώντας από το «Επιχείρηση χρυσά μάτια» του 1995.

Η Μπρόκολι μοιράστηκε μια δήλωση σχετικά με την νέα ταινία, λέγοντας ότι «ήθελε να είναι παραγωγός την κινηματογραφικής μεταφοράς του Οθέλλου από τότε που ανεβάσαν την παράσταση στη Νέα Υόρκη το 2016».

Επίσης, επιστρέφουν από την παραγωγή του 2016 η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν ως η σύζυγος του Οθέλλου, Δυσδαιμόνα, και ο Ντέιβιντ Ογιελόβο ως Οθέλλος.

Πέραν του πρωταγωνιστικού ρόλου, ο Ογιελόβο θα αναλάβει και τα σκηνοθετικά ηνία της ταινίας.

«Η κινηματογραφική εκδοχή του Οθέλλου είναι άκρως νεωτερική και τολμηρά φιλόδοξη. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε ακλόνητους ηθοποιούς. Η Σίνθια δεν είναι μονάχα ένα τεράστιο ταλέντο, αλλά και μια αγαπημένη φίλη με την οποία πάντα χαίρομαι να συνεργάζομαι, ενώ η Ρέιτσελ ήταν η ιδανική συμπρωταγωνίστρια στην αρχική μας θεατρική παραγωγή και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη νέα μας προσέγγιση πάνω σε αυτό το θρυλικό έργο», δήλωσε ο Ογιελόβο σχετικά με το νέο πρότζεκτ, σύμφωνα με το Screen Rant.

Προς το παρόν, δεν είναι ακόμη γνωστό αν θα επιστρέψουν οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της θεατρικής παράστασης του 2016. Ωστόσο, η παραγωγή ήταν γεμάτη από αστέρες -από τον Ντάνιελ Κρεγκ έως τον Φιν Γουίτροκ-, οπότε είναι πιθανό να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με αρκετούς από αυτούς.

*Με πληροφορίες από: Screen Rant