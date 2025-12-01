Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων

Η Αριάνα Γκράντε επανέρχεται με ένα σαφές μήνυμα προς όσους σχολιάζουν την εμφάνιση των άλλων, θέλοντας – όπως λέει – να κλείσει οριστικά αυτή τη συζήτηση γύρω από το σώμα της.

Η διάσημη τραγουδίστρια και πρωταγωνίστρια του «Wicked» αναδημοσίευσε στο Instagram μια περσινή συνέντευξή της, στην οποία αναφέρεται στην τάση του κοινού να κάνει εικασίες για την εικόνα και την υγεία της. Τονίζει ότι η ευκολία με την οποία διατυπώνονται τέτοια σχόλια αποτελεί «επικίνδυνη» συνήθεια της εποχής.

«Έχει γίνει σχεδόν αυτονόητο να σχολιάζουμε το σώμα, την εμφάνιση ή την προσωπική ζωή των άλλων. Κι αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να θεωρείται φυσιολογικό», σημειώνει στη συνέντευξη, υπενθυμίζοντας ότι δέχεται τέτοιου τύπου παρατηρήσεις από την εφηβεία της.

Στο πρόσφατο Story της έγραψε πως εξακολουθεί να στηρίζει απόλυτα όσα είχε πει τότε, επισημαίνοντας ότι η ανάρτηση λειτουργεί ως «μια φιλική υπενθύμιση προς όλους».

Η Αριάνα Γκράντε έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο διαδικτυακών σχολίων σχετικά με το βάρος και τη σωματική της εικόνα — ιδιαίτερα κατά την περίοδο των προωθητικών εμφανίσεων του «Wicked» το 2024 και του «Wicked For Good» φέτος. Παρότι πολλοί χρήστες υποστηρίζουν ότι ανησυχούν για την υγεία της, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί τέτοιου είδους δημόσιες συζητήσεις.

Το 2023 είχε μιλήσει ακόμη πιο ανοιχτά για το ζήτημα, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν – όταν κάποιοι θεωρούσαν την εικόνα της «ιδανική» – βρισκόταν σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, υπό την επίδραση αντικαταθλιπτικών, κακής διατροφής και αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ.